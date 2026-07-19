Học 7 ngành này tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sinh viên có thể nhận học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng

Nếu trúng tuyển vào một số ngành đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội và đáp ứng các tiêu chí về đầu vào, sinh viên có cơ hội nhận học bổng của Chính phủ với mức cao nhất lên tới 5,5 triệu đồng/tháng.

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố danh sách 55 ngành và chương trình đào tạo thuộc diện được hưởng học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Trong đó, mức học bổng cao nhất dành cho sinh viên lên tới 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Quyết định 1826 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên theo học các ngành thuộc danh mục ưu tiên sẽ được hỗ trợ từ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng, trong khi học viên cao học và nghiên cứu sinh có thể nhận từ 5,5-8,4 triệu đồng/tháng.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm chương trình có mức hỗ trợ cao nhất là 5,5 triệu đồng/tháng, gồm 7 chương trình thạc sĩ tích hợp cử nhân tài năng ở các lĩnh vực: Khoa học máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật hóa học.

Bên cạnh đó, 3 chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn gồm Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Hệ thống nhúng thông minh và IoT, Kỹ sư chuyên sâu Thiết kế vi mạch được hưởng mức 4,2 triệu đồng/tháng.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngoài ra, 45 ngành và chương trình đào tạo khác thuộc nhóm kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược cũng nằm trong diện được hỗ trợ 3,7 triệu đồng/tháng. Danh sách này bao gồm nhiều ngành "hot" như Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật hóa học, Toán - Tin, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật môi trường...

Để được hưởng chính sách học bổng, thí sinh phải trúng tuyển vào các ngành thuộc danh mục quy định. Đồng thời, người học phải thuộc một trong hai nhóm: được tuyển thẳng với tư cách học sinh giỏi quốc gia hoặc có tổng điểm xét tuyển từ 22,5 điểm trở lên ở tổ hợp gồm môn Toán và hai trong bốn môn Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tiếng Anh (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng hay điểm quy đổi).

Ngoài ra, thí sinh cũng phải nằm trong top 30% có điểm cao nhất của cùng nhóm ngành trên phạm vi cả nước. Học bổng sẽ được duy trì hằng năm nếu người học đáp ứng các điều kiện về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và hoạt động nghiên cứu theo quy định.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay trong năm tuyển sinh 2026 dự kiến có khoảng 30.000-32.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trên cả nước được hưởng chính sách này với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoảng 22.250 sinh viên đã nhập học từ năm học 2025-2026 ở các ngành thuộc diện ưu tiên cũng sẽ được nhận học bổng từ tháng 9/2026, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 350 tỷ đồng.

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