Highlands Coffee xác nhận có mua hạt sen và vải đóng hộp từ "đồ hộp Hạ Long"

Khuya 10-1, Highlands Coffee cập nhật một số thông tin liên quan đến tình hình phục vụ tại hệ thống sau khi bị cộng động mạng réo tên trong vụ "đồ hộp Hạ Long".

Không biến mất đồng loạt

Theo đó, Highlands Coffee tái khẳng định không thu mua và chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của đồ hộp Hạ Long.

Đối với các sản phẩm không phải thịt - cụ thể là hạt sen và vải đóng hộp, đồ hộp Hạ Long chỉ là một trong những đơn vị cung cấp nguồn nguyên liệu này cho Highlands Coffee.

Theo công bố vào ngày 9-1, Highlands Coffee đã ngừng hoàn toàn việc sử dụng các nguyên liệu được cung ứng từ nhà cung cấp nói trên.

Highlands Coffee nhận được nhiều bình luận tiêu cực khi bị réo tên là khách hàng của đồ hộp Hạ Long

"Chúng tôi đã chủ động huy động các nhà cung cấp hiện có, đã được thẩm định đầy đủ, nhằm hạn chế tối đa sự gián đoạn trong việc phục vụ các sản phẩm liên quan. Với nỗ lực này, việc tạm ngưng phục vụ các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ xảy ra tại một số cửa hàng, không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của Highlands Coffee" – thông cáo báo chí giải thích.

Trong suốt ngày 10-1, cộng động mạng dậy sóng khi nhiều khách hàng phát hiện không thể đặt các món trà từ sen và vải từ Highlands Coffee. Đây đều là những món bán chạy của hệ thống khiến khách hàng nghi ngờ - nhất là khi đồ hộp Hạ Long có sản xuất cả sen, vải và đào đóng hộp.

Phóng viên Báo Người Lao Động thử khảo sát thì những món này chỉ biến mất ở một số kênh và một số cửa hàng chứ không phải toàn bộ.

Khi người tiêu dùng phải đoán già đoán non

Bình luận về việc Highlands Coffee để người dùng phải đoán già đoán non, chuyên gia truyền thông, ThS Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, nhận xét thông báo đầu tiên của Highlands Coffee còn rất chung chung thiếu rõ ràng và chi tiết cần thiết.

"Thay vì chỉ phủ nhận việc sản phẩm từ thịt heo từ đồ hộp Hạ Long, chuỗi cà phê này nên liệt kê cụ thể những mặt hàng nào họ thường xuyên nhập. Việc không xác nhận rõ ràng đã khiến khách lo sợ từ nguyên liệu làm bánh mì đến các loại siro, sen, vải, đào,…" – ông Tú nói.

Người tiêu dùng lo

Đáng lẽ họ phải nêu rõ tên những món ăn hay thức uống cụ thể nào trong diện ảnh hương, tương tự như cách chuỗi The Coffee House thông báo.

Ngoài ra, chuỗi cũng nên chia sẻ thêm về quy trình kiểm tra hàng hóa đầu vào để chứng minh rằng họ có sự giám sát đối với chất lượng nguyên liệu trước khi sử dụng, thay vì chỉ nhập về và dùng ngay.

"Việc Highlands Coffee đưa ra thông tin chung chung đã khiến chuỗi không bảo vệ được hình ảnh của mình một cách tốt nhất, vô tình tạo kẽ hở cho những tin đồn và sự lo lắng lan rộng trong cộng đồng người tiêu dùng" – ông Tú nhận định.



