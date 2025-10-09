Hoa hậu Việt bị ung thư vú: Trải qua 16 lần hoá trị, tóc rụng từng mảng, sống chung với thuốc suốt 10 năm

Từ năm 1994, Trần Bảo Ngọc đã bắt đầu hoạt động nghệ thuật với tư cách là người mẫu. Hoa hậu Trần Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang những năm 2000. Cô sở hữu phong thái tự tin và nét đẹp thanh lịch. Người đẹp còn tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh mùa đầu tiên được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh.

Khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc bất ngờ lên xe hoa vào năm 2001, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Sau khi lập gia đình, cô chuyển hướng sang các công việc phía sau ánh đèn như làm giám khảo, giảng dạy catwalk và đào tạo người mẫu trẻ.

Nói về nửa kia của mình, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc từng chia sẻ cả hai quen biết, hẹn hò từ năm 1994 rồi đi đến hôn nhân và gắn bó đến bây giờ. "Tôi với chồng là mối tình xuyên suốt. Tôi ít thay đổi kể cả trong công việc cũng như chuyện tình cảm", Trần Bảo Ngọc nói.

Hoa hậu Trần Bảo Ngọc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh mùa đầu tiên

Sở hữu chiều cao vượt trội, cô đã bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu từ năm 16 tuổi

Vào thời điểm 45 tuổi, người đẹp đã trải qua biến cố lớn liên quan tới sức khỏe. Vào tháng 4/2022, người đẹp sinh năm 1978 phát hiện khối u ở ngực trái. Thời điểm nhận kết quả sinh thiết là u ác tính, Hoa hậu 7x như suy sụp tinh thần.

"Khoảnh khắc bác sĩ nói tôi bị ung thư, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi còn quá nhiều dự định, còn con nhỏ, còn công việc dang dở... Tôi không thể tin điều đó là thật", cô cho hay. Chỉ sau khoảng 3 ngày nhận kết quả ác tính, cô đã bắt đầu tiến hình điều trị. Hoa hậu thực hiện một cuộc phẫu thuật, 16 lần hóa trị, duy trì thuốc trong vòng 10 năm.

Hoa hậu đã trải qua hành trình kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư vú quái ác

Suốt 10 năm, cô sống chung với thuốc, trải qua 16 lần hóa trị nhưng vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời

Trong quá trình điều trị, Hoa hậu bị tóc rụng từng mảng, da sạm lại, cơ thể gầy yếu... Cô từng cho hay: "Tôi chuẩn bị cả sức khỏe thể chất và tinh thần để đối mặt với bệnh tật. Giai đoạn chờ đợi kết quả là khoảng thời gian nặng nề nhất, tôi không thể ăn ngon, ngủ yên. Sau 6 tháng điều trị, tóc tôi mới mọc trở lại. Lúc đó, tôi muốn lưu lại khoảnh khắc cho riêng mình. Được sự động viên của bạn bè, tôi quyết định chia sẻ công khai tới mọi người với mong muốn truyền cảm hứng".

Trong suốt quá trình điều trị, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc có ông xã đồng hành và động viên. Cô chia sẻ: "Lúc đó cha mẹ tôi đã lớn tuổi, con cái thì còn quá nhỏ. Tôi không muốn vấn đề của mình trở thành nỗi lo âu cho mọi người. Hơn nữa bản thân tôi biết mình có thể đối mặt được. Sau này, mọi người hiểu tôi và thương yêu hơn. Tôi cũng mong mọi người lấy đó làm động lực để đối mặt với vấn đề của họ".

Vốn có lối sống khoa học và lành mạnh, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc bất ngờ khi nhận kết quả bị ung thư

Cô điều trị bằng phương pháp hóa trị kết hợp phẫu thuật cắt bỏ khối u

Sau khi kết thúc quá trình điều trị chính, Trần Bảo Ngọc được bác sĩ kê thuốc nội tiết và phải uống duy trì suốt 10 năm để ngăn tái phát. Cứ 3 tháng 1 lần, người đẹp sẽ đi kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, Hoa hậu đang duy trì một nhà máy sản xuất đồ may mặc. "Tôi từng qua những khó khăn cả về công việc, sự nghiệp, tài chính và sức khỏe và tôi xem mọi khó khăn chỉ là thử thách", cô cho hay.