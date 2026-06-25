Học người Nhật cách giảm cân cấp tốc dành cho người lười biếng: Không thảm, không tạ, gần như không di chuyển

Chỉ mất tổng 3 phút mỗi ngày và không cần đến phòng tập hay bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào, Giáo sư nổi tiếng Nhật Bản Michiya Igase vẫn có 1 "bí kíp" giúp bạn giảm cân, đốt mỡ hiệu quả.

Phương pháp giảm cân bằng cách nhảy tại chỗ đang trở thành trào lưu rầm rộ tại Nhật Bản nhờ tính chất siêu tối giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Chỉ cần nhảy nhẹ nhàng 3 phút mỗi ngày, bạn có thể đốt cháy mỡ thừa và cải thiện vóc dáng rõ rệt mà không cần đến phòng gym hay áp dụng chế độ ăn kiêng hà khắc. Cũng chẳng cần phải sắp xếp không gian tập phức tạp, mua thêm các dụng cụ hỗ trợ đắt tiền.

Bí quyết giảm 10kg một năm mà chẳng ăn kiêng, không tốn kém của Giáo sư Nhật Bản

Liệu pháp "bật nhảy tại chỗ" được nghiên cứu và phát minh bởi Giáo sư Michiya Igase, một bác sĩ lâm sàng, đồng thời là nhà nghiên cứu - giảng dạy về y khoa tại trường Đại học Quốc gia Nhật Bản. Chia sẻ với báo giới, ông cho biết liệu pháp này nhằm giúp những người bận rộn nâng cao sức khỏe Công thức cốt lõi vô cùng đơn giản: duy trì nhảy nhẹ 3 lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài đúng 1 phút.

Truyền thông Nhật Bản từng đưa tin về một người đàn ông áp dụng phương pháp này và thành công giảm từ 82kg xuống còn 72kg, vòng eo thu gọn tới 5cm sau một năm. Hiệu quả bất ngờ này đã tạo nên làn sóng tranh luận và học theo trên khắp các trang mạng xã hội.

Ảnh minh họa

Nhiều người thường hoài nghi về hiệu quả của một bài tập gần như không di chuyển, nhưng bí mật nằm ở cơ chế vận hành nhóm cơ đặc biệt của cơ thể. Khoảng 50% khối lượng cơ bắp của con người tập trung ở phần thân dưới, trong đó cơ đùi và cơ mông là những nhóm cơ lớn nhất. Khi bạn thực hiện động tác bật nhảy liên tục, toàn bộ các khối cơ này bị ép phải co bóp và làm việc với cường độ cao. Việc kích hoạt các nhóm cơ lớn chính là "chìa khóa" kích nổ quá trình tiêu thụ năng lượng, giúp cơ thể đốt cháy đường và chất béo một cách triệt để.

Bên cạnh đó, hành động bật nhảy và siết bụng để giữ thăng bằng theo chiều thẳng đứng biến bài tập này thành một dạng bài tập aerobic (tim mạch) cường độ thích hợp. Nó thúc đẩy nhịp tim tăng nhanh, kích thích hệ thống trao đổi chất cơ bản (BMR) hoạt động mạnh mẽ ngay cả sau khi bạn đã dừng tập. Đặc biệt, chuyển động lên xuống liên tục còn kích hoạt hệ thống glymphatic và tuần hoàn máu ở bắp chân, tăng cường khả năng đào thải độc tố, phá vỡ các liên kết mỡ thừa tích tụ lâu năm và giải phóng chúng thành năng lượng tiêu hao.

Hướng dẫn cách bật nhảy tại chỗ từ cơ bản đến nâng cao để giảm cân, tăng cường sức khỏe

Để bài tập đạt hiệu quả cao nhất và tránh chấn thương, dùbbaif tập đơn giản nhưng người tập cần tuân thủ đúng kỹ thuật bật nhảy lên cao và tiếp đất đúng cách. Theo Giáo sư Michiya Igase, bạn có thể thử với 2 cấp độ bật nhảy là cơ bản và nâng cao theo thời gian và thể trạng của bản thân. Chi tiết như sau:

- Bài tập cơ bản: Trước khi tập, hãy khởi động kỹ bằng cách xoay cổ tay, mắt cá chân 20 lần và gập duỗi đầu gối 10 lần. Khi nhảy, giữ thẳng lưng, bật nhảy nhẹ nhàng theo chiều thẳng đứng và tiếp đất bằng mũi chân với đầu gối hơi chùng xuống để giảm chấn lực.

- Bài tập nâng cao: Vẫn giữ nguyên các bước khởi động, nhưng khi nhảy, bạn tiến hành khoanh hai tay qua đầu. Tư thế này buộc cơ bụng và cơ lõi phải siết chặt hơn để giữ thăng bằng, từ đó tăng cường hiệu quả đốt mỡ bụng.

Ảnh minh họa

Về tần suất, bạn nên chia đều vào 3 buổi trong ngày: sáng, trưa và tối, mỗi lần thực hiện 1 phút. Nếu lịch trình bận rộn, việc gộp lại thành hai lần vào sáng và tối vẫn mang lại hiệu quả tương đương.

Giáo sư Michiya Igase lưu ý rằng việc giữ tư thế nhảy thẳng đứng quan trọng hơn việc nhảy cao bao nhiêu. Nếu khi tiếp đất bạn bị loạng choạng, điều đó chứng tỏ cơ lõi của bạn còn yếu, cần siết chặt bụng và duỗi thẳng lưng hơn. Lưu ý đừng ép mình quá sức trong giai đoạn đầu, nên khởi động nhẹ nhàng nếu là người vốn ít vận động.

6 lợi ích sức khỏe của bài nhảy tại chỗ bên cạnh đốt mỡ

Không chỉ đơn thuần là một bài tập giảm cân cấp tốc, phương pháp nhảy tại chỗ của Giáo sư Michiya Igase được yêu thích bởi còn mang lại những cải thiện toàn diện cho cơ thể. Nổi bật như:

- Săn chắc vùng bụng và chân: Tác động trực tiếp vào nhóm cơ đùi và cơ mông, giúp đôi chân thon gọn.

- Giảm phù nề hiệu quả: Động tác nhảy kích thích chức năng bơm máu ở bắp chân, giúp tuần hoàn máu lưu thông ngược về tim tốt hơn, đặc biệt có lợi cho phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh.

- Cải thiện tư thế, giảm gù lưng: Việc siết cơ bụng khi nhảy giúp điều chỉnh lại cột sống, hạn chế tình trạng tích mỡ bụng do ngồi sai tư thế.

- Giảm đau mỏi cổ vai gáy: Giải tỏa áp lực lên vùng cơ lưng trên do ngồi máy tính quá lâu.

- Tăng cường mật độ xương: Các nghiên cứu y khoa chứng minh những cú bật nhảy nhẹ nhàng hàng ngày tạo ra kích thích vừa đủ giúp xương chắc khỏe hơn, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Lưu ý: Cho dù là một bài tập an toàn và dễ thực hiện, những người đang gặp các vấn đề nghiêm trọng về khớp gối, thoát vị đĩa đệm, tổn thương hông hoặc loãng xương nặng vẫn nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi luyện tập để bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất.