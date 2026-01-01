"Hoàng đế vọng cổ" 88 tuổi ở Mỹ: Muốn sang năm về nước biểu diễn

Mới đây, danh ca Minh Cảnh đã tới nhà người chăm sóc mình ở Mỹ để tặng quà dịp Giáng sinh, năm mới. Ở tuổi 88, nam danh ca vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, ăn mặc sặc sỡ, diện đồ màu sắc nổi.



Danh ca Minh Cảnh

Ông còn cất giọng ca khỏe khoắn, mùi mẫn và hơi vẫn dài, đúng chất "đệ nhất danh ca" của cải lương. Ông gọi điện cho học trò mình là nghệ sĩ Lý Thành Lập và hứa sang đầu năm 2026 sẽ về nước.

Ông nói: "Tôi ở bên này vẫn rất khỏe. Cảm ơn Tổ nghề, trời Phật đã ban cho tôi sức khỏe. Tôi cũng vừa đi nhà thờ về.

Sang năm sau tôi vẫn tính sẽ về Việt Nam để biểu diễn và gặp gỡ khán giả, thăm quê hương. Tôi về biểu diễn để phục vụ bà con cô bác đã yêu thương tôi và không hổ thẹn khi là người nghệ sĩ đã ăn cơm Tổ nghiệp, được Tổ nghiệp chọn, thể hiện tôi biết kính trọng nghề nghiệp. Tôi cũng muốn gặp lại các anh em nghệ sĩ đồng nghiệp và một số đàn em trẻ.

Tôi dự định qua Tết sẽ làm một liveshow tri ân khán giả đã ủng hộ, yêu thương tôi. Giờ tôi lớn tuổi nhưng vẫn nhớ cái ơn của khán giả từ xa xưa. Tôi vẫn đang chờ có giấy phép thì sẽ làm liveshow.

Hiện tại tôi ở bên này không đi diễn. Bên đây không có nhiều show, người Việt ít và sống xa nhau, rời rạc nên ít ai hào hứng với các phong trào văn nghệ, giải trí. Tôi cũng mới đi phẫu thuật hai mắt, giờ nhìn sáng hơn".

Nghệ sĩ Minh Cảnh được mệnh danh là "Hoàng đế vọng cổ", một tượng đài bất hủ của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông sở hữu chất giọng thiên phú, cao vút, trong trẻo nhưng lại vô cùng truyền cảm và mượt mà.

Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu Minh Cảnh chính là kỹ thuật ca hơi dài độc nhất vô nhị, giúp ông xử lý những câu vọng cổ lắt léo một cách nhẹ nhàng. Không chỉ dừng lại ở hơi dài, ông còn sáng tạo ra cách sắp chữ, nhả chữ điêu luyện, tạo tiền đề cho phong cách ca tân cổ giao duyên phát triển rực rỡ.

Khán giả mộ điệu chắc chắn không thể quên những bản tình ca gắn liền với tên tuổi ông như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà hay Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Trên sân khấu diễn xuất, ông ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai kiếm hiệp, phong trần với phong thái đĩnh đạc và hào hoa. Dù trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, giọng hát của Minh Cảnh vẫn luôn là chuẩn mực để các thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này học hỏi.

Ông không chỉ là một danh ca mà còn là linh hồn của một thời hoàng kim sân khấu cải lương. Đến nay, mỗi khi tiếng đàn kìm vang lên cùng giọng ca Minh Cảnh, người nghe vẫn cảm nhận được vẹn nguyên sức sống của một tài năng lớn.