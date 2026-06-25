Hoa hậu Bảo Ngọc nhận đồng loạt học bổng từ Canada, Úc, Singapore, lọt TOP 20 "Thanh niên sống đẹp"

Trước khi vướng ồn ào liên quan đến Đại học Columbia (Mỹ), hoa hậu Bảo Ngọc từng nhận được học bổng từ nhiều quốc gia.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, sở hữu sắc vóc nổi bật với chiều cao 1m86. Theo công bố của đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam, Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là đại diện tham gia Miss World vào tháng 9 tới.

Từ hồi Bảo Ngọc trở thành Á hậu 1 ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, sau đó đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022) tại Ai Cập, khán giả không chỉ ấn tượng với chiều cao 1m85 của cô mà còn nể phục học vấn của nàng hậu. Nhiều khán giả còn ví von Bảo Ngọc sở hữu "học vấn tỷ lệ thuận với chiều cao".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Theo thành tích mà cô nàng "flex", Bảo Ngọc sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0; được nhận học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh từ phía Singapore, là một trong 40 nữ doanh nhân được lựa chọn trong chương trình của Lãnh sự quán Mỹ, trưởng nhóm dự án kinh tế lọt Top 10 cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới, thực hiện dự án đạt Top 5 "Chương trình Khí hậu" của tổ chức CHANGE...

Năm 2023, Đại học New South Wales - thuộc Top 100 đại học danh giá trên thế giới và là một trong một số các trường đại học hàng đầu của Úc đã trao học bổng trị giá hơn 230 triệu đồng cho Bảo Ngọc trong năm học đầu tiên. Sinh viên muốn giành học bổng của ngôi trường này sẽ phải hoàn thành chương trình học ở Việt Nam kèm thêm điểm GPA 3.56/4, IELTS 8.0.

Hoa hậu Bảo Ngọc khoe thành tích của mình

Năm 2025, cô tốt nghiệp đại học loại giỏi, ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa trường Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh).

Cũng trong năm 2025, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp”. Cô là một trong 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia. Ngoài ra, cô chính là nhà sáng lập Gen Zero - dự án phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là mục tiêu 13 (hành động vì khí hậu).

Thời gian qua, dự án này triển khai sáng kiến trọng điểm lộ trình trao quyền thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu, với mục đích trao quyền, nâng cao vai trò, thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em, thiếu niên, thanh niên trong các chính sách khí hậu. Nàng hậu đã tổ chức thành công các toạ đàm tại 7 trường đại học và trung học phổ thông trên toàn quốc.

Hoa hậu Bảo Ngọc được ví "học vấn tỷ lệ thuận với chiều cao"

Hiện tại, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73. Người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp danh giá này.

Song, những ngày qua, sự việc Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vấp phải tranh cãi liên quan đến hình ảnh thư mời nhập học chương trình thạc sĩ Environmental Science and Policy (khoa học và chính sách môi trường) tại Trường Chính sách công và Quan hệ quốc tế (SIPA), thuộc Đại học Columbia (Mỹ) nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã lên tiếng giải thích. Người đẹp khẳng định việc được nhận vào chương trình thạc sĩ Environmental Science and Policy của Trường SIPA là hoàn toàn chính xác.

Phía Bảo Ngọc cho biết ê-kíp đã sử dụng công cụ AI để xử lý hình ảnh nhằm che đi một số thông tin cá nhân cần bảo mật. Tuy nhiên, quá trình này đã khiến một số ký tự trên văn bản bị thay đổi so với tài liệu gốc.

Người đẹp thừa nhận đây là thiếu sót trong quá trình công bố thông tin và đã cập nhật lại hình ảnh thư nhập học khác, được cho là bản gốc đã che các thông tin nhạy cảm bằng cách khác.