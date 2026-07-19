Hoa hậu Mai Phương nói '2 năm không có lương, bị yêu cầu gánh nợ', công ty công khai hợp đồng và khoản đầu tư

Trả lời Tiền Phong sáng 19/7, V-MAS cho rằng quá trình làm việc với Mai Phương chưa phát sinh lợi nhuận để chia thù lao, đồng thời không đồng ý với căn cứ chấm dứt hợp đồng mà cô đưa ra.

Sáng 19/7, đại diện V-MAS trả lời Tiền Phong về những thông tin Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương công bố một ngày trước đó.

Công ty tiếp tục bảo lưu quan điểm hợp đồng quản lý độc quyền giữa hai bên chưa chấm dứt, đồng thời đưa ra phản hồi cụ thể về vấn đề thù lao, chi phí đầu tư và quá trình trao đổi trước khi xảy ra tranh chấp.

"Kể từ thời điểm không chấp nhận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, công ty chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào thêm từ phía Mai Phương cho đến khi Mai Phương tuyên bố hoạt động độc lập", V-MAS trả lời Tiền Phong.

Đây là diễn biến mới trong bất đồng giữa Miss World Vietnam 2022 và công ty quản lý cũ, sau khi hai bên liên tiếp phát đi các thông cáo với những lập luận khác nhau về cùng một hợp đồng.

Về vụ 'hai năm làm việc không có thù lao'

V-MAS và Mai Phương ký hợp đồng quản lý nghệ sĩ ngày 1/8/2024. Đơn vị này cho biết trước khi ký, Mai Phương cùng luật sư đại diện có ít nhất ba lần làm việc trực tiếp với công ty để rà soát điều khoản.

V-MAS cho rằng Mai Phương được giải thích về nội dung hợp đồng, trong đó có cơ chế đầu tư, đào tạo và cách xác định thù lao. Trong giai đoạn nghệ sĩ được đào tạo và đầu tư nhưng hoạt động chưa tạo ra lợi nhuận, chưa phát sinh khoản thù lao được hưởng theo cơ chế hai bên thỏa thuận.

Phía công ty cho biết đã dành hơn 14 tháng cho quá trình đào tạo và đầu tư vào Mai Phương, bao gồm thanh nhạc, vũ đạo, luyện tập hình thể, sản xuất album, tổ chức showcase, xây dựng hình ảnh và truyền thông. Đến ngày 31/10/2025, Mai Phương chính thức ra mắt với định hướng mới và có chương trình biểu diễn thương mại đầu tiên vào tháng 12/2025.

Công ty đồng thời cho biết từ tháng 11/2025, theo đề xuất từ gia đình Mai Phương, đơn vị này hỗ trợ một khoản tạm ứng chi phí hàng tháng cho người đẹp và duy trì đến thời điểm hai bên phát sinh tranh chấp.

Mai Phương được V-MAS đầu tư tổ chức họp báo MV, sản phẩm debut bài bản.

Những thông tin trên được V-MAS đưa ra nhằm phản hồi tuyên bố trước đó của Mai Phương rằng trong gần hai năm hợp tác, ngoài một số khoản tạm ứng, cô chưa nhận được thù lao hay thu nhập.

Mai Phương đề cập việc các hoạt động của cô "có tạo ra doanh thu nhưng chưa nhận được khoản thanh toán tương ứng". V-MAS cho rằng hợp đồng quy định thù lao của nghệ sĩ "được tính trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thay vì trực tiếp trên doanh thu".

Theo lý giải của công ty, lợi nhuận chỉ được xác định sau khi lấy tổng doanh thu trừ các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất và phát triển nghệ sĩ. V-MAS cho rằng doanh thu từ hoạt động của Mai Phương đến thời điểm xảy ra tranh chấp chưa đủ bù đắp khoản ngân sách công ty đã đầu tư.

"Do chưa có lợi nhuận thuần, việc chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán thù lao là hoàn toàn tuân thủ hợp đồng", V-MAS nêu quan điểm.

Đây là lập luận từ phía công ty. Hiện toàn bộ hợp đồng quản lý cũng như số liệu doanh thu, chi phí và các biên bản đối soát giữa hai bên chưa được công bố.

Tranh luận về khoản 'công nợ', không đồng tình Mai Phương tự ý dừng hợp đồng

Một nội dung khác được V-MAS phản hồi là thông tin Mai Phương cho rằng các khoản chi phí đầu tư, đào tạo và sản xuất bị chuyển thành "công nợ".

Theo công ty, tháng 5/2026, trong quá trình chuẩn bị dự án mới cho Mai Phương, V-MAS thực hiện đối soát tài chính của dự án trước để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. V-MAS khẳng định việc đối soát nhằm xác định tình hình tài chính và điểm hòa vốn, không đồng nghĩa với việc yêu cầu Mai Phương thanh toán hoặc "trả nợ" bằng tài sản cá nhân.

Công ty lý giải rằng theo hợp đồng, V-MAS chịu trách nhiệm về chi phí đầu tư nhưng được ưu tiên thu hồi các khoản đầu tư từ doanh thu trước khi xác định lợi nhuận để phân chia. Phía công ty không đồng tình với cách diễn giải cho rằng Mai Phương bị yêu cầu "gánh nợ" từ các khoản đầu tư cho hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, trong thông cáo ngày 18/7, Mai Phương đưa ra cách lý giải khác. Người đẹp cho rằng theo thỏa thuận, công ty là bên đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc, nhưng sau gần hai năm lại lập biên bản đối soát, đưa những khoản chi phí này vào khoản tiền được gọi là "đã tạm ứng cho Bên B thực hiện công việc dự án".

Hai bên hiện không chỉ bất đồng về việc có phát sinh nghĩa vụ trả thù lao hay chưa mà còn có cách diễn giải khác nhau về bản chất của các khoản đầu tư và cách thức đối soát tài chính.

Liên quan đến quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, V-MAS cho biết trong công văn ngày 9/6, phía Mai Phương yêu cầu công ty làm rõ một số vấn đề tài chính. V-MAS khẳng định đã phản hồi qua email ngay trong ngày, đề nghị tổ chức cuộc gặp với luật sư của hai bên để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, phía công ty cho rằng Mai Phương không hợp tác với đề nghị này.

Từ đó, V-MAS cho rằng công văn ngày 9/6 chưa đủ cơ sở để kích hoạt điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng như lập luận Mai Phương đưa ra.

Công ty xác nhận nhận được thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng của Mai Phương vào ngày 10/7. Cùng ngày, V-MAS cho biết đã gửi văn bản phản hồi, giải đáp các vấn đề người đẹp đặt ra và không chấp thuận việc chấm dứt hợp đồng do cho rằng căn cứ được đưa ra "không thỏa đáng".

Phía Mai Phương lại cho biết sau công văn ngày 9/6, cô tiếp tục gửi email vào các ngày 11/6, 22/6 và 29/6 để nhắc lại yêu cầu và đề nghị công ty khắc phục. Theo lập luận của người đẹp, sau hơn 30 ngày những vấn đề cô nêu chưa được giải quyết nên ngày 10/7, cô gửi văn bản chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng.

Mai Phương viện dẫn luật để lý giải quyết định. V-MAS không đồng tình với căn cứ, tiếp tục khẳng định hợp đồng quản lý vẫn còn hiệu lực.

V-MAS không chấp nhận Mai Phương tự ý tuyên bố hoạt động độc lập.

Nhìn lại toàn cảnh Mai Phương bất đồng công ty quản lý

Bất đồng giữa hai bên được công khai từ ngày 16/7, khi Mai Phương thông báo hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền với V-MAS đã chấm dứt hiệu lực từ ngày 10/7. Người đẹp tuyên bố từ thời điểm này, các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của cô và đội ngũ mới.

Ngày 18/7, V-MAS phát thông cáo đầu tiên, cho rằng đây là thông tin được Mai Phương đơn phương công bố. Công ty khẳng định chưa ký bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng nào và tiếp tục xác định Mai Phương là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý độc quyền.

V-MAS đồng thời thông báo tới các đối tác, nhãn hàng và đơn vị truyền thông rằng các giao dịch liên quan đến Mai Phương trong thời gian công ty cho rằng hợp đồng còn hiệu lực cần có sự đồng ý của V-MAS. Công ty cảnh báo những giao dịch không thông qua đơn vị quản lý có thể phát sinh tranh chấp pháp lý.

Sau thông cáo này, Mai Phương tiếp tục lên tiếng trong ngày 18/7. Cô lần đầu công bố cụ thể những vấn đề được cho là nguyên nhân dẫn đến quyết định chấm dứt hợp đồng, trong đó có việc chưa nhận được thù lao ngoài một số khoản tạm ứng và bất đồng về cách đối soát chi phí đầu tư.

Phía Mai Phương cho rằng cô đã gửi công văn yêu cầu giải quyết các vấn đề từ ngày 9/6 và sau quá trình trao đổi không đạt kết quả đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng ngày 10/7. Người đẹp tiếp tục bảo lưu quan điểm từ thời điểm này cô hoạt động độc lập.

Đến sáng 19/7, V-MAS đưa ra phản hồi mới nhất, bác bỏ cách diễn giải của Mai Phương.

Sau ba ngày liên tiếp đưa ra thông tin, mấu chốt bất đồng giữa hai bên tập trung vào ba vấn đề gồm cách xác định thù lao dựa trên doanh thu hay lợi nhuận, bản chất của các khoản chi phí đầu tư và đối soát tài chính, cùng căn cứ pháp lý để Mai Phương đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đến nay, hai bên vẫn bảo lưu quan điểm riêng và chưa công bố toàn bộ hợp đồng cùng các tài liệu tài chính liên quan. Những nội dung được Mai Phương và V-MAS đưa ra hiện là lập luận của mỗi bên trong quá trình xảy ra bất đồng. Chưa có thông tin cho thấy hai bên đã đạt được thỏa thuận.