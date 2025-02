Hiện thực khốc liệt hơn cả phim của các bác sĩ cấp cứu và chăm sóc chấn thương tại Hàn Quốc

Bộ phim truyền hình y khoa Hàn Quốc của Netflix, "The Trauma Code: Heroes On Call" (tựa Việt: Trung tâm Chăm sóc Chấn thương) được hoan nghênh toàn cầu nhờ nhịp độ nhanh và miêu tả chân thực về các y bác sĩ làm việc không mệt mỏi để cứu sống bệnh nhân. Dựa trên tiểu thuyết mạng của một bác sĩ đang hành nghề, câu chuyện hấp dẫn của bộ phim đã khơi dậy sự tò mò về cuộc sống đầy thử thách của các bác sĩ chăm sóc chấn thương, những người đưa ra quyết định sống còn chỉ trong vài giây.

Bộ phim cũng làm sáng tỏ thực tế của hệ thống y tế Hàn Quốc, khi nó được phát hành trong bối cảnh xung đột giữa chính phủ và cộng đồng y tế. Kế hoạch năm 2024 của chính phủ nhằm mở rộng tuyển sinh vào các trường y trong nước đã trở thành một cuộc tranh chấp đang diễn ra trên khắp các lĩnh vực y tế, góp phần gây ra tình trạng thiếu bác sĩ tại các phòng cấp cứu.

Chăm sóc chấn thương - khoa luôn bị đe dọa đóng cửa vì "ít lợi nhuận nhất"

Bộ phim, lấy bối cảnh tại một trung tâm chăm sóc chấn thương hư cấu được duy trì bởi cam kết kiên định của Bộ trưởng Y tế bất chấp sự miễn cưỡng của các bệnh viện do lo ngại về lợi nhuận, phơi bày thực tế mong manh về cách các dịch vụ y tế quan trọng đã bị bỏ bê và suy yếu. Giữa lúc bộ phim đang được yêu thích, Bệnh viện Guro thuộc Đại học Hàn Quốc đã công bố kế hoạch ngừng hoạt động vào cuối tháng 2 do thâm hụt ngân sách. Bệnh viện Guro là cơ sở duy nhất trong nước đào tạo các chuyên gia về chấn thương kể từ khi được chỉ định là bệnh viện đào tạo cho các y bác sĩ trung tâm chăm sóc chấn thương vào năm 2014.

Tính đến năm 2024, Hiệp hội Chấn thương Hàn Quốc có 1.193 chuyên gia y tế là thành viên trên 17 trung tâm chăm sóc chấn thương trên toàn quốc. Trong 11 năm qua, với mục tiêu của Bộ Y tế là thành lập các bệnh viện đào tạo tập trung vào chấn thương tại các khu vực giàu tài nguyên để củng cố chuyên môn, Bệnh viện Guro đã đào tạo hơn 20 chuyên gia chấn thương để trở thành người ứng cứu đầu tiên cho những bệnh nhân bị thương nặng.

Trung tâm này đã được lên kế hoạch đóng cửa sau khi chính quyền trung ương tuyên bố không còn có thể cung cấp khoản tài trợ hàng năm là 900 triệu won (gần 16 tỷ đồng). Tình hình đã có bước ngoặt vào ngày 6/2 khi Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã công bố cam kết 500 triệu won (gần 9 tỷ đồng) từ quỹ cứu trợ thiên tai của thành phố để duy trì hoạt động của trung tâm trong thời gian này sau khi xem phim "The Trauma Code: Heroes On Call".

Thị trưởng Oh Se-hoon đã viết trên trang mạng xã hội của mình: "Trong phim, trung tâm chấn thương nặng cứu sống người luôn bị gắn mác là 'mục tiêu hàng đầu để đóng cửa' do 'ít lợi nhuận nhất'. … Đáng buồn thay, cảnh này phản ánh thực tế khắc nghiệt của hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta". Tình huống như vậy làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về tình trạng thiếu chuyên gia chấn thương và sự phụ thuộc nặng nề của các trung tâm chấn thương vào sự hỗ trợ của nhà nước và nhận thức của công chúng để tồn tại.

