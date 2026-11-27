Mới đây, thông tin Hậu Hoàng bị ung thư máu khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ, xót xa. Cô gái bé nhỏ nhưng luôn tràn đầy năng lượng ấy chia sẻ chính thức trên trang cá nhân của mình, thông báo đến mọi người. Nguyên văn bài chia sẻ:

"Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy

Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy...

Haiz cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tui cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi người vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới.

Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: 'Có sức khỏe là có tất cả'. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha".

Đính kèm bài đăng, Hậu Hoàng đăng ảnh ở bệnh viện cùng các vết bầm tím trên chân tay. Ở phần bình luận, cô chia sẻ thêm: "Tui mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người tui cũng khóc rất nhiều… Cố lên nha Thuý Hậu ơi".

Hậu Hoàng đăng ảnh ở bệnh viện cùng các vết bầm tím trên chân tay. (Ảnh: FBNV)

Trước những chia sẻ ngắn ngủi ấy, nhiều người gửi lời động viên Hậu Hoàng và cũng không ngừng băn khoăn: Bầm tím tay chân là tình trạng không hiếm gặp đối với nhiều người. Vậy khi nào nó trở thành dấu hiệu cảnh báo ung thư? BS Ninh Công Vi (Phó giám đốc Trung Tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông) đã có những chia sẻ liên quan.

Khi nào vết bầm có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư máu?

BS Ninh Công Vi cho biết, đối với vết bầm bình thường, chúng thường xuất hiện sau va chạm rõ ràng như khi bạn bị ngã, va đập vào đâu đó. Vết bầm kiểu này gặp ở cẳng chân, đầu gối, khuỷu tay. Chúng có đặc điểm tự hết trong 1-2 tuần. Chúng ta không cần phải lo lắng về dạng vết bầm tím này.

"Vết bầm xuất hiện tự phát (không do va đập) các vị trí trên thân mình như cổ, ngực, lưng, có kích thước lớn, lan tỏa nhiều vị trí, đặc biệt nếu kèm các chấm xuất huyết nhỏ li ti không mất khi ấn vào, hoặc xuất hiện cùng các triệu chứng như chảy máu chân răng, chảy máu cam, mệt mỏi, gầy sút cân... thì phải đi khám ngay", BS Ninh Công Vi nói. Dạng vết bầm kiểu này có nguy cơ ung thư máu cao.

Chuyên gia chỉ rõ các dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư máu, người trẻ cần chú ý làm gì?

BS Ninh Công Vi chia sẻ thêm dấu hiệu nhận biết ung thư máu mà mọi người đừng chủ quan bỏ qua:

Mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư máu. (Ảnh minh họa: Internet)



- Mệt mỏi kéo dài, đa số không hết sau nghỉ ngơi, vã mồ hôi ban đêm.

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân

- Xuất huyết dưới da (bầm tím, chấm xuất huyết), chảy máu chân răng, chảy máu mũi

- Da xanh xao, khó thở khi vận động gắng sức

- Đau xương, nổi hạch

- Sụt cân

"Các dấu hiệu này không đặc hiệu, dễ nhầm với bệnh thông thường. Ở người trẻ, việc phát hiện sớm nhờ chú ý sự thay đổi bất thường của cơ thể là rất quan trọng", BS Ninh Công Vi cảnh báo.

"Đối với những trường hợp mới chẩn đoán như Hậu Hoàng, đây là giai đoạn rất khó khăn về tâm lý. Sự đồng hành của người thân, cộng đồng cùng đội ngũ y tế sẽ là nguồn sức mạnh quan trọng", BS Vi chia sẻ.

Chúng ta hãy cùng cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hậu Hoàng nhé!