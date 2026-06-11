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Hình ảnh cá sấu 80 kg xuất hiện ở An Giang là sản phẩm của AI

ĐẠI VIỆT / VTC News
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Em L.N.T (SN 2009) ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang đã tạo ra hình ảnh con cá sấu thông qua hệ thống Gemini (ứng dụng AI) và hình ảnh được phát tán từ đây.

Ngày 11/6, Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang có báo cáo vụ việc liên quan thông tin cá sấu phát hiện trên kênh Vịnh Tre thuộc xã Núi Cấm (An Giang).

Vụ cá sấu xuất hiện ở An Giang là sản phẩm của AI do một thiếu niên tạo ra.

Cụ thể, lúc 9h ngày 10/6, UBND xã Núi Cấm có tiếp nhận thông tin về việc phát hiện con cá sấu trên kênh Vịnh Tre. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Núi Cấm chỉ đạo Công an xã phối hợp các ngành có liên quan tổ chức xác minh và làm việc với bà T.T.T.N (SN 1988, ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) là người phát hiện và chụp ảnh.

Qua kết quả xác minh, bà N. cho biết, vào khoảng 18h40 ngày 9/6 tại tổ 9, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm, có phát hiện và chụp ảnh một con cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre thuộc xã Núi Cấm là đúng sự thật.

Thấy vụ việc xảy ra có nguy cơ gây nguy hiểm trong nhân dân sinh sống khu vực kênh Vịnh Tre nên UBND xã Núi Cấm đã báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hạt kiểm lâm khu vực IV hỗ trợ chuyên môn để xử lý.

Đồng thời, địa phương chỉ đạo các lực lượng, các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra theo các tuyến kênh trên địa bàn và thông báo trên đài truyền thanh của xã, thông tin cho các trường học trên địa bàn để tuyên truyền cho phụ huynh học sinh không được cho con em tắm trên sông.

Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền người dân có nuôi trồng thủy sản trên sông cảnh giác về vụ việc nêu trên, đồng thời thông tin, liên hệ các xã lân cận có thông tin tuyên truyền đến người dân biết để cảnh giác.

Tuy nhiên, Công an xã đã phối hợp các ngành có liên quan xác minh các hộ dân sinh sống tại khu vực kênh Vịnh Tre, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm thì các hộ dân cho rằng, không có thông tin gì liên quan tới con cá sấu xuất hiện trên địa bàn thời gian qua.

Đến 8h sáng ngày 11/6, em L.N.T (SN 2009) là con ruột của bà T.T.T.N có đến Công an xã Núi Cấm khai nhận việc hình ảnh con cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre thuộc xã Núi Cấm là không đúng sự thật.

Nội dung hình ảnh con cá sấu xuất hiện trên kênh là do bản thân em T. tạo ra thông qua hệ thống Gemini (ứng dụng AI) để gửi cho nhóm Zalo gia đình xem.

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