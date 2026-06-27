Các nhà phát triển Nga đã chế tạo thành công hệ thống phóng lưới kép mới Duplet để chống lại máy bay không người lái (UAV).

Nhà máy lọc dầu Nga bị UAV Ukraine tấn công.

Vô hiệu chiến thuật UAV kép

Theo TASS, hệ thống Duplet là sản phẩm của Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Polyot và hiện đã sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt.

"Hệ thống phóng lưới kép Duplet mới nhất được phát triển để mang lại cho người lính không chỉ một mà là hai cơ hội sống sót trong cuộc đối đầu với máy bay không người lái trên chiến trường.

Hai phát bắn giúp tăng hiệu quả đáng kể. Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thay đổi chiến thuật và bắt đầu sử dụng hai máy bay không người lái cùng lúc để tấn công một người lính. Mục tiêu là đảm bảo mục tiêu bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Nếu máy bay không người lái đầu tiên tấn công mục tiêu, máy bay không người lái thứ hai sẽ tiếp tục săn lùng. Điều này cũng là động lực thúc đẩy quyết định phát triển mô hình mới.

Hiện Nga đang tiếp tục thử nghiệm các nguyên mẫu và chuẩn bị sản xuất hàng loạt Duplet", Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Polyot cho biết.

Cơ quan này cho biết thêm, thiết bị phóng lưới mới được chế tạo dựa trên các yêu cầu từ các binh sĩ chiến đấu.

"Các binh sĩ luôn muốn xem mức pin được hiển thị dưới dạng phần trăm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thêm chỉ báo mức pin. Chúng tôi cũng đã bổ sung chỉ báo trạng thái đạn dược được cải tiến.

Giá đỡ tháo lắp nhanh cho phép nạp