Nhằm chào mừng Ngày văn hoá Việt Nam 24/11, hoa hậu Lý Kim Thảo đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa ở quê nhà.

Lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá – Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới” kết hợp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có nhiều hoạt động ẩm thực và trải nghiệm gắn liền với cua Cà Mau đã diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu.

Lý Kim Thảo xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện.

Đây là dịp để cực Nam của nước ta có cơ hội quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch – kinh tế đến du khách trong và ngoài nước. Là một người con của Cà Mau, hoa hậu Lý Kim Thảo sắp xếp công việc ở TP.HCM để về đồng hành cùng sự kiện.

Xuất hiện tại Lễ khai mạc với vai trò Đại sứ hình ảnh Du lịch Cà Mau, hoa hậu Lý Kim Thảo gây ấn tượng khi diện bộ váy trắng khoe nhan sắc trong veo.

Phát biểu tại sự kiện, Lý Kim Thảo mời gọi du khách, các nhà đầu tư đến tham gia Festival Tôm Cà Mau – nơi hội tụ các hoạt động văn hóa, giải trí và ẩm thực đặc sắc từ 21/11 đến 25/11/2026.

"Để nói về hải sản thì Cà Mau nổi tiếng nhất miền Tây. Lễ hội không chỉ là dịp để quý vị thưởng thức những món ngon tuyệt vời từ tôm Cà Mau mà còn là cơ hội để khám phá nét văn hóa trong ẩm thực mà còn đưa du khách đến gần hơn với công nghệ nuôi trồng, các mô hình sản xuất xanh và đời sống văn hóa vùng cực Nam của tổ quốc”, nàng hậu chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau 2026, Lý Kim Thảo còn tham gia phiên livestream về gạo BL9 - nông sản địa phương trên đài VTV9.

Nàng hậu giới thiệu các đặc sản quê hương.

Lý Kim Thảo là Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021. Cô sở hữu chiều cao 1,72m cùng nhan sắc ngọt ngào. Lý Thu Thảo Hoạt động đa năng với vai trò người mẫu, diễn viên và giám khảo sắc đẹp, cô còn ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch của ba tỉnh (Phú Thọ, Bạc Liêu, Cà Mau), góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam.

Sau vai diễn người yêu của Quốc Trường trong phim điện ảnh “Một thời ta đã yêu”, Lý Kim Thảo cũng vừa hoàn thành vai diễn mới trong một bộ phim truyền hình cùng dàn sao tên tuổi ở địa phận diễn viên.