HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiểu đúng quy định xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô

Chinhphu.vn
|

Cục Cảnh sát giao thông thông tin chi tiết về quy định xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

Từ 1/1/2026, chở trẻ em trên xe ô tô không có thiết bị an toàn bị phạt tiền

Đối với hành vi vi phạm: “Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định” bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, được quy định tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2026.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 7 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 đã điều chỉnh, sửa đổi khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, như sau:

“3. Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.” và có hiệu lực từ 01/7/2026, nên quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trên chưa có hiệu lực thi hành.

Từ 15/8/2026, chở trẻ em trên xe ô tô không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo

Ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2026.

Theo đó từ ngày 15/8/2026:

Đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) bị phạt cảnh cáo;

Đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) bị bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP căn cứ vào Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15 và có hiệu lực từ 15/8/2026.

Do vậy từ 01/7/2026 đến 14/8/2026 vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên xe ô tô;

Tuyên truyền để người dân nhận biết, sử dụng những sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn và đã được chứng nhận sự phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông./.

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân đang nhận lương hưu


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

thiết bị an toàn cho trẻ em

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Không phải Hà Nội hay TP.HCM đây mới là tỉnh, thành có mức trợ cấp cao nhất cả nước

Không phải Hà Nội hay TP.HCM đây mới là tỉnh, thành có mức trợ cấp cao nhất cả nước

00:53
Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ

Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ

01:13
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại