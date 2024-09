Học sinh ở Thái Nguyên nhập viện không rõ nguyên nhân, 1 ca tử vong

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Thái Nguyên vừa có báo cáo nhanh về tình hình học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên và các trường hợp học sinh nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng chưa rõ nguyên nhân.

Trường hợp nặng nhất là V.M.C. sinh ngày 22/7/2008; địa chỉ thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hiện là học sinh lớp Điện trung cấp K57, ở tại phòng 209 K2 – Khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Tối ngày 29/8, em C. có biểu hiện đau bụng, nôn. Khoảng 20h cùng ngày, em C.được chuyển xuống bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám trong tình trạng đau bụng, buồn nôn.

Chiều ngày 30/8, em C. có tiến triển xấu, có biểu hiện viêm cơ tim cấp. Bệnh viện đã chuyển sang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau đó bệnh nhân được chỉ định mở nội khí quản, lọc máu, đặt nội khí quản, thở máy được chẩn đoán toan chuyển hóa, suy đa tạng/suy tim cấp/viêm cơ tim/viêm gan B, tiên lượng rất xấu.

Ngày 31/8, gia đình em C. xin bệnh viện cho em C. được về nhà, sau đó em C. tử vong tại gia đình.

Hơn 10 học sinh nhập viện không rõ nguyên nhân, một em tử vong (ảnh minh họa)

Trường hợp thứ 2 là em H.M.N (sinh ngày 08/9/2009.Địa chỉ: Thôn Tìa Chí Đùa, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ở tại phòng 206 K3 – Khu Ký túc xá). Sáng ngày 1/9 em N. có biểu hiện đau bụng, tức ngực, sốt nhẹ. Ngày 2/9, N. vào khám, điều trị tại khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, với chẩn đoán sốt cao, đau đầu, đau ngực, đau bụng chưa rõ nguyên nhân.

Khoảng 20h30, ngày 2/9, N. được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương theo nguyện vọng của gia đình bệnh nhân. Hiện tại, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương bệnh nhân khỏe mạnh, không có diễn biến bất thường.

Trường hợp thứ 3: T.M.M, sinh ngày 5/08/2009; địa chỉ: Thôn Thăm Noong, xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ở tại phòng 203K3 – Khu ký túc xá

Sáng ngày 2/9, M. có biểu hiện co giật tại phòng ở, nhà trường đưa em xuống khám, điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Các bác sĩ chẩn đoán M. bị hôn mê, co giật chưa rõ nguyên nhân.

Đến 7h30 ngày 3/9, bệnh nhân M. đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định. Đến thời điểm 14h ngày 3/9, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tự ăn uống và đi lại được.

Vào lúc 17h45 đến 18h15 ngày 2/9 có thêm 10 trường hợp học sinh có các biểu hiện sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, người mệt mỏi được chuyển đến khám tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào Khoa Bệnh nhiệt đới theo dõi điều trị. Test nhanh cúm A/B, cả 10 em đều âm tính; không thấy hình ảnh bất thường trên phim chụp XQ, các xét nghiệm khác chưa có kết quả. Hiện, sức khỏe của 10 em đều ổn định, tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Ngay sau khi nhận được thông tin có ca bệnh tử vong là học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Sở Y tế Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo ngay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh thông tin, điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng bệnh tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên triển khai hỗ trợ kinh phí cho các học sinh nằm viện và hỗ trợ cho gia đình học sinh tử vong; Bố trí các xuất ăn mang đến tận phòng cho những học sinh điều trị tại bệnh viện và những học sinh được cách ly theo dõi sức khỏe.

Đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên triển khai các biện pháp phòng bệnh tại trường; Tiếp tục theo dõi sát sức khỏe học sinh và kịp thời thông báo về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên khi có diễn biến đặc biệt.