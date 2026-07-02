Cục Cảnh sát giao thông thông tin chi tiết về quy định xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

Từ 1/1/2026, chở trẻ em trên xe ô tô không có thiết bị an toàn bị phạt tiền

Đối với hành vi vi phạm: “Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định” bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, được quy định tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2026.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 7 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 đã điều chỉnh, sửa đổi khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, như sau:

“3. Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.” và có hiệu lực từ 01/7/2026, nên quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trên chưa có hiệu lực thi hành.

Từ 15/8/2026, chở trẻ em trên xe ô tô không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo

Ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2026.

Theo đó từ ngày 15/8/2026:

Đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) bị phạt cảnh cáo;

Đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) bị bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP căn cứ vào Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15 và có hiệu lực từ 15/8/2026.

Do vậy từ 01/7/2026 đến 14/8/2026 vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên xe ô tô;

Tuyên truyền để người dân nhận biết, sử dụng những sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn và đã được chứng nhận sự phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông./.



