Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn

Mới đây, phu nhân cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol, bà Kim Keon-hee, đã bị bắt gặp đang điều trị tại một bệnh viện lớn trên xe lăn. Đây là lần đầu tiên bà Kim, hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Nam Seoul, xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt vào ngày 12 tháng trước.

MBN đã công bố đoạn phim ghi lại chuyến thăm của bà Kim đến Bệnh viện Boramae ở Seoul vào khoảng 5:15 chiều ngày 17/9. Mặc áo choàng bệnh nhân, đeo kính và khẩu trang của trại giam, bà Kim được đẩy vào phòng điều trị, chân đeo vòng điện tử. Cổ tay bà - được cho là bị còng tay - đã phủ chăn. Bà Kim ở lại phòng điều trị khoảng 20 phút trước khi rời bệnh viện trên xe lăn, MBN đưa tin.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đi điều trị bệnh ngày 17/9

Đội ngũ luật sư của bà Kim giải thích vào ngày hôm đó, "Bà Kim đã được điều trị ngoại trú vì huyết áp thấp nghiêm trọng".

Cựu Tổng thống Yoon trước đó đã bị phát hiện đeo vòng đeo chân điện tử vào ngày 14 tháng trước khi đang điều trị bệnh về mắt tại một bệnh viện đại học ở Anyang, tỉnh Gyeonggi. Vòng đeo chân điện tử đã được bắt buộc sử dụng vào năm 2023 dưới thời chính quyền ông Yoon Seok-yeol sau khi một tù nhân trốn thoát khỏi một bệnh viện bên ngoài.

Vì cựu Tổng thống Yoon hiện không xuất hiện tại phiên tòa hình sự vì lý do sức khỏe, nên có suy đoán rằng bà Kim cũng có thể đang cố gắng tránh xuất hiện tại phiên tòa. Tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng bà Kim quyết tâm tham dự phiên tòa.

Bà Kim Keon-hee bị bắt vào tháng trước

Phiên tòa đầu tiên xét xử bà Kim sẽ diễn ra tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul lúc 14:10 ngày 24/9. Bà đã bị truy tố vào ngày 29 tháng trước với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn, Đạo luật Quỹ Chính trị liên quan đến cáo buộc can thiệp vào việc đề cử ông Myeong Tae-gyun, và Đạo luật về Hình phạt Nghiêm khắc, cũng như có liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ của nhà sư Geon Jin và Giáo hội Thống nhất.

Nguồn: Nate