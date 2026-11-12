Nghệ sĩ Bình Tinh lên tiếng trước thông tin bị bắt

"Em khẳng định một lần nữa chưa có một ca sĩ, nghệ sĩ nào bị bắt tại nhà em. Nếu em che giấu hay ngụy biện, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật", nghệ sĩ Bình Tinh nói.

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Hôm nay (12/11), nghệ sĩ cải lương Bình Tinh thu hút sự chú ý khi livestream lên tiếng trước thông tin cô bị bắt liên quan đến chất cấm. Nữ nghệ sĩ tỏ ra bức xúc, đồng thời khẳng định không có chuyện công an đến nhà bắt giữ mình hay bất kỳ nghệ sĩ nào.

Trong buổi phát trực tiếp, khi nhắc đến tin đồn, Bình Tinh phản ứng: "Em bị bắt á, tin gì chấn động vậy, ai đồn vậy?". Nữ nghệ sĩ cho biết thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật: "Dạ không hề có chuyện này xảy ra. Mọi người lưu lại lời nói này của Bình Tinh nha. Để mọi người chia sẻ rộng rãi dùm", cô nói.

Bình Tinh tiếp tục nhấn mạnh: "Em khẳng định một lần nữa chưa có một ca sĩ, nghệ sĩ nào bị bắt tại nhà em. Nếu em che giấu hay ngụy biện, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc những thông tin chưa được kiểm chứng liên tục bị lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời mong khán giả nhìn nhận sự việc dựa trên thực tế, không vội tin vào những lời đồn đoán.

Hình ảnh Bình Tinh trong livestream.

Bình Tinh tên thật là Huỳnh Ngọc Trinh, sinh năm 1981, là nghệ sĩ cải lương tuồng cổ thuộc thế hệ thứ ba của gia tộc Huỳnh Long. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con gái của cố nghệ sĩ Đức Lợi và cố soạn giả Bạch Mai.

Bén duyên với sân khấu từ năm 4 tuổi, Bình Tinh từng tham gia đoàn Đồng ấu Bạch Long. Năm 2016, cô giành ngôi Quán quân chương trình Sao nối ngôi. Đầu năm 2017, nữ nghệ sĩ khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, tiếp tục duy trì hoạt động của đoàn và gìn giữ nghề truyền thống gia đình.

Những năm qua, cô trải qua nhiều mất mát khi lần lượt tiễn biệt cha, anh trai và nhiều người thân trong gia đình. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 năm 2021, mẹ cô là soạn giả Bạch Mai cùng dì, cậu và dượng đều qua đời.