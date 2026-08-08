Hoa hậu đẹp nhất nhì Việt Nam và vợ hơn 4 tuổi của Bình Minh "dính nhau như sam" từ Việt Nam sang Mỹ

Hoa hậu đẹp nhất nhì Việt Nam và vợ hơn 4 tuổi của diễn viên Bình Minh có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Doanh nhân Anh Thơ – bà xã của diễn viên, người mẫu Bình Minh – vừa có dịp vui chơi cùng Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh tại một công viên nước tại Mỹ. Cả hai diện đồ bơi, thoải mái tạo dáng và khoe vẻ ngoài trẻ trung.

Trên trang cá nhân, Anh Thơ hài hước viết: "Chúng tôi không chỉ vỗ béo cho nhau mà còn dắt nhau đi công viên nước trượt ống", kèm loạt hình ảnh vui vẻ bên Hà Kiều Anh.

Anh Thơ - Hà Kiều Anh.

Cả hai tự tin đọ sắc vóc.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Anh Thơ diện bộ đồ bơi màu đen, búi tóc gọn gàng và nở nụ cười rạng rỡ. Dù không trang điểm cầu kỳ, bà xã Bình Minh vẫn gây chú ý bởi gương mặt tươi tắn, làn da sáng và vóc dáng cân đối. Cô tạo dáng khá tự nhiên, khi thì đứng cạnh bạn, lúc lại khoác vai, ôm sát Hà Kiều Anh đầy thân thiết.

Hà Kiều Anh diện bộ đồ bơi màu đỏ, nổi bật với vóc dáng cao ráo, săn chắc. Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng để tóc búi gọn, trang điểm nhẹ và giữ thần thái tươi trẻ. Trong loạt ảnh, cả hai cùng cười nói, tạo dáng trước khu vui chơi nước, mang đến hình ảnh đầy năng lượng.

Có thể thấy khi đứng cạnh Hà Kiều Anh, bà xã Bình Minh không hề lép vế trước người bạn vốn được xem là một trong những hoa hậu đẹp nhất nhì Việt Nam.

Trước đó, vợ Bình Mình cũng tiết lộ họ tới Mỹ du lịch: "Đu nhau ở Việt Nam chưa đủ, phải qua tới đây mới đã. Mà cái nết vẫn y chang dù ở đâu, đã ăn thì phải ngập mặt rồi về kiêng sau".

Cả hai "dính nhau như sam" từ Việt Nam sang Mỹ.

Anh Thơ sinh năm 1977, được biết đến sau khi kết hôn với diễn viên Bình Minh hơn nam nghệ sĩ 4 tuổi. Cô có nền tảng học vấn và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, từng làm việc trong ngành khách sạn và tham gia đào tạo nghiệp vụ. Anh Thơ kết hôn với Bình Minh năm 2008 và có cuộc sống vô cùng viên mãn.

Trong khi đó, Hà Kiều Anh sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, thời trang, kinh doanh và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nhiều năm sau khi đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn được chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng cân đối.

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Lê Anh Thơ (vợ siêu mẫu Bình Minh) là tình bạn tri kỷ vô cùng thân thiết

Hai người cùng thuộc một hội chị em thân thế khủng, thường xuyên tụ họp trong các buổi tiệc sang trọng, sinh nhật hay kỳ nghỉ dưỡng xa hoa. Không chỉ đồng hành ở các sự kiện giải trí lớn, họ còn chia sẻ sâu sắc về cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh. Sự gắn kết khăng khít này khiến họ luôn có mặt để ủng hộ nhau trong mọi cột mốc quan trọng của cuộc đời.