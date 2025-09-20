Hoa hậu Thuỳ Tiên được ghi nhận 2 tình tiết giảm nhẹ

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến diễn biến vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Trong số 5 bị can bị khởi tố, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand International 2021 là cái tên gây chú ý nhất khi từng là gương mặt quen thuộc với công chúng, gắn liền hình ảnh tích cực, thiện nguyện. Mới đây nhất, VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng", theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Cũng trong cáo trạng mới nhất, VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Cụ thể, vào năm 2022, Thùy Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố". Quyết định này dựa trên quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Lúc còn hoạt động showbiz, Hoa hậu Thuỳ Tiên nhận được nhiều giải thưởng danh giá, tích cực làm thiện nguyện

Thứ hai, không chỉ Thùy Tiên, các bị can còn lại cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì đã tác động gia đình khắc phục hậu quả. Trong đó, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Ồn ào của Thùy Tiên bắt đầu từ đầu năm 2025 khi trên mạng xã hội xuất hiện loạt quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera. Trong các đoạn livestream và nội dung quảng bá, kẹo được mô tả "một viên kẹo bằng một đĩa rau", hay "2-3 viên kẹo có thể bổ sung chất xơ đầy đủ cho người trưởng thành". Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong 100g kẹo chỉ chứa 0,51g chất xơ, nghĩa là một viên kẹo chỉ có khoảng 0,016g, quá nhỏ so với lời quảng cáo.

Ngay sau đó, Cục An toàn Thực phẩm đã vào cuộc, yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Ngày 7/3, Thùy Tiên chính thức đăng tải lời xin lỗi công khai, thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm chứng thông tin sản phẩm trước khi quảng bá. Tuy nhiên, lời xin lỗi không thể xoa dịu làn sóng chỉ trích, hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức khởi tố bị can đối với Thùy Tiên cùng nhiều cá nhân khác vì hành vi lừa dối khách hàng. Cáo trạng cho rằng, có đủ căn cứ xác định, từ ngày 12/12/2024 - 14/3/2025, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên các nền tảng mạng xã hội để bán tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 12,4 tỷ đồng. Còn 24.802 hộp kẹo chưa tiêu thụ, cơ quan điều tra đã thu giữ.

Hành vi của nhóm bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt đã xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của hàng chục nghìn người tiêu dùng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của xã hội. Việc quảng bá sai sự thật với sự tham gia của những người nổi tiếng, khiến cho mức độ lừa dối trở nên nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Viện kiểm sát xác định, các bị can đã cố ý thực hiện hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Vụ án là lời cảnh tỉnh với những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh gian dối, đồng thời khẳng định quyết tâm của cơ quan tố tụng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.