Hết hồn khi thấy mỹ nam Việt trợn trừng mắt đập vỡ ghế, còn tự nhận “tưởng vậy là ngầu”

Nhìn ánh mắt trợn trừng và hành động của nam diễn viên ai cũng phải giật mình.

Buổi casting cho dự án điện ảnh Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên MXH khi liên tục xuất hiện những đoạn video thử vai đầy cảm xúc của các ứng viên. Từ những gương mặt trẻ đến các diễn viên đã có kinh nghiệm, ai cũng mang đến sự chuẩn bị nghiêm túc với mong muốn giành được một vai diễn trong bom tấn lịch sử dự kiến ra mắt năm 2028. Giữa hàng loạt màn thể hiện ấn tượng, Lương Gia Huy bất ngờ gây chú ý theo một cách không ai ngờ tới. Không phải vì ngoại hình hay lời thoại mà bởi anh đập gãy luôn chiếc ghế của ê-kíp ngay trong lúc diễn.

Màn thể hiện của Lương Gia Huy trong buổi casting. (Nguồn: saoshowbizwork)

Trong đoạn clip được lan truyền, Lương Gia Huy xuất hiện đầy khí phách với trang phục vải thô mang hơi hướng cổ trang. Nam diễn viên đã giữ ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm căng cứng và liên tục dồn nén cảm xúc. Từng câu thoại được nhả ra với tiết tấu chậm nhưng đầy sức nặng, cho thấy nhân vật đang cố kìm nén cơn phẫn nộ.

Thần thái nhập tâm của Lương Gia Huy. (Ảnh: Molistar)

Đến cao trào của phân cảnh, cảm xúc của anh bùng nổ vì giận dữ. Lương Gia Huy bất ngờ vung tay đập mạnh xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh, dần khép lại màn casting của mình.

Dùng lực quá mạnh, một mảnh ghế đã bay ra. (Nguồn: saoshowbizwork)

Những tưởng khép lại phần diễn suôn sẻ, ai ngờ sau Lương Gia Huy nhận ra chiếc ghế ngựa đã bị vỡ mất do anh dùng lực quá mạnh khiến một mảnh ghế bay ra. Nam diễn viên lúc này hơi bối rối, ngại ngùng cầm thành quả lên "trình bày" với ê-kíp.

Nam diễn viên "trình bày" với ê-kíp về chiếc ghế vỡ. (Nguồn: saoshowbizwork)

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, màn casting của Lương Gia Huy nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Bên dưới video, nhiều khán giả dành lời khen cho cường độ cảm xúc của nam diễn viên, cho rằng anh đã thực sự "sống" trong nhân vật. Bản thân nam diễn viên cũng tự nhận: "Lúc đó tưởng dị là ngầu. May không bị bắt đền cái ghế".

Không ít bình luận bày tỏ sự thích thú: - Casting mà đã căng thế này thì lên phim còn dữ cỡ nào - Ghế mới là người chịu thiệt - Đập phát thấy mình cũng giật mình theo - Nhập vai đến mức quên luôn đây là casting - Đội quần giùm anh luôn anh ơi

Lương Gia Huy là nam người mẫu, diễn viên sinh năm 1992, từng lọt Top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2015 và đăng quang Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017 . Sở hữu gương mặt góc cạnh và hình thể săn chắc, anh ghi dấu ấn qua các dự án như Nữ Chủ, Mặt Trời Mùa Đông và phim điện ảnh Mưa Đỏ. Tham gia casting Chiến Bào, nam diễn viên hứa hẹn sẽ đem đến một vai diễn bùng nổ và đầy chiều sâu nếu bước vào hàng ngũ diễn viên chính thức.

Lương Gia Huy. (Ảnh: Thanh Niên)

Về Chiến Bào, phim là dự án điện ảnh lịch sử quy mô lớn do Victor Vũ thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Thay vì kể lại toàn bộ hành trình kéo dài 10 năm, bộ phim tập trung vào giai đoạn đầu khi Lê Lợi từ một người dân xứ Thanh từng bước tập hợp hào kiệt, dẫn đến Hội thề Lũng Nhai - cột mốc mở đầu cho cuộc kháng chiến chống quân Minh. Theo ê-kíp, tác phẩm sẽ đi sâu vào số phận của những con người bình thường giữa thời loạn, khắc họa những mất mát, hy sinh và tinh thần đoàn kết đã tạo nên một trong những chương hào hùng nhất của lịch sử dân tộc.