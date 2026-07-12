Hình ảnh thực tế đáng sợ của suy giãn tĩnh mạch chi dưới khiến nhiều người kinh hãi

Căn bệnh không chỉ gây ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Mới đây, hình ảnh về suy giãn tĩnh mạch chi dưới từ một số bệnh nhân đến khám được một bác sĩ tại Hà Nội chia sẻ, khiến người xem không khỏi rùng mình.

Hình ảnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới khiến nhiều người rùng mình.

Người chia sẻ chính là BS Đoàn Dư Mạnh (Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam). Căn bệnh đang gia tăng trong cuộc sống hiện đại này trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm chia sẻ.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là gì?

BS Đoàn Dư Mạnh cho biết, suy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng máu ở dưới chân, hay gọi là chi dưới ứ trệ lại, không thể di chuyển thuận lợi từ chân về tim được.

Sở dĩ nó chỉ xảy ra ở chi dưới vì đôi chân là bộ phận nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Máu muốn di chuyển thuận lợi từ chân về tim được thì phải có van tĩnh mạch một chiều. Vì nhiều nguyên nhân, van tĩnh mạch đó có tổn thương hở, dẫn đến máu không thể thuận lợi di chuyển từ chân về tim, làm cho ứ trệ lại, khi đứng hoặc ngồi, tĩnh mạch sẽ càng phình và giãn thêm. Từ đó, suy tĩnh mạch dẫn đến giãn, rồi giãn lại dẫn đến suy, tạo thành vòng xoắn định lý.

Triệu chứng, dấu hiệu của suy giãn tĩnh mạch

Về mặt thẩm mỹ, chúng ta có thể nhìn thấy tĩnh mạch nổi xanh hoặc tím ngoằn ngoèo dưới da. Nặng hơn, các tĩnh mạch có thể giãn to hơn nhiều, nhìn thấy như con giun hay cái đũa, gây mất thẩm mỹ.

Ngoài vấn đề thẩm mỹ, bệnh nhân càng suy giãn tĩnh mạch nặng thì các triệu chứng sẽ càng biểu hiện rầm rộ hơn. Ban đầu có thể chỉ là tức mỏi hoặc nặng chân, cảm giác như chân lúc nào cũng cần rung. Nguyên nhân bởi chân có hiện tượng ứ máu, gây đau nhức, thậm chí chuột rút, đặc biệt là về đêm. Sau cả 1 ngày làm việc, khi bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi, thư giãn thì triệu chứng mới đến đột ngột.

Đối với một số trường hợp nặng hơn, cơn đau có thể kéo dài cả ngày chứ không phải chỉ chiều tối, khiến nhiều người nhầm với bệnh cơ xương khớp, bệnh gút... Đối với các trường hợp ở những giai đoạn muộn hơn thì có thể có biểu hiện như chàm da, sạm da...

Đối với những trường hợp muộn hơn nữa sẽ bắt đầu xuất hiện các cái biến chứng như tấy đỏ, viêm loét. Chúng lâu lành, dẫn đến nhiều người còn tưởng lầm rằng mình bị tiểu đường hoặc bệnh gì khác mà không biết đó là biến chứng của suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới nguy hiểm thế nào?

Những biểu hiện tưởng nhẹ của suy giãn tĩnh mạch nhưng lại âm thầm, dẫn đến giai đoạn muộn hơn, nặng nề hơn. Biến chứng nguy hiểm nhất của suy giãn tĩnh mạch chi dưới là huyết khối. "Khi máu ứ ở chân nhiều đến một thời điểm nào đó thì nó có thể hình thành những huyết khối", BS Đoàn Dư Mạnh chia sẻ.

Chúng ta biết rằng, hầu hết tĩnh mạch đều đổ về tĩnh mạch chủ. Nếu huyết khối đó trôi lên tim thì có thể gây một cơn nhồi máu động mạch phổi, ảnh hưởng đến tính mạng.

Vì sao ngày càng nhiều người mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch?

BS Đoàn Dư Mạnh nhận định, thực ra bệnh suy giãn tĩnh mạch từ xưa đến nay đã có nhiều người bị. Tuy nhiên, trước đây tỷ lệ lao động phổ thông về vận động như làm nông, công nhân nhiều hơn, vận động nhiều dẫn đến lưu thông máu tốt hơn. Còn trong thời hiện đại, tỷ lệ nhân viên văn phòng ngày càng tăng, thường xuyên phải đứng hoặc ngồi lâu, nguy cơ suy giãn tĩnh mạch do đó cũng tăng theo.

Không chỉ riêng người làm văn phòng, nhóm người làm nghề tài xế, giáo viên... cũng thuộc nhóm này. Trong những năm gần đây, tỷ lệ người béo phì, bụng to ngày càng nhiều thì dòng máu di chuyển từ chân về tim cũng sẽ bị cản trở, gặp khó khăn hơn bình thường. Chưa kể, với sự phát triển của xã hội và truyền thông, mọi người giờ đây chú ý đến sức khoẻ bản thân nhiều hơn, để ý đến sức khoẻ đôi chân hơn, chịu khó đi khám hơn, thống kê số người mắc do đó tăng đáng kể.

"Tình trạng lười vận động, ít luyện tập thể dục thể thao, nhiều người thậm chí ngồi lì cả ngày 8-10 tiếng... chính là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh gia tăng mạnh thời gian gần đây", BS Đoàn Dư Mạnh cảnh báo.

Dấu hiệu cảnh báo sớm suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Theo BS Mạnh, người bệnh có thể thấy các tĩnh mạch mạng nhện bắt đầu giãn dần ở mắt cá chân. Chúng rất nhỏ, màu xanh hoặc màu đỏ. Ở giai đoạn này, bệnh nhân chưa có hiện tượng đau nhức.

Ngoài ra, một số biểu hiện bệnh chúng ta có thể bỏ qua là: Cảm giác nặng nề ở chân, đặc biệt càng về chiều tối khi đứng hoặc ngồi làm việc cả ngày.

Có bệnh này thì chân phải vận động hoặc gác cao lên để máu thuận lợi về tim, giúp bớt cảm giác khó chịu.

BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới xuất hiện ở nữ nhiều hơn nam

"Tỷ lệ mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới ở nữ nhiều hơn nam", BS Đoàn Dư Mạnh nói. Có một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ này:

- Nữ giới có thành mạch yếu hơn nam giới.

- Thói quen sinh hoạt: Việc thường xuyên đi giày cao gót làm mất đi sự co cơ tự nhiên của bắp chân. Thói quen ngồi vắt chéo chân cũng gây chèn ép mạch máu, làm tăng nguy cơ ứ trệ máu ở chi dưới.

- Quá trình mang thai: Sự gia tăng thể tích máu và trọng lượng của thai nhi chèn ép vùng chậu làm cản trở máu hồi lưu về tim.

"Rất nhiều bệnh nhân tìm đến tôi trong tình trạng suy giãn tĩnh mạch khá nặng. Rất nhiều người mới chỉ xoay quanh độ tuổi 40, độ tuổi lao động còn sung sức. Nhiều người chủ quan cho rằng chỉ người lớn tuổi mới bị bệnh này thì thật sai lầm. Người trẻ giờ đây đang bị khá nhiều và chủ quan nghĩ rằng chỉ người già mới bị bệnh này khiến không ít người đến khám chữa trong tình trạng rất nặng", BS Đoàn Dư Mạnh cảnh báo.

BS Mạnh nhận định bệnh đang gia tăng trong xã hội hiện đại.

Làm thế nào để phòng tránh bệnh?

Đầu tiên là kiểm soát cân nặng, không để vòng bụng quá lớn cũng không để cơ thể tăng cân quá nhiều. Khi cơ thể bạn càng nặng nề thì áp lực ở chân càng lớn, nguy cơ mắc bệnh và bệnh càng nặng thêm.

Thêm nữa, mỗi người cần trang bị kỹ năng vận động, đi bộ nhiều hơn, tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Bởi vì khi chúng ta càng vận động, càng đi bộ, cơ bắp của chúng ta sẽ lưu thông máu tốt từ chân về tim.

Ngoài ra đừng quên uống đủ nước, ăn nhiều chất xơ, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, tích cực ăn đồ healthy hơn. BS Mạnh đưa lời khuyên cho dân văn phòng nên đặt đồng hồ hẹn giờ, cứ 45 phút đứng dậy vận động bằng cách đi lại rồi bù nước. Tối ngủ, người bị suy giãn tĩnh mạch có thể kê gối cao chân để máu từ chân về tim tốt hơn, giúp cải thiện tình trạng rất nhiều.

Cuối cùng, khi bắt đầu chớm các triệu chứng cảnh báo ở trên, bạn nên đến cơ sở y tế, các bệnh viện có chuyên khoa về mạch máu, tìm gặp bác sĩ chuyên khoa về mạch máu hoặc tim mạch để đánh giá, kiểm tra xem tình trạng suy giãn tĩnh mạch của chúng ta đang ở giai đoạn nào để được điều chỉnh kịp thời. Nếu tình trạng nặng hơn, bác sĩ có thể chỉ đạo can thiệp, giúp điều trị bệnh tốt hơn.

"Mọi người tuyệt đối không nên tin các quảng cáo không chính thống trên mạng xã hội dẫn đến đi khám và uống thuốc lung tung, làm tình trạng bệnh thêm nặng hoặc dẫn đến biến chứng không mong muốn. Hiện nay, tất cả các bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép, kể cả công lập hay tư nhân, đều có thể có các trang thiết bị đầy đủ giúp chữa khỏi bệnh chuẩn khoa học, tránh tiền mất tật mang", BS Đoàn Dư Mạnh khuyên.