Hệ thống TMV Ngọc Dung giới thiệu công nghệ làm đẹp mới nhất Pico Premium 2022

Theo thông tin từ Hệ thống TMV Ngọc Dung, Pico Premium 2022 có cơ chế Laser Pico đặc biệt với xung Picoseconds một phần ngàn tỷ giây, tích hợp 6 đầu điều trị chuyên dụng, giúp cá nhân hóa liệu trình, cho hiệu quả cao gấp 15 lần và rút ngắn thời gian điều trị chỉ còn ⅓.



Nhờ hiệu ứng sóng nén hấp thụ được tạo ra trong suốt quá trình trị liệu, công nghệ giúp bắn phá các sắc hắc tố melanin thành những mảnh vụn siêu nhỏ, tiêu diệt nám, tàn nhang, thâm, đồi mồi và giải quyết mọi vấn đề về da.

Các kỹ thuật viên của TMV Ngọc Dung thực nghiệm cách thức hoạt động của máy

Công nghệ còn sở hữu các đầu điều trị với thấu kính hội tụ cực nhỏ, khi tác động sẽ tạo nên phản ứng quang phổ, giúp khôi phục lớp màng Hydrolipid bị tổn thương, cho hiệu quả trẻ hóa tức thì.

Cùng với việc cộng hưởng xung lực được nâng cao hơn 20 lần ở tiêu điểm hội tụ bên dưới da, tăng sinh Collagen – Elastin gấp 20 lần, Pico Premium 2022 cho hiệu quả tối đa trong việc điều trị nám, tăng sinh sắc tố, sẹo rỗ, se khít lỗ chân lông.

Theo giới thiệu từ đơn vị, công nghệ này giúp rút ngắn thời gian làm đẹp

Vừa mới xuất hiện trên thị trường thẩm mỹ, siêu công nghệ - Pico Premium 2022 đã tạo nên sức hút mãnh liệt nhờ 3 ưu điểm siêu việt, vượt trội tất cả các phương pháp hiện có trong ngành thẩm mỹ: Rút ngắn thời gian điều trị chỉ còn ⅓ so với các công nghệ hiện có trên thị trường, hiệu quả gấp 15 lần so với các phương pháp trước đây, xóa sạch mọi khuyết điểm về làn da như nám, sạm, tàn nhang, tăng sắc tố, sẹo rỗ, lỗ chân lông to, đặc biệt tình trạng lão hóa da,..

Nghệ sĩ ưu tú – diễn viên Tuyết Thu có mặt tại sự kiện bày tỏ sự háo hức muốn trải nghiệm với công nghệ Pico Premium 2022

Nghệ sĩ ưu tú – diễn viên Tuyết Thu cho biết cô vốn rất ngại làm đẹp vì sợ đau, tuy nhiên nhờ công nghệ Pico Premium 2022 cô đã giải quyết nhiều vấn đề về da. Nữ diễn viên chia sẻ: "Bây giờ là cảm thấy an tâm hơn không còn sợ nữa, cũng không còn tốn thời gian để trang điểm đậm, không cần tiêu tốn phi chí dùng mỹ phẩm quá nhiều,...".

Công nghệ Pico Premium 2022 còn chinh phục được nữ diễn viên Phương Dung. Cô cho biết: "Giờ là cảm thấy tự tin hơn nhiều. Bạn bè, đồng nghiệp, bạn diễn, cứ nhìn mình nói, trộm vía dạo này da đẹp thế, nhìn trẻ ra cả chục tuổi, trông có sức sống hơn trước rất nhiều. Giờ đi diễn chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, tiết kiệm thời gian, mình tự tin thì mình làm việc, diễn xuất cũng được thăng hoa hơn…".

Nghệ sĩ Phương Dung là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm công nghệ

Pico Premium 2022 là công nghệ mới nhất mà hệ thống TMV Ngọc Dung mang đến cho khách hàng. Đây là công nghệ làm đẹp quốc tế mới xuất hiện tại Châu Á, thông qua sự kiện ra mắt, TMV Ngọc Dung mang đến lời cam kết giúp chị em phụ nữ Việt cơ hội tiếp cận được công nghệ làm đẹp hiện đại, an toàn, hiệu quả.