Một quan chức của Bệnh viện Bundang thuộc Đại học Quốc gia Seoul, người từ chối nêu tên, cho biết: "Chăm sóc chấn thương không mang lại lợi nhuận theo quan điểm của bệnh viện, vì vậy nó phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của chính phủ. Thật đáng buồn khi một khoa quan trọng để cứu sống người sắp đóng cửa vì thiếu hụt ngân sách".

Hàn Quốc có bao nhiêu máy bay trực thăng cấp cứu?

Một tình tiết quan trọng trong "The Trauma Code: Heroes On Call" xoay quanh cuộc đấu tranh của bệnh viện để đảm bảo kinh phí cho một máy bay trực thăng y tế vì thời gian cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân là cực kỳ quan trọng trong chăm sóc chấn thương. Trên thực tế, Hàn Quốc chỉ có 8 máy bay trực thăng y tế khẩn cấp - ít hơn nhiều so với các nước láng giềng. Theo các báo cáo địa phương, Nhật Bản vận hành 23 máy bay trực thăng y tế trên 19 đơn vị hành chính địa phương. Trong khi đó, một số khu vực ở Hàn Quốc, bao gồm Busan, tỉnh Gyeongsang Nam và tỉnh Chungcheong Bắc không có một máy bay trực thăng cấp cứu nào.

Việc mua thêm máy bay trực thăng y tế là một nhiệm vụ khó khăn đối với chính phủ và các bệnh viện khu vực. Năm ngoái, chính phủ đã mở đơn đăng ký từ các bệnh viện trên toàn quốc để nhận 800 triệu won nhằm trợ cấp chi phí thuê và vận hành máy bay trực thăng y tế. Không có địa phương nào đăng ký, một số viện dẫn lý do thiếu nhân viên y tế khẩn cấp và các bệnh viện sẵn sàng tham gia. Chi phí mua một máy bay trực thăng y tế được ước tính vào khoảng 5 tỷ đến 10 tỷ won (từ 88 đến 175 tỷ đồng).

Vận hành một máy bay trực thăng y tế duy nhất tốn khoảng 4 tỷ won (70 tỷ đồng) mỗi năm, trong đó chính phủ quốc gia tài trợ 70% và chính quyền địa phương tài trợ 30% còn lại. Hoạt động cũng yêu cầu một đội ngũ chuyên trách ít nhất 10 chuyên gia y tế túc trực, bao gồm 7 bác sĩ tại trung tâm chấn thương.

Bộ Y tế cho biết họ sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký trong năm nay, một lần nữa, và sẽ hỗ trợ tài chính tốt hơn cho các nhân viên y tế khẩn cấp trên máy bay trực thăng. Ủy ban Y tế và Phúc lợi của Quốc hội cũng đang xem xét đề xuất ngân sách để cung cấp trợ cấp chờ cho nhân viên trên máy bay trực thăng y tế. Ngân sách ban đầu là 27,16 tỷ won (476 tỷ đồng) cho hệ thống vận chuyển y tế khẩn cấp vào năm tới đã được tăng lên 29,82 tỷ won (523 tỷ đồng), với 1,683 tỷ won (30 tỷ đồng) được phân bổ cho tiền chờ.

Hiện tại, nhân viên chỉ nhận được bồi thường nếu được điều động - 200.000 won (3,5 triệu đồng) mỗi nhiệm vụ đối với bác sĩ và 100.000 won (1,75 triệu đồng) đối với y tá và nhân viên y tế. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là khoản hỗ trợ chờ do chính phủ hậu thuẫn đầu tiên, nâng mức trợ cấp mỗi nhiệm vụ lên 600.000 won (10,5 triệu đồng) đối với bác sĩ và 250.000 won (4,4 triệu đồng) đối với y tá và nhân viên y tế. Tuy nhiên, nếu loại trừ các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu nhân viên y tế, số ca vận chuyển bằng máy bay trực thăng y tế đã tăng lên, từ 1.078 trường hợp năm 2021 lên 1.547 trường hợp năm 2023.

Nỗi băn khoăn của các bác sĩ: Chọn chuyên khoa vì lý tưởng hay thu nhập?

"The Trauma Code: Heroes on Call" cũng mô tả tình thế tiến thoái lưỡng nan của các bác sĩ: nên quyết định theo đuổi sự nghiệp có thu nhập cao hay để thực hiện nghĩa vụ cao quý của y bác sĩ?

Trong phim, Tiến sĩ Baek Kang-hyuk (Ju Ji-hoon), một huyền thoại của Trung tâm chăm sóc chấn thương và Tiến sĩ Han You-lim (Yoon Kyung-ho), một bác sĩ ngoại khoa hậu môn - trực tràng hàng đầu, đã cãi nhau về việc thuyết phục bác sĩ thực tập Yang Jae-won (Choo Young-woo) tham gia khoa của họ.

Bác sĩ Baek, mặc dù có trình độ cao, đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử khi tốt nghiệp một trường đại học ít được biết đến. Ông phải có mặt ở trung tâm cấp cứu 24/7 với cái giá phải trả là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ông đã hỏi Jae-won rằng có thể làm gì với tư cách là một bác sĩ cho những bệnh nhân đang gặp khó khăn và truyền cảm hứng về nghĩa vụ của một chuyên gia y tế.

Mặt khác, bác sĩ ngoại hậu môn - trực tràng Han hứa với Jae-won về sự ổn định và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong hệ thống cấp bậc của bệnh viện.

Cuối cùng, Jae-won chọn theo bác sĩ Baek, nhưng không phải không có hậu quả. Bộ phim liên tục đặt ra cùng một câu hỏi: Khi chọn con đường khó khăn hơn, điều gì khiến bạn không bỏ cuộc?

Các bác sĩ đang hành nghề xác nhận rằng bác sĩ ngoại hậu môn - trực tràng là một trong những chuyên gia được trả lương cao nhất trong lĩnh vực y tế Hàn Quốc.

"Nếu bạn vượt qua được định kiến cho rằng phẫu thuật hậu môn - trực tràng là bẩn, thì đây là ca phẫu thuật có rủi ro thấp hơn so với các ca phẫu thuật liên quan đến các cơ quan khác, và vì ca phẫu thuật được thực hiện ở phần bên ngoài cơ thể con người nên cũng tương đối dễ thực hiện", một bác sĩ có 10 năm kinh nghiệm học khoa phẫu thuật tại trường y cho biết.

"Khoa ngoại hậu môn - trực tràng là khoa kiếm được nhiều tiền thứ hai sau khoa phẫu thuật thẩm mỹ".

Vấn đề đạo đức của truyền thông khi đưa tin về thảm họa

Một số cảnh trong phim cũng cho thấy mối lo ngại thực tế về cách đưa tin thái quá của các cơ quan báo chí, với cảnh một nhóm phóng viên đang chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu.

Từ việc cản trở xe cứu thương đến việc liên tục đặt câu hỏi cho Bác sĩ Baek, những miêu tả này phản ánh những vấn đề đạo đức trong đưa tin trên phương tiện truyền thông, đặc biệt là trong các vụ thảm kịch.

Sự bùng nổ công khai của bác sĩ Baek trong một chương trình phát sóng trực tiếp khi bảo các phóng viên "im lặng" đã biến ông thành meme trên mạng và một vị anh hùng; hình ảnh của ông dao động giữa một vị cứu tinh và một vật tế thần. Trong suốt bộ phim, các phóng viên không ngừng viết về ông.

Những cảnh này gợi nhớ đến việc đưa tin quá mức của phương tiện truyền thông mà khán giả Hàn Quốc đã quen thuộc. Từ thảm họa phà Sewol năm 2014 đến thảm kịch Itaewon năm 2022, các cơn bão truyền thông xung quanh thảm họa thường tập trung vào những người ứng cứu đầu tiên và gia đình tang quyến, đẩy nỗi đau của họ vào tầm ngắm. Gần đây nhất, sau vụ rơi máy bay của Jeju Air ở Muan, tỉnh Jeolla Nam vào tháng 12 năm 2024, các phóng viên đã tham gia vào cuộc cạnh tranh quá mức tại các địa điểm xảy ra tai nạn để đưa tin mà không có sự đồng ý của gia đình tang quyến.

Theo Korea Herald