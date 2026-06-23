Hoa hậu Bảo Ngọc bị tố "phông bạt" thư mời học thạc sĩ trường top đầu thế giới, động thái mới nhất gây bàn tán

Không chỉ bị soi loạt chi tiết bất thường trong thư mời nhập học, động thái mới nhất của Bảo Ngọc còn khiến netizen thêm thắc mắc.

Vào dịp sinh nhật 25 tuổi, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ tin vui trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại Columbia University SIPA, đây là một trong những trường đào tạo chính sách công hàng đầu thế giới thuộc Đại học Columbia, thành viên của hệ thống Ivy League danh giá tại Mỹ. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc mừng dành cho nàng hậu sinh năm 2001. Nhiều người đánh giá đây là cột mốc đáng tự hào tiếp theo trong hành trình học vấn của Bảo Ngọc sau nhiều năm xây dựng hình ảnh "Hoa hậu tri thức".

Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội bất ngờ nổ ra tranh cãi. Trên một số diễn đàn, hội nhóm học thuật, nhiều tài khoản bắt đầu soi kỹ bức thư mời nhập học mà Bảo Ngọc đăng tải và chỉ ra hàng loạt chi tiết bị cho là bất thường. Điểm gây chú ý đầu tiên là dòng nội dung liên quan đến học bổng. Trong phiên bản thư mà Bảo Ngọc công khai ban đầu xuất hiện cụm từ: "The fellowship carries an award and ho tuition...". Nhiều cư dân mạng cho rằng cụm từ này có dấu hiệu sai chính tả khi từ "no tuition" (miễn học phí) lại được hiển thị thành "ho tuition".

Không chỉ vậy, một chi tiết khác cũng bị đem ra bàn luận là đoạn thư đề cập đến việc sinh viên sẽ được tham gia chương trình đào tạo nâng cao về "Economic policy" (Chính sách kinh tế). Trong khi đó, Bảo Ngọc cho biết mình được nhận vào chương trình Environmental Science and Policy (Khoa học và Chính sách Môi trường). Sự khác biệt này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính chính xác của tài liệu.

Ngoài các nội dung kể trên, một số cư dân mạng còn cho rằng cách hành văn trong thư chưa thực sự giống văn phong thường thấy ở các trường đại học hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, tên người ký thư được hiển thị là "Steve Cohen", trong khi theo thông tin được công bố, giám đốc chương trình hiện nay được biết đến với tên đầy đủ là Steven Cohen.

Khi nhận được bức thư này, Bảo Ngọc chia sẻ trên MXH: "Ngọc sẽ chính thức nhập học vào tháng 5 năm sau, và khoảng thời gian từ nay đến đó sẽ là cơ hội để tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho hành trình mới này. Có lẽ điều khiến Ngọc vui nhất không nằm ở một lá thư hay một cột mốc mới, mà là cảm giác những điều mình đã bền bỉ theo đuổi trong nhiều năm qua đang dần có lời hồi đáp.

Việc theo học lĩnh vực Chính sách công về Môi trường cũng là một bước đi nối dài những dự án mà Ngọc đã và đang theo đuổi, đặc biệt là các sáng kiến dành cho thanh niên và phát triển bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ngọc hy vọng những kiến thức, trải nghiệm và góc nhìn toàn cầu từ chương trình sẽ giúp mình đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng trong tương lai".

Những tranh cãi nhanh chóng lan rộng và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn. Trong khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng cần chờ xác nhận chính thức từ phía người trong cuộc, số khác lại liên tục đặt nghi vấn về tính xác thực của bức thư.

Động thái gây bàn tán của Hoa hậu Bảo Ngọc

Giữa lúc sự việc đang thu hút sự quan tâm lớn, động thái tiếp theo của Bảo Ngọc tiếp tục khiến dân mạng chú ý. Theo ghi nhận, bài đăng công bố việc trúng tuyển của nàng hậu đã được chỉnh sửa liên tiếp nhiều lần. Bài công bố thư mời đã được xoá hoặc ẩn đi khỏi trang cá nhân. Trong bài đăng sinh nhật có đính kèm thư mời, Bảo Ngọc đã chỉnh sửa liên tiếp 7 lần.

Ngoài ra, cũng trong bài đăng này, Bảo Ngọc bị phát hiện thay thế bức thư trước đó bằng một phiên bản khác. So với bản đầu tiên, nội dung ở thư mới xuất hiện sự thay đổi đáng kể liên quan đến học bổng. Nếu như ở phiên bản cũ, nhiều người hiểu rằng cô được hỗ trợ theo diện học bổng toàn phần thì trong phiên bản mới lại ghi rõ khoản hỗ trợ trị giá 15.000 USD (gần 400 triệu đồng) được áp dụng vào học phí chương trình.

Việc xuất hiện hai phiên bản thư với những chi tiết khác nhau khiến tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là sự nhầm lẫn hoặc đăng tải sai tài liệu ban đầu. Tuy nhiên, không ít người vẫn bày tỏ sự khó hiểu trước việc bài đăng bị chỉnh sửa nhiều lần liên tiếp.

Hiện tại, Bảo Ngọc chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến những nghi vấn đang lan truyền trên mạng xã hội. Dù thực hư câu chuyện ra sao, vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, đồng thời trở thành chủ đề bàn luận nóng trên nhiều diễn đàn những ngày gần đây. Thậm chí, sự việc của Bảo Ngọc còn lan rộng đến cộng đồng sắc đẹp quốc tế. Bởi lẽ, cô sắp trở thành đại diện của Việt Nam thi Miss World lần thứ 73. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn có danh hiệu quốc tế là Miss Intercontinental 2022.

Về phía Sen Vàng, khi liên hệ, đại diện công ty quản lý của Bảo Ngọc cho biết công ty chuẩn bị có chia sẻ trực tiếp về sự việc này đồng thời khẳng định bức thư mà Bảo Ngọc đăng tải là thật.

Hoa hậu Bảo Ngọc là ai?

Ngay từ khi mới đăng ký dự thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ chiều cao nổi bật 1m86, vượt trội hơn hẳn so với dàn thí sinh cùng thời. Lợi thế hình thể ấy giúp Bảo Ngọc luôn nổi bật trong mọi khung hình, thậm chí chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến cô chiếm trọn spotlight. Không chỉ sở hữu chiều cao khủng, Bảo Ngọc còn gây sốt với đôi chân dài 1,23m, được netizen ví von như "cây xào" của làng nhan sắc. Đôi chân ấy sớm trở thành "thương hiệu cá nhân”"khiến khán giả nhớ đến ngay mỗi khi nhắc tên Bảo Ngọc. Nhờ lợi thế này, nàng hậu được gọi bằng danh xưng đặc biệt là "Hoa hậu có đôi chân dài nhất Vbiz".

Sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc đã có tới hai lần đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2022, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam giành được chiếc vương miện danh giá này, giúp Bảo Ngọc lập tức được xếp vào hàng những mỹ nhân có thành tích nổi bật nhất.

Bảo Ngọc tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu gây ấn tượng với thành tích học tập "khủng": IELTS 8.0 cùng loạt học bổng danh giá như SEED của Chính phủ Canada, Singapore Joint Leaders hay học bổng từ Đại học New South Wales (Australia).

Bảo Ngọc đã tốt nghiệp đại học loại giỏi

Những năm qua, cô xây dựng hình ảnh Hoa hậu tri thức

Ảnh: FBNV