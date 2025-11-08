HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

Hải Yến |

Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) tại Cần Giờ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chính thức đi vào hoạt động vào đầu tuần tới.

Ngày 8-11, đại diện Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết 8 bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của TP HCM vừa đồng loạt ra quân, hỗ trợ cơ sở 2 của bệnh viện tại Cần Giờ hoàn tất công tác thẩm định.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị đi vào hoạt động của Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) đã hoàn tất khâu thẩm định, chuẩn bị

Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bệnh viện chính thức đi vào hoạt động theo kế hoạch vào ngày 10-11.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 2.
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 3.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết

Công đoạn cài đặt toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng đã hoàn tất, cơ sở hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho người dân.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 4.
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 5.

Đơn vị thận nhân tạo tại cơ sở với sự hỗ trợ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh được trang bị đầy đủ thiết bị, nhân lực giúp bệnh nhân suy thận không còn phải đi xa vào trung tâm để chạy thận như trước

Công tác hỗ trợ ngoài Bệnh viện Từ Dũ còn có 8 bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của TP gồm: Lê Văn Thịnh, Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, Tai - Mũi - Họng, Da liễu, Mắt, Nhi Đồng thành phố, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 6.
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 7.

Các trang thiết bị thuộc các chuyên khoa đã được chuẩn bị kỹ lưỡng

Theo đại diện bệnh viện, các đơn vị đã mang theo trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao để phục vụ, chăm sóc sức khỏe toàn diện người dân Cần Giờ.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 8.
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 9.
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 10.

Cơ sở được trang bị các thiết bị y tế hiện đại

Theo Sở Y tế, bên cạnh việc phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ còn được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu y tế cho người lao động, chuyên gia và khách du lịch khi dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng khu đô thị du lịch sinh thái biển đi vào hoạt động.

Dưới đây là một số hình ảnh tại bệnh viện:

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 11.

Khu vực phục hồi chức năng

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 12.
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 13.

Khu vực phòng bệnh, tiếp nhận bệnh thoáng mát, sạch sẽ

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 14.
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 15.
Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ- Ảnh 16.

Các trang thiết bị đã được lắp đặt hoàn tất

