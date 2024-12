Hoa hậu Hàn Quốc đóng phim "Sex Is Zero" U50 vẫn trẻ đẹp kinh ngạc: Hóa ra nhờ có "vũ khí bí mật" này!

Ham So Won (sinh năm 1976, tại Hàn Quốc) nổi tiếng kể từ khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Sau đó, người đẹp xứ kim chi lấn sân sang diễn xuất, gây ấn tượng với vai diễn trong phim "Sex Is Zero" (Tình dục là chuyện nhỏ).

Dù chỉ là vai phụ nhưng nữ diễn viên khiến người xem vô cùng thích thú bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nuột nà cùng làn da căng bóng. Vào năm 2018, cô gây sốt trên truyền thông lẫn mạng xã hội khi công khai nên duyên vợ chồng với ông xã người Trung Quốc kém mình tận 18 tuổi.

Tưởng rằng chỉ dừng lại ở mối tình cô cháu nhưng cặp đôi sau đó đã nên duyên vợ chồng, có 1 con. Ngay cả khi như vậy, người đẹp "Sex Is Zero" vẫn không hề già nua, đứng cạnh chồng không hề bị già cứng hơn.

Bí quyết trẻ lâu của Ham So Won khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Cập nhật hình ảnh trong hiện tại so với thời điểm đóng phim "Sex Is Zero", thời điểm đăng quang Hoa hậu năm 1997, người ta chỉ thấy cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào với làn da căng bóng, vóc dáng mơn mởn như thời thiếu nữ. "Vũ khí bí mật" giúp Ham So Won trẻ lâu hóa ra là:

1. Tập luyện đa dạng các bộ môn

Trên trang Instagram cá nhân, người đẹp "Sex Is Zero" thường xuyên cập nhật hình ảnh, clip chia sẻ cuộc sống hiện tại. Vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung cùng làn da căng bóng của cô là kết quả của việc tập nhiều bộ môn khác nhau, bao gồm gym, pilates, chạy bộ, bơi lội.

Bên cạnh việc giữ gìn cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, mỗi bộ môn đều có những ưu điểm vượt trội trong việc giữ dáng. Đặc biệt là Pilates. Nhiều năm trở lại đây, bộ môn này rất được các sao Hàn yêu thích. Chúng không chỉ duy trì vóc dáng săn chắc, dẻo dai mà còn căn chỉnh tư thế, vóc dáng đẹp hơn, lại đẩy lùi stress hiệu quả.

2. Ăn uống lành mạnh

Để gìn giữ diện mạo trẻ lâu, Ham So Won cho biết mình duy trì ăn uống lành mạnh nhiều năm nay. Bữa ăn hàng ngày của cô thường có bánh mì nâu, đen, chất béo cô ưa chuộng là quả bơ, nguồn đạm yêu thích là trứng. Đặc biệt, dù ăn bữa chính hay bữa phụ, người đẹp đều lựa chọn thật nhiều trái cây tươi để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Ngoài chăm ăn quả bơ, Ham So Won thích ăn ôliu để bổ sung thêm chất béo lành mạnh, giảm viêm, đem lại làn da căng mướt bất chấp tuổi tác.

3. Kem chống nắng là vật bất ly thân

Bà mẹ 1 con hạn chế trang điểm, thường xuyên để mặt mộc cho da được thở. Dù vậy, cô có một thứ được coi là vật bất ly thân: Kem chống nắng.

Kem chống nắng được coi là kem chống già, chống nhăn, chống xấu của chị em phụ nữ quả không sai. Và Ham So Won chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy. Chăm bôi kem chống nắng, hạn chế trang điểm đã giúp cô có được vẻ ngoài trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi thật.

Ngoài ra, mỹ nhân phim "Tình dục là chuyện nhỏ" thường sử dụng mặt nạ cấp ẩm trước khi make up, mặt nạ chống lão hóa, phục hồi da từ 4-5 lần/tuần. Bảo sao làn da luôn mướt mát, căng tràn sức sống.

4. Uống nước gừng, collagen

Ham So Won có 2 món nước thường xuyên uống để cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung. Đó là nước gừng và collagen - một loại thường có sẵn trong nhà bếp, loại còn lại cũng có rất nhiều ngoài thị trường.

Uống nước gừng giúp làm ấm cơ thể, chứa nhiều hợp chất chống viêm, chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường miễn dịch hiệu quả. Cơ thể nhờ đó luôn khỏe khoắn từ bên trong, nhất là vào mùa lạnh sẽ giảm nguy cơ mắc cảm cúm, cảm lạnh, đem lại làn da căng hồng.

Trong khi đó, collagen được "bơm" vào cơ thể sẽ giúp da tóc móng trẻ trung thấy rõ. Không những thế, xương khớp cũng được tăng cường sức khỏe, dẻo dai hơn bình thường.

5. Thường xuyên đi spa

Mỹ nhân phim "Sex Is Zero" thích đi spa để chăm sóc da mặt chuyên sâu, massage body. Nhờ chăm đi spa mà người đẹp luôn có làn da mướt mát, vóc dáng khỏe mạnh.

Tận hưởng không gian thư giãn ở spa giúp Ham So Won có được sự thư thái từ trong ra ngoài. Làn da được bổ sung dưỡng chất tức thì, cơ thể được nằm nghỉ ngơi hoàn toàn. Tất cả đã giúp cô có diện mạo tươi tắn, trẻ trung nhất bất chấp tuổi 50 đang rất gần.

6. Can thiệp thẩm mỹ nâng mũi

Dù được công nhận là Hoa hậu nhưng Ham So Won vẫn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Cô cho rằng, đây là một trong những cách giúp mình đẹp hơn, nhất là khi đang tiến tới tuổi già.

Với hành động nâng mũi, người đẹp cũng hi vọng có thể thay đổi vận mệnh để cuộc sống, sự nghiệp có những bước tiến mới.

