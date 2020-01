Ho, sốt sợ nhiễm virus corona, người dân "ùn ùn" vào viện: BS chỉ cách phòng bệnh hiệu quả

Số lượng bệnh nhân tăng đột biến

Theo Ths.BS Lại Thanh Hà, Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona tăng nhanh số ca mắc và số người tử vong nên bệnh viện cũng đã tuân thủ đúng theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ và Bộ Y tế trong công tác phòng dịch.

Trong dịp Tết Canh tý vừa qua số lượng bệnh nhân tới khám do có ho và sốt tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Thanh Nhàn tăng đột biến. Trung bình 1 ngày khoa tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt tới khám. Số lượng bệnh nhân tới khám cao hơn rất nhiều so với dịp Tết các năm khác.

Bác sĩ Thanh Hà cho biết, do dịch viêm phổi cấp tại Vũ Hán đang bùng phát và sự tuyên truyền của các phương tiện truyền thông người dân khi có ho sốt cũng cảnh giác hơn. Nếu như trước đây mọi người thường ra hiệu thuốc tự mua thuốc về điều trị thì nay mọi người chủ động tới bệnh viện khám vì lo ngại nhiễm virus corona.

Trước số lượng bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt tăng đột biến bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã bố trí khu khám bệnh riêng cho các bệnh nhân.

Dùng khẩu trang đúng cách là một trong những biện pháp phòng bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

"Đa phần các trường bệnh nhân ho, sốt tới khám là do tâm lý lo ngại nhiễm virus corona. Tuy nhiên, kết quả khám các bệnh chủ yếu mắc các bệnh nhiễm virus thông thường (cúm A, cúm B), một số bệnh nhân nhiễm vi khuẩn.

Đối với những trường hợp nghi ngờ nhiễm viêm phổi cấp bệnh viện sẽ đưa vào phòng cách ly theo dõi. Trường hợp bệnh nhân nhiễm bệnh sẽ được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị và cách ly", bác sĩ Thanh Hà nói.

Bác sĩ Thanh Hà cho biết, thêm để phân biệt triệu chứng sốt, ho do virus thông thường và corona phải qua các xét nghiệm. Nếu bệnh nhân bị sốt do virus cúm A,B sẽ có test cúm và có kết quả nhanh. Còn bệnh nhân có triệu chứng sốt ho do vi khuẩn thì sẽ có kèm theo các triệu chứng rất điển hình.

Trường hợp bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho nghi ngờ do virus corona thường là những bệnh nhân đã từng đi từ vùng dịch về, tiếp xúc với người đi từ vùng dịch, chăm sóc người nghi ngờ nhiễm virus corona hoặc bị viên phối cấp nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.

Cách phòng bệnh tốt nhất là ngăn chặn nguy cơ

Bác sĩ Thanh Hà cho hay, hiện nay viêm phổi cấp do virus corona vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa. Để phòng bệnh cách tốt nhất là hạn chế tới nơi tập trung đông người (nếu đi phải mang khẩu trang). Phòng tránh tiếp xúc với những người có yếu tố nguy cơ cao. Dùng khẩu trang y tế đúng cách và rửa tay sạch trước khi ăn uống.

Bác sĩ Lại Thanh Hà.

Ngoài ra, mọi người cần lưu ý tránh tiếp xúc với động vật hoang dã. Trong ăn uống thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để muội, tăng cường dinh dưỡng; Tập luyện thể thao phù hợp, trời không đi tập thể dục sớm để phòng nhiễm lạnh.

Bác sĩ Thanh Hà lưu ý một số cách phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp như sau:

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.



- Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.

- Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây; súc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.

- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.

- Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rủa tay với xà phòng…

- Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.

- Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.

- Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.