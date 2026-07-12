Hoàng Anh: "Tôi không muốn là bản sao của danh ca Chế Linh"

"Có hát giống đến đâu thì cũng chỉ là bắt chước. Điều tôi muốn là học những điều hay của các bậc tiền bối rồi tạo nên dấu ấn của riêng mình”, Hoàng Anh chia sẻ.

Trong đêm Gala trao giải Tiếng hát Bolero Việt Nam 2026, Hoàng Anh đến từ Kiên Giang xuất sắc giành á quân với ca khúc: Lá thư cuối cùng (sáng tác Mộng Long).

Ca sĩ Hoàng Anh đoạt á quân.

Sinh ra và lớn lên tại Kiên Giang, Hoàng Anh luôn tự hào mình là người con của miền Tây sông nước. Đến với Tiếng hát Bolero Việt Nam 2026, điều anh mong muốn không phải là trở thành một hiện tượng hay gây chú ý bằng hình ảnh mà là để khán giả nhớ đến bằng chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc của người miền Tây.

“Tôi muốn bà con thấy rằng người miền Tây rất yêu và đam mê dòng nhạc Bolero. Tôi mong khán giả nhớ đến mình qua tiếng hát, qua những lời ca ngọt ngào và chân thành nhất mà tôi muốn gửi gắm”, Hoàng Anh chia sẻ.

Ít ai biết trước khi đứng trên sân khấu ca hát, Hoàng Anh từng theo học ngành Dược theo mong muốn của gia đình. Trong khi đó, gia đình anh có truyền thống làm nghề kinh doanh kim hoàn suốt 5 thế hệ, từ thời ông cố đến nay. Dù vậy, tình yêu dành cho Bolero vẫn luôn âm ỉ trong lòng.

“Từ nhỏ tôi đã mê Bolero như nó chảy trong máu mình. Tôi không thể từ bỏ được. Mãi sau này tôi mới đủ can đảm xin gia đình cho phép theo đuổi đam mê. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là cuối cùng ba mẹ đã đồng ý và ủng hộ hết mình”, anh nói.

Hoàng Anh trên sân khấu cuộc thi.

Con đường đến với âm nhạc của Hoàng Anh cũng không hề bằng phẳng. Năm cuối đại học, anh gặp chấn thương đứt dây chằng khi chơi bóng đá – môn thể thao anh yêu thích nhất. Các bác sĩ kết luận anh không thể tiếp tục chơi bộ môn này.

Biến cố ấy khiến Hoàng Anh suy sụp tinh thần. Anh không còn đủ động lực để tiếp tục việc học ngành Dược. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, tình yêu dành cho tiếng hát của danh ca Trường Vũ đã trở thành nguồn động lực giúp anh tìm thấy hướng đi mới.

“Tôi nghĩ nếu không thể tiếp tục với bóng đá thì mình vẫn còn một giấc mơ khác. Từ đó tôi quyết tâm theo đuổi âm nhạc”, giọng ca sinh năm 1999 nhớ lại.

Bước vào cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam, Hoàng Anh nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo như Đình Văn, Ngọc Ánh khi sở hữu chất giọng có màu sắc gợi nhớ đến danh ca Chế Linh. Tuy nhiên, thay vì chỉ vui mừng, anh thừa nhận bản thân cảm thấy áp lực nhiều hơn.

“Chế Linh là một tượng đài của dòng nhạc Bolero, một cây đại thụ không thể thay thế. Được nhận xét như vậy là niềm vinh dự rất lớn. Nhưng tôi cũng lo vì không muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai. Có hát giống đến đâu thì cũng chỉ là bắt chước. Điều tôi muốn là học những điều hay của các bậc tiền bối rồi tạo nên dấu ấn của riêng mình”, nam ca sĩ bộc bạch.

Theo Hoàng Anh, để theo đuổi Bolero lâu dài, điều quan trọng không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc mà còn là đạo đức nghề nghiệp và cách sống của người nghệ sĩ. Anh tin khi hát bằng sự chân thành và trái tim trong sáng, khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm ấy.

Nhắc đến thần tượng lớn nhất trong sự nghiệp, Hoàng Anh không giấu được sự xúc động khi nói về ca sĩ Trường Vũ. Tình yêu ấy được truyền từ cha anh sang anh qua nhiều năm.

“Nếu một ngày được đứng chung sân khấu với chú Trường Vũ, tôi mong được song ca ca khúc ‘Xua đi huyền thoại’ và ‘Túy ca’. Tôi cũng chỉ có một mong ước là được chú nhận làm học trò để kế thừa những giá trị đẹp mà chú đã gìn giữ suốt nhiều năm”, anh chia sẻ.

Khoảnh khắc được MC xướng tên ở vị trí á quân vẫn là ký ức khiến Hoàng Anh xúc động mỗi khi nhớ lại.

“Tôi thật sự không tin mình có thể làm được đến như vậy. Khi nghe xướng tên, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là ông bà, ba mẹ và gia đình chắc sẽ rất vui vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp”, anh kể.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng Anh cho rằng gia đình chính là nền tảng quan trọng nhất giúp anh có được thành quả hôm nay. Không chỉ luôn động viên về tinh thần, người thân còn tạo điều kiện để anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

Bên cạnh đó, anh cũng dành sự biết ơn đến những người thầy, đồng nghiệp và đặc biệt là ba mẹ nuôi – quản lý nghệ sĩ Minh Trang, người đã dìu dắt, truyền cho những kinh nghiệm đầu tiên khi bước chân vào cuộc thi.

Ca sĩ Ngọc Ánh nhận xét Hoàng Anh sở hữu chất giọng có hơi hướng giống Chế Linh.

Sau danh hiệu á quân, Hoàng Anh cho biết sẽ vừa quản lý công việc kinh doanh của gia đình, vừa tập trung theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh dự định thu âm nhiều ca khúc, thực hiện các MV để xây dựng hình ảnh riêng và mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả.

Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn mong muốn thường xuyên biểu diễn tại các chương trình phục vụ cộng đồng, những dịp lễ hội, giỗ đình hay các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà để được hát cho bà con nghe.

Điều khiến Hoàng Anh tâm đắc nhất là ước mơ một ngày tổ chức liveshow miễn phí ngay tại quê hương Kiên Giang. Anh mong có thể vận động các mạnh thường quân cùng chung tay trao những phần quà ý nghĩa đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi muốn về khoe với bà con rằng mình đã làm được điều mình yêu thích. Và nếu có thể, tôi muốn dùng âm nhạc để mang đến niềm vui cho mọi người. Đó mới là thành công lớn nhất đối với tôi”, Hoàng Anh chia sẻ.