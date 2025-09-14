Hết mù sau 20 năm nhờ cấy răng vào mắt

Brent Chapman (32 tuổi), sinh sống tại thành phố Vancouver, Canada , mất thị lực từ năm 13 tuổi do hội chứng Stevens-Johnson hiếm gặp.

Chapman bị mùa hoàn toàn nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm mọi phương pháp điều trị với hy vọng phục hồi trong suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, không có phương pháp nào mang lại kết quả lâu dài.

Khi gần như tuyệt vọng, anh tìm đến tiến sĩ Greg Moloney, chuyên gia nhãn khoa tại Bệnh viện Mount Saint Joseph ở Vancouver. Tại đây, tiến sĩ Moloney đưa ra đề xuất táo bạo nhưng đầy hy vọng thực hiện ca phẫu thuật "răng trong mắt" cho mắt phải của anh.

Brent Chapman có lại thị lực sau hơn 20 năm mù lòa.

Ca phẫu thuật độc đáo này, được phát triển từ những năm 1960 và mới chỉ được thực hiện trên vài trăm người trên toàn thế giới, gồm nhiều bước phức tạp. Đầu tiên, một chiếc răng của bệnh nhân sẽ được nhổ ra, làm phẳng và khoan lỗ nhỏ ở giữa. Một thấu kính nhân tạo được gắn vào lỗ này, sau đó toàn bộ chiếc răng sẽ được cấy vào phía trước mắt của bệnh nhân.

Tiến sĩ Moloney giải thích rằng việc sử dụng chính chiếc răng của bệnh nhân là một yếu tố then chốt. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ cơ thể nhận diện vật thể là "kẻ lạ" và đào thải nó.

Ban đầu, Brent Chapman thừa nhận anh cảm thấy hoài nghi. Tuy nhiên, kết quả đã chứng minh điều ngược lại. Ngay khi tỉnh dậy sau phẫu thuật, Chapman có thể nhìn thấy bàn tay của mình di chuyển trước mắt. Sau khi mắt hồi phục hoàn toàn, thị lực của anh đạt mức 3/10 - kết quả ngoài sức tưởng tượng.

"Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Thị lực quay trở lại và đó là thế giới hoàn toàn mới. Tôi đã không được thực sự nhìn vào mắt ai đó trong suốt 20 năm", Chapman chia sẻ.

Câu chuyện của Brent Chapman là minh chứng sống động cho sự tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại và những hy vọng không giới hạn mà khoa học có thể mang lại. Nó không chỉ là kỷ lục y khoa, mà còn là câu chuyện về nghị lực sống phi thường và hành trình tìm lại ánh sáng, đúng nghĩa đen, sau hai thập kỷ chìm trong bóng tối.

Câu chuyện khiến nhiều người trên mạng xã hội tại Canada xúc động. Một người dùng bình luận: "Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc lấy răng đặt trong mắt quả thật là thiên tài. Cảm ơn nhà khoa học và hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada đã giúp anh ấy tìm lại ánh sáng".

Một người dùng khác thể hiện sự ngưỡng mộ: "Thật may mắn khi có những người dám nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ và dám làm. Nếu không có những bộ óc tò mò và những con người giàu trí tưởng tượng, rất nhiều đột phá khoa học như thế này đã không tồn tại. Tôi rất mừng cho chàng trai trẻ này vì đã có lại được thị lực!".