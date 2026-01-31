Học mẹ tôi dọn nhà đón Tết suốt 20 năm: 6 mẹo nhỏ giúp nhà lúc nào cũng như mới

Hồi còn nhỏ, mỗi lần Tết đến, tôi luôn thấy mẹ dọn nhà… rất chậm. Không vội vàng, không cọ rửa ầm ĩ, cũng chẳng có cảnh “tổng vệ sinh cả tuần liền”. Mẹ làm từng việc nhỏ, đều tay, ngày nào cũng làm một chút. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản: chắc mẹ kỹ tính.

Chỉ đến khi lớn lên, tự dọn nhà đón Tết trong căn hộ của mình, tôi mới hiểu vì sao có những nhà càng ở lâu càng cũ, còn nhà mẹ thì sau 20 năm vẫn sạch, không ám mùi, không xuống cấp nhanh. Hóa ra, bí quyết không nằm ở sức, mà nằm ở thói quen và cách dọn đúng chỗ. Dưới đây là 6 mẹo dọn nhà tôi học lại từ mẹ - những điều tưởng rất nhỏ, nhưng giúp nhà lúc nào cũng như mới mỗi dịp Tết về.

1. Làm sạch dầu mỡ bếp mà không cần kỳ cọ nặng tay

Bếp là nơi bám dầu mỡ nhanh nhất. Nếu để lâu, lớp dầu mỏng ban đầu sẽ biến thành cặn cứng, vừa khó lau vừa rất tốn sức.

Một mẹo đơn giản là dùng túi ni-lông thay cho khăn lau. Vo tròn túi ni-lông, cho một ít nước rửa chén vào rồi lau máy hút mùi, bếp nấu, tường bếp theo chuyển động tròn. Dầu mỡ sẽ bám vào túi rất nhanh. Khi túi ngả màu vàng, chỉ việc bỏ đi, không cần giặt giũ.

Với những mảng dầu bám lâu ngày, có thể trộn nước rửa chén và baking soda theo tỷ lệ 1:2, thoa lên bề mặt, để khoảng 10 phút rồi lau lại. Nếu có máy hấp quần áo, dùng hơi nóng xịt nhẹ lên khu vực bẩn trước khi lau, hiệu quả sẽ tăng rõ rệt.

2. Cống thoát nước hết mùi, hết tắc chỉ với baking soda và giấm

Cống bốc mùi hoặc thoát nước chậm thường do tóc và cặn thức ăn tích tụ. Trước tiên, hãy lấy hết rác thô ra khỏi miệng cống.

Sau đó, đổ nửa cốc baking soda, tiếp theo là nửa chai giấm trắng, chờ khoảng 10-15 phút rồi dội một ấm nước sôi. Phản ứng sủi bọt sẽ giúp cuốn trôi mảng bám và khử mùi rất nhanh.

Nếu cống hay gặp vấn đề, chỉ cần làm cách này 1 lần/tuần, kết hợp thêm lưới lọc tóc, bạn sẽ tránh được cảnh nước ứ đọng khó chịu.

3. Tẩy cặn vôi phòng tắm không cần mua hóa chất đắt tiền

Cặn vôi là “kẻ thù” lớn nhất của phòng tắm, đặc biệt trên kính, vòi sen và vòi nước. Dùng chất tẩy thông thường nhiều khi không ăn thua.

Cách hiệu quả nhất là pha giấm trắng với một ít nước rửa chén, dùng miếng cọ mềm chà theo vòng tròn. Giấm có tính axit sẽ trung hòa cặn vôi kiềm, giúp bề mặt sáng trở lại rất nhanh.

Với các đường ron gạch bị đen, trộn baking soda và giấm theo tỷ lệ 3:1, dùng bàn chải đánh răng cũ chà nhẹ, sau đó lau sạch bằng khăn ẩm. Không cần tốn tiền mua dung dịch chuyên dụng.

4. Lau sàn đúng cách để sàn sạch lâu hơn, ít bám bụi

Nhiều người lau sàn rất thường xuyên nhưng sàn vẫn nhanh bẩn vì lau chưa đúng.

Thay vì chỉ dùng nước, hãy thêm một lượng nhỏ dầu xả hoặc nước làm mềm vải vào xô lau. Chất hoạt động bề mặt trong dầu xả giúp sàn ít bám bụi hơn, dấu chân cũng mờ đi rõ rệt.

Cách này dùng được cho cả sàn gạch lẫn sàn gỗ, vừa giúp sàn sạch lâu, vừa giảm tần suất lau nhà mà không hại bề mặt.

5. Làm sạch đáy máy xay sinh tố - chỗ khó lau nhất

Đáy máy xay, đặc biệt là loại không tháo rời lưỡi dao, rất dễ bẩn và có mùi.

Chỉ cần cho vào máy 2 vỏ trứng đập nhỏ, thêm nước ngập lưỡi dao, 1 thìa muối, 2 thìa baking soda và 3 thìa giấm trắng. Bật máy chạy như xay bình thường rồi đổ nước đi. Phần đáy sẽ sạch hơn rõ rệt mà không cần thò tay cọ rửa.

6. Dùng vitamin C để tẩy cặn vôi trong ấm đun nước

Cặn vôi tích tụ lâu ngày không chỉ làm nước kém sạch mà còn khiến ấm đun lâu sôi, tốn điện.

Cách làm rất đơn giản: cho khoảng 15-20 viên vitamin C (kể cả đã hết hạn) vào ấm, đổ nước đầy, đun sôi rồi để yên 10 phút. Đổ nước đi, tráng lại vài lần, cặn vôi sẽ bong sạch.

Vitamin C có tính axit nhẹ, đủ để hòa tan CaCO₃ mà không gây hại cho ấm.

Tóm lại

Nhà sạch không phải nhờ lau nhiều, mà nhờ lau đúng chỗ, đúng cách và đều đặn. Những mẹo nhỏ này không tốn nhiều tiền, cũng không cần dụng cụ cầu kỳ, nhưng nếu duy trì, bạn sẽ thấy nhà mình sau nhiều năm vẫn sáng sủa, dễ chịu hơn rất nhiều.

Tết sắp đến, nếu đang chuẩn bị dọn dẹp cuối năm, hãy lưu lại – có thể bạn sẽ bất ngờ vì mình không cần vất vả như vẫn nghĩ.