Hóa ra đây là kẻ thù số 1 của mỡ nội tạng, áp dụng mỗi ngày bụng thon gọn tự nhiên không cần nhịn ăn

Vì sao mỡ nội tạng nguy hiểm?

Mỡ nội tạng là phần mỡ nằm sâu trong khoang bụng, khác với lớp mỡ dưới da mà chúng ta có thể sờ thấy ở vùng eo, hông hay đùi. Khi tích tụ quá mức, loại mỡ này làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ, gan nhiễm mỡ và đái tháo đường type 2.

Điều đáng chú ý là một người không quá béo vẫn có thể có nhiều mỡ nội tạng nếu vòng eo lớn hoặc lối sống ít vận động. Vì vậy, kiểm soát vòng eo và duy trì thói quen sinh hoạt tốt quan trọng không kém con số trên cân nặng.

Ăn uống lành mạnh là bước đầu tiên

Muốn giảm mỡ nội tạng, điều đầu tiên cần làm là điều chỉnh bữa ăn hằng ngày theo hướng ít chế biến hơn. Mayo Clinic khuyến nghị ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và các sản phẩm sữa ít béo, đồng thời cắt giảm thịt chế biến sẵn, chất béo bão hòa và thực phẩm nhiều đường.

Đây không phải là chế độ ăn “ép cân” ngắn hạn, mà là cách ăn bền vững để cơ thể giảm dần lượng calo dư thừa. Khi năng lượng nạp vào thấp hơn năng lượng tiêu hao trong thời gian đủ dài, mỡ bụng và mỡ nội tạng mới có cơ hội giảm xuống.

Giảm đồ ngọt và kiểm soát khẩu phần

Nhiều người ăn không quá nhiều bữa chính nhưng lại hấp thụ rất nhiều calo từ nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và đồ ăn vặt. Mayo Clinic cho biết tăng mỡ bụng thường đến từ việc nạp calo nhiều hơn mức cơ thể đốt được, nên việc giảm đồ uống có đường và kiểm soát khẩu phần là bước rất thực tế.

Ngay cả thực phẩm lành mạnh cũng có thể gây tăng cân nếu ăn quá mức. Vì vậy, ăn chậm, chú ý cảm giác no và hạn chế thói quen ăn theo cảm xúc là những thay đổi nhỏ nhưng hữu ích về lâu dài.

Tập aerobic để giảm mỡ bụng hiệu quả hơn

Khi nhắc đến giảm mỡ nội tạng, đi bộ nhanh, đạp xe, bơi hoặc chạy bộ thường hiệu quả hơn việc chỉ tập trung gập bụng. Harvard Health cho biết hoạt động aerobic giúp cơ thể tăng tiêu hao năng lượng, từ đó hỗ trợ giảm loại mỡ bụng có hại này.

Theo khuyến nghị được Mayo Clinic dẫn lại, người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, hoặc 75 phút vận động mạnh hơn. Đây là mức nền tảng phù hợp để cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát mỡ nội tạng.

Tập sức mạnh để tăng cơ, tăng chuyển hóa

Bên cạnh aerobic, tập sức mạnh cũng giữ vai trò rất quan trọng. Harvard Health nhận định sự kết hợp giữa aerobic và tập kháng lực là chiến lược tốt nhất để giảm mỡ bụng, vì một bên giúp đốt năng lượng, còn một bên giúp duy trì hoặc tăng khối cơ.

Cơ bắp nhiều hơn đồng nghĩa với việc cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, kể cả khi nghỉ ngơi. Đó là lý do các bài tập như squat, chống đẩy, kéo dây kháng lực hoặc tập tạ nhẹ vài buổi mỗi tuần có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng bền vững hơn.

Ăn đủ protein để giữ cơ khi giảm cân

Một sai lầm phổ biến khi giảm cân là cắt quá mạnh khẩu phần khiến cơ thể sụt cả cơ lẫn mỡ. Harvard Health cho biết protein giúp duy trì và xây dựng cơ bắp, từ đó hỗ trợ quá trình giảm mỡ hiệu quả hơn, đặc biệt khi kết hợp cùng vận động.

Những nguồn protein dễ áp dụng trong bữa ăn hằng ngày gồm cá, thịt gia cầm, đậu, sữa chua và các sản phẩm từ sữa ít béo. Phân bổ protein đều trong các bữa ăn cũng là cách giúp cơ thể tận dụng tốt hơn cho việc duy trì khối cơ.

Đừng ngồi quá lâu trong ngày

Không chỉ thời gian tập luyện, mức độ vận động trong sinh hoạt thường ngày cũng ảnh hưởng đến vòng eo. Harvard Health khuyến khích tăng cường đi bộ, đứng dậy thường xuyên, tranh thủ di chuyển khi làm việc và hạn chế ngồi lì trong thời gian dài để hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng.

Với người làm việc văn phòng, chỉ cần đứng dậy vài phút sau mỗi khoảng thời gian ngồi lâu, đi thang bộ hoặc đi bộ ngắn sau bữa ăn cũng đã là khởi đầu tốt. Những thay đổi nhỏ này dễ duy trì hơn nhiều so với các kế hoạch tập luyện quá sức rồi nhanh bỏ cuộc.

Kiên trì mới là yếu tố quyết định

Giảm mỡ nội tạng không diễn ra chỉ sau vài ngày, và cũng không có bài tập “đốt mỡ bụng” thần tốc nào thay thế được lối sống lành mạnh. Mayo Clinic nhấn mạnh rằng kết quả bền vững đến từ việc giảm cân từ từ, kết hợp chế độ ăn tốt với vận động đều đặn và duy trì lâu dài.

Thay vì tìm cách giảm thật nhanh, người muốn cải thiện sức khỏe nên tập trung vào những thói quen có thể lặp lại mỗi ngày. Chính sự ổn định mới là yếu tố giúp mỡ nội tạng giảm dần và ít quay trở lại.

Bạn không cần thay đổi toàn bộ cuộc sống chỉ trong một ngày để giảm mỡ nội tạng. Bắt đầu từ những việc đơn giản như bớt một ly nước ngọt, đi bộ thêm 20 phút, ăn nhiều rau hơn và ngủ nghỉ điều độ đã là những bước đi đúng hướng để cải thiện sức khỏe chuyển hóa và vòng eo theo thời gian

