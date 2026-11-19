Hoa hậu Jennifer Phạm gây bất ngờ khi tặng hoa và ôm chồng cũ trước đông người.

Mới đây, hoa hậu Jennifer Phạm thu hút sự chú ý khi ngồi ghế giám khảo một cuộc thi nhan sắc tại Mỹ. Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt như Quang Dũng, Đan Trường, Thanh Thảo...

Jennifer Phạm ôm chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng trước đông người.

Đáng chú ý, sau khi thể hiện hai ca khúc Vì anh thương em và Người tình trăm năm, ca sĩ Quang Dũng được Jennifer Phạm lên sân khấu tặng hoa. Người đẹp lấy một bông hoa trên bàn, tiến đến trao cho chồng cũ. Cả hai sau đó dành cho nhau cái ôm thân tình trong tiếng cổ vũ của đông đảo khán giả.

Jennifer Phạm và Quang Dũng từng được ngưỡng mộ là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cả hai bén duyên khi đóng chung bộ phim Những chiếc lá thời gian, tổ chức đám cưới năm 2007 và đón con trai đầu lòng Bảo Nam vào năm 2008. Tuy nhiên, đến năm 2009, họ chính thức chia tay.

Thời gian đầu sau đổ vỡ, mối quan hệ của cả hai từng trải qua giai đoạn căng thẳng. Jennifer Phạm từng lên tiếng trách móc chồng cũ thiếu quan tâm đến con trai. Tuy nhiên, sau nhiều năm, họ dần gạt bỏ những mâu thuẫn, xây dựng tình bạn văn minh và cùng chăm sóc Bảo Nam.

Jennifer Phạm vẫn rất xinh đẹp dù là mẹ 4 con.

Dù Jennifer Phạm đã tái hôn với doanh nhân Đức Hải và có thêm ba người con, cô cùng Quang Dũng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cả hai thoải mái gặp gỡ tại các sự kiện, ủng hộ công việc của nhau và phối hợp chăm sóc con trai đang sống tại Mỹ.

Đáng chú ý, Jennifer Phạm cũng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Đức Hải. Ông xã không chỉ đồng hành, ủng hộ cô trong công việc mà còn dành nhiều tình cảm cho Bảo Nam. Jennifer từng chia sẻ Đức Hải yêu thương các con và không có sự phân biệt giữa con chung, con riêng.

Trong những dấu mốc quan trọng của Bảo Nam, Jennifer Phạm và Quang Dũng đều dành thời gian có mặt bên con. Năm 2026, cả hai cùng hội ngộ trong lễ tốt nghiệp trung học của con trai để chúc mừng cột mốc trưởng thành của cậu bé.