Hoa hậu Mai Phương lên tiếng về đoạn clip livestream với Á hậu Phương Nhi, để lộ mối quan hệ hiện tại

Khoảnh khắc Mai Phương và Phương Nhi đùa giỡn từng dấy lên những bàn tán về mối quan hệ giữa 2 nàng hậu.

Trong buổi livestream tối 1/8, nàng hậu lần đầu lên tiếng làm rõ những tranh cãi xoay quanh đoạn video được ghi lại cách đây khoảng 3 năm, đồng thời phủ nhận những suy diễn cho rằng cô cố tình tạo chú ý bằng câu chuyện này.

Theo đó, Mai Phương cho biết đoạn clip đang lan truyền thực chất chỉ ghi lại một khoảnh khắc vui đùa giữa các chị em trong nhà chung. Người đẹp khẳng định chỉ những người trực tiếp có mặt khi đó mới hiểu rõ hoàn cảnh diễn ra sự việc, còn những đoạn video bị cắt ghép và lan truyền trên mạng xã hội không thể phản ánh đầy đủ câu chuyện.

Mai Phương chia sẻ mối quan hệ giữa cô và các chị em, trong đó có Á hậu Phương Nhi, đến hiện tại vẫn tốt đẹp. Vì vậy, cô không muốn khán giả nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tiêu cực hay quy chụp rằng giữa cả hai từng xảy ra mâu thuẫn.

"Vô tình những khoảnh khắc vui mà chỉ những người chị em tụi mình mới hiểu, nó lại bị biến tướng đi và âm ỉ thời gian khá là dài. Hơn ai hết, tụi mình hiểu nhau nhất và những sự việc xảy ra ở đó nhất, nên mình sẽ chỉ nói một lần duy nhất ở đây. Mình không biết những clip đó được các bạn làm với mục đích gì, nhưng mình tin vào nhân quả. Những điều sai sự thật được làm biến tướng đi gây ảnh hưởng người khác thì nó sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với Nhi hay các bạn khác".

Mai Phương lên tiếng về đoạn clip livestream cách đây 3 năm với Á hậu Phương Nhi

Bên cạnh việc làm rõ về đoạn clip, Miss World Vietnam 2022 cũng phủ nhận những lời bàn tán cho rằng cô đã chủ động "rải clip" để thu hút sự chú ý. Mai Phương nói: "Những video mình chơi đập gối với bé Phương Nhi ở nhà bé Lương Linh. Mình nói thẳng với mọi người, mình không có điều kiện để rải clip ở mọi nơi, đó cũng không phải là điều mình muốn làm".

Theo Mai Phương, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của bản thân. Những ai cố tình cắt ghép, bóp méo hoặc suy diễn câu chuyện theo chiều hướng tiêu cực rồi lan truyền trên mạng xã hội cũng sẽ có "nhân quả" của riêng mình.

Trước đó, đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa Mai Phương và Phương Nhi trong một buổi livestream cách đây khoảng 3 năm bất ngờ bị "đào" lại. Từ một khoảnh khắc được cho là đùa giỡn giữa các người đẹp, nhiều tài khoản mạng xã hội cắt ghép thành những video ngắn kèm các dòng chú thích ám chỉ cả hai từng bất hòa.

Mai Phương khẳng định những tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Phương Nhi

Mai Phương và Phương Nhi từng là hai trong ba gương mặt nổi bật nhất của Miss World Vietnam 2022 khi lần lượt đăng quang Hoa hậu và Á hậu 2. Với cương vị Miss World Vietnam 2022, Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Người đẹp được đánh giá cao nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh, giành chiến thắng phần thi Multimedia Challenge nhưng dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Mai Phương quyết định chuyển hướng sang con đường ca hát chuyên nghiệp, ra mắt các sản phẩm âm nhạc nhưng chưa thật sự tạo được điểm nhấn đặc biệt. Thời gian gần đây, nàng hậu cũng trở thành tâm điểm chú ý khi vướng ồn ào liên quan đến việc chấm dứt hợp tác với công ty quản lý cũ và tuyên bố hoạt động độc lập.

Trong khi đó, Á hậu Phương Nhi được cử đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2023 và lọt vào top 15 chung cuộc, đồng thời ghi điểm với hình ảnh ngọt ngào, thanh lịch. Sau đấu trường quốc tế, người đẹp dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Đầu năm 2025, Phương Nhi kết hôn với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng. Từ đó đến nay, cô gần như rút khỏi showbiz, ít cập nhật mạng xã hội và lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình thay vì tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Mai Phương và Phương Nhi có những hướng đi riêng trong cuộc sống và sự nghiệp

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