"Mỹ nhân VTV" Phan Minh Huyền nói thẳng về Duy Hưng

Theo Phan Minh Huyền chia sẻ, Duy Hưng ở ngoài đời là người vui vẻ, hóm hỉnh, thường xuyên trêu đùa đồng nghiệp để mọi người có tâm lý thoải mái khi làm việc.

Bộ phim truyền hình Căn nhà không mái che đang thu hút sự chú ý của khán giả với câu chuyện về cuộc đời nhiều sóng gió của Hạnh (Phan Minh Huyền thủ vai). Ở những tập đầu, nhân vật chồng do Doãn Quốc Đam đảm nhận cùng những biến cố trong cuộc hôn nhân với Hạnh đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả.

Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hạnh dần tìm thấy sự sẻ chia bên Toản (Duy Hưng), mở ra một mối quan hệ mới với nhiều tình huống vừa hài hước vừa ấm áp. Sự kết hợp giữa Phan Minh Huyền và Duy Hưng cũng đang nhận được nhiều thiện cảm từ người xem.

Phan Minh Huyền và Duy Hưng trong phim Căn nhà không mái che.

Chia sẻ về lần đầu đóng cặp với Duy Hưng, Phan Minh Huyền cho biết cô vừa hào hứng vừa có chút áp lực. Bởi nam diễn viên là người có thực lực, sở hữu nhiều vai diễn được khán giả ghi nhận và đặc biệt phù hợp với dạng nhân vật như Toản.

Nữ diễn viên cho biết Toản là một màu sắc rất khác so với những nhân vật nam chính cô từng kết hợp trước đây. Cô không muốn bản thân bị đóng khung trong một dạng vai hay kiểu kết hợp quen thuộc, vì vậy rất thích thú khi được làm việc với một bạn diễn có phong cách khác biệt.

"Anh Duy Hưng là diễn viên rất thực lực, diễn rất hay, rất đời và được mọi người ghi nhận. Đây cũng là đề tài sở trường của anh nên anh vào vai Toản rất ngọt, mượt và tự nhiên. Khi được diễn với một người bạn diễn như vậy, Huyền học hỏi được rất nhiều, cảm thấy mình cũng sẽ tiến bộ hơn và được hỗ trợ cảm xúc nhiều hơn. Khi diễn chung, Huyền cảm giác như có được một đòn bẩy", Phan Minh Huyền chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Phan Minh Huyền thử sức với dòng phim về đề tài nông thôn. Trong khi đó, Duy Hưng đã có nhiều kinh nghiệm với những dạng vai và bối cảnh tương tự. Vì vậy, khi làm việc cùng đàn anh, cô thường quan sát cách anh nhả thoại, lựa chọn từ ngữ, xử lý từng phân đoạn và nhấn nhá cảm xúc.

Phan Minh Huyền từng áp lực khi lần đầu kết hợp với Duy Hưng nhưng cách làm việc chuyên nghiệp của nam diễn viên khiến cô thoải mái, kết hợp ăn ý hơn.

Phan Minh Huyền nhận xét Duy Hưng luôn có tư duy và cách sáng tạo riêng trong từng cảnh quay, giúp nhân vật trở nên tự nhiên, sinh động hơn. Những kinh nghiệm của bạn diễn cũng giúp cô hiểu thêm về cách thể hiện nhân vật trong dòng phim đời sống, thay vì chỉ dựa vào cách diễn quen thuộc của bản thân.

Từ cảm giác áp lực ban đầu, nữ diễn viên dần trở nên thoải mái hơn nhờ cách làm việc của Duy Hưng. Cô cho biết nam diễn viên thường chủ động trao đổi về nhân vật, cùng bạn diễn bàn bạc cách xử lý từng phân đoạn để mỗi cảnh quay có sự tươi mới và phù hợp với tính cách nhân vật.

Ngoài đời, Duy Hưng cũng là người vui vẻ, hóm hỉnh, thường xuyên trêu đùa đồng nghiệp để mọi người có tâm lý thoải mái khi làm việc. Điều này giúp Phan Minh Huyền dễ dàng kết nối với bạn diễn, không còn cảm giác căng thẳng như những ngày đầu.

Một điểm chung khác khiến cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung là sự nghiêm túc và chuyên nghiệp với công việc. Phan Minh Huyền cho biết cô luôn đề cao việc đúng giờ, chỉn chu trong mỗi buổi quay. Khi làm việc cùng một người cũng có tinh thần trách nhiệm như Duy Hưng, quá trình phối hợp giữa hai diễn viên trở nên thuận lợi hơn.

"Anh Duy Hưng có lối diễn rất tự nhiên, chân thực, từ cách thể hiện cảm xúc đến nhả thoại đều rất đời. Đó là những điều Huyền học hỏi được rất nhiều từ anh. Anh cũng luôn có sự sáng tạo, tìm tòi những cách thể hiện mới để nhân vật trở nên sinh động và có màu sắc riêng. Được làm việc, tung hứng với một bạn diễn như vậy, Huyền cảm thấy rất hào hứng và thực sự biết ơn vì có cơ hội được hợp tác cùng anh trong dự án lần này", Phan Minh Huyền nói.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng trong phim Phan Minh Huyền không ngại làm xấu mình để phù hợp với vai diễn.

Không chỉ đánh giá cao diễn xuất của Duy Hưng, Phan Minh Huyền còn dành nhiều tình cảm cho nhân vật Toản. Cô tiết lộ ngay từ khi đọc kịch bản, bản thân đã rất ấn tượng với nhân vật này, thậm chí từng tự hỏi liệu ngoài đời có thực sự tồn tại một người đàn ông như vậy hay không.

Theo nữ diễn viên, Toản là người bố hết lòng yêu thương, chăm sóc các con, đồng thời là người đàn ông ấm áp, trọng nghĩa tình. Bề ngoài, nhân vật có vẻ khô khan, cứng nhắc nhưng bên trong lại giàu tình cảm, biết yêu thương và bao dung. Toản cũng có sự mạnh mẽ, quyết đoán khi cần thiết.

"Nhân vật Toản với Huyền rất tuyệt vời. Khi đọc kịch bản, Huyền đã thấy thích nhân vật này lắm rồi. Huyền cảm thấy đây là người đàn ông có thể che chở được cho người phụ nữ, có đủ sự yêu thương, ấm áp, bao dung và cũng đủ mạnh mẽ, quyết đoán", cô chia sẻ.

Phan Minh Huyền cho biết cô hạnh phúc khi sự kết hợp giữa mình và Duy Hưng được khán giả đón nhận. Nữ diễn viên cũng hy vọng cả hai sẽ có thêm cơ hội tái hợp trong những dự án tiếp theo. Thậm chí, cô còn hào hứng nghĩ đến khả năng được đóng vai anh em ruột với nam diễn viên, bởi cả hai đều có tính cách vui vẻ, tinh nghịch, có thể tạo nên một sự kết hợp thú vị trên màn ảnh.