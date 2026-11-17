"Tôi đã tính toán trước cho tuổi già của mình rồi, nhỡ sau này có hoàn cảnh gì thì mình sẽ chủ động vào một viện dưỡng lão tiêu chuẩn tầm 3 - 4 sao để họ chăm sóc, không làm phiền đến ai", ông hoàng nhạc đỏ chia sẻ.

Ở tuổi 60, NSƯT Việt Hoàn gọi đây là giai đoạn hạnh phúc và an yên nhất cuộc đời. Sau hơn 5 năm bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam ca sĩ chọn cuộc sống tự tại trên khu đồi ngoại ô, chủ động chuẩn bị tài chính cho tuổi xế chiều và giữ góc nhìn đầy văn minh về chuyện tình cảm.

Cuộc sống làm nông giản dị của Việt Hoàn.

"Tôi biết ơn tất cả những gì mình đã trải qua"

- Cuộc sống hiện tại của anh thế nào?

Nói thật lòng, bây giờ tôi thấy mình hạnh phúc nhất. Năm nay là năm Bính Ngọ, cũng là năm tròn 60 tuổi của tôi. Ở cái lứa tuổi này, nhìn lại mọi thứ, tôi thấy mình đã được quá nhiều: được khán giả yêu thương, được bạn bè đồng nghiệp trân trọng.

Dù về đường hôn nhân có thể không trọn vẹn như nhiều người khác nhưng điều quan trọng nhất là tôi biết ơn tất cả những gì mình đã trải qua. Bước vào tuổi 60, tôi học cách yêu bản thân hơn, chăm sóc chính mình để có một tuổi già vững vàng cả về tâm lý lẫn sức khỏe.

- Anh từng tuyên bố sẽ giải nghệ ở tuổi 60 nhưng hiện tại khán giả vẫn thấy anh đi diễn khá đều đặn?

Trước đây, tôi từng nói với báo chí rằng sau tuổi 60, tôi sẽ dừng hoàn toàn việc tự đứng ra tổ chức các đêm nhạc riêng mang tính cá nhân, chỉ tham gia biểu diễn với tư cách khách mời. Tôi nghĩ cũng đến lúc "thầy già con hát trẻ" rồi. Khi hình ảnh người nghệ sĩ bước lên sân khấu không còn lung linh nữa thì mình nên nhường lại cho các bạn trẻ.

Dịp sinh nhật tuổi 60 này, theo gợi ý của người thân, tôi chỉ làm một đêm nhạc ấm cúng mang tính thường niên để tri ân bạn bè và những khán giả thân thiết. Còn nói "giải nghệ" là giải nghệ trong sự chủ động của mình thôi. Ở khía cạnh thụ động của nghề khi khán giả vẫn còn yêu mến và chương trình vẫn cần mình hát thì tôi vẫn phải chiều lòng khán giả.

"Hiện tại, chuyện tình cảm tôi vẫn chưa có gì cả"

- Sống một mình trên đồi hơn 5 năm qua, có khi nào anh cảm thấy trống trải hay cô đơn không?

Ai cũng ước mơ có một hạnh phúc êm ấm đôi lứa nhưng thú thật là suốt hơn 5 năm sống một mình, tôi chưa bao giờ thấy tủi thân hay buồn bã. Cuộc sống này có rất nhiều niềm vui khác để mình tìm kiếm chứ không chỉ quanh quẩn ở khía cạnh một mình. Tôi tìm niềm vui từ việc làm vườn, giao lưu cùng bạn bè và bước ra ngoài tận hưởng cuộc sống.

Hơn nữa, khu đồi của tôi không khí rất trong lành và đẹp nên anh em nghệ sĩ như Thanh Lam, Trọng Tấn, Đăng Dương, nhạc sĩ Lưu Hà An hay đạo diễn Hoàng Giang rất hay lên chơi. Mọi người cứ nghĩ tôi buồn và cô đơn nhưng không có chuyện đó đâu. Thậm chí có lúc tôi chỉ mong được ở trên đồi một mình trọn vẹn một ngày không có ai nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra (cười).

Việt Hoàn và 2 đồng nghiệp thân thiết là Đăng Dương - Trọng Tấn.

- Các con anh phản ứng thế nào khi thấy bố sống một mình trên đồi như vậy?

Tôi rất may mắn vì các con đều ngoan ngoãn và yêu thương bố mẹ. Dù hoàn cảnh bố mẹ chia tay nhưng các cháu vẫn luôn nỗ lực cho bản thân. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sự hiếu thảo của các con.

Ba chị em tự phân công nhau thay phiên lên đồi ở với bố vào mỗi dịp cuối tuần. Tuần nào cả ba đứa thu xếp được thì cùng lên, không thì cứ cắt cử tuần này đứa này, tuần sau đứa khác. Thành ra cuối tuần nào trên đồi của tôi cũng rộn ràng tiếng cười của các con.

- Người ta vẫn đồn Việt Hoàn là một trong những giọng ca "đại gia" của làng nhạc. Ở tuổi này, anh đã tích lũy cho tuổi già của mình đến đâu rồi?

Giàu về tài chính thì tôi không giàu nhưng tôi tự tin mình là người giàu tình cảm nhất. Tôi có rất nhiều bạn bè tốt như nhạc sĩ Lê Minh Sơn hay Lưu Hà An từng bảo sẵn sàng nuôi tôi đến hết đời. Vì thế, tôi rất tự tin là tuổi già của mình sẽ không bao giờ phải khổ đau vì thiếu thốn vật chất, điều duy nhất tôi lo lắng chỉ là sức khỏe thôi.

Về phần mình, hiện tại tôi vẫn đi hát đều, thu nhập hàng tháng khá ổn định nên cũng tích lũy được một khoản vốn vừa phải. Tôi đã tính toán trước cho tuổi già của mình rồi, nhỡ sau này có hoàn cảnh gì thì mình sẽ chủ động vào một viện dưỡng lão tiêu chuẩn tầm 3 - 4 sao để họ chăm sóc, không làm phiền đến ai.

- Ở tuổi 60, anh có còn ý định đi tìm một người phụ nữ để bầu bạn, sẻ chia những năm tháng về sau?

Hôm nay tôi chia sẻ thật là mình vẫn khát khao có một người phụ nữ ở bên cạnh để chăm sóc lẫn nhau. Nhiều người cứ khuyên tôi: "Thôi ông phải lấy vợ đi để có người chăm sóc nhỡ khi về già". Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại: "Nhỡ khi tôi lấy phải cô ấy, cô ấy lại ốm trước tôi, yếu trước tôi thì tôi lại phải chăm sóc cô ấy thì sao?".

Theo tôi, đừng bao giờ kỳ vọng vào một ai sẽ chăm sóc mình. Mình phải xác định rõ là tự lực lo cho bản thân đến tận cuối đời. Con người ta trước hết phải yêu bản thân mình nhất, nếu cứ đòi hỏi người khác phải thỏa mãn tình yêu hay mong muốn của mình thì đó là sự ích kỷ.

Hiện tại, chuyện tình cảm tôi vẫn chưa có gì cả. Tôi tự chủ cuộc sống của mình trước còn nếu may mắn gặp được một người tri kỷ cùng chia sẻ buồn vui thì đó là cái duyên, là điều ai cũng ước mơ nhưng không hề dễ tìm.