Hoàn toàn có thể tiết kiệm điện tủ lạnh chỉ với 1 nút này: Thì ra tôi đã dùng sai trong nhiều năm

Khác với nhiều thiết bị khác, tủ lạnh phải hoạt động quanh năm. Trừ khi bạn không sử dụng tủ lạnh trong thời gian dài, còn lại hầu như ngày nào tủ cũng phải bật. Vậy phải dùng tủ lạnh sao cho tiết kiệm điện?

Hóa ra, có một chiêu cực đơn giản mà nhiều người lại bỏ qua là điều chỉnh đúng nút nhiệt độ (nút xoay trong tủ lạnh). Nút này giúp bạn tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo nhu cầu, nhờ vậy có thể tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Thông thường, nút điều chỉnh nhiệt độ có 2 loại: loại 5 mức (từ 0 đến 5) và loại 7 mức (từ 0 đến 7). Nút này điều khiển nhiệt độ của cả ngăn đá và ngăn mát, đồng thời kiểm soát hoạt động của máy nén để duy trì mức nhiệt lý tưởng cho từng khu vực. Ví dụ, ngăn đá cần giữ dưới -18°C, còn ngăn mát nên duy trì từ 0 đến 10°C để bảo quản thực phẩm đúng cách.

Nhiều người nghĩ rằng mùa hè nóng thì nên vặn lên mức cao nhất nhưng thật ra đây là một hiểu lầm phổ biến. Khi bạn chỉnh nút về 0, tủ lạnh sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn, tức là không làm lạnh. Ngược lại, nếu chỉnh lên mức 5 hoặc 7 (cao nhất), tủ sẽ hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, khiến tiêu hao điện năng cực lớn.

Ngược lại, vào mùa đông, nhất là ở miền Bắc, nếu để nhiệt độ ở mức dưới 3, do không khí đã lạnh sẵn, tủ lạnh có thể gần như không hoạt động nữa. Khi đó, nhiệt độ ngăn đá khó mà duy trì dưới -18°C, thực phẩm có thể bị rã đông và hư hỏng. Ngược lại, mùa hè mà chỉnh lên 4 trở lên thì tủ sẽ chạy suốt, tiêu hao điện nhưng hiệu quả bảo quản không tăng bao nhiêu, còn khiến tủ nhanh hỏng hơn.

Vì vậy, khuyến nghị chung là:

- Mùa xuân và mùa thu: Chỉnh ở mức 3

- Mùa hè: Chỉnh ở mức 1 hoặc 2 là đủ

- Mùa đông: Chỉnh lên mức 4 hoặc 5 để đảm bảo ngăn đá vẫn đủ lạnh

Chỉ cần xoay đúng cái nút nhỏ xíu này, hóa ra lại giúp tiết kiệm kha khá tiền điện mỗi tháng mà còn giúp tủ lạnh dùng bền hơn. Nhà bạn đã chỉnh đúng chưa?

Nguồn: Sina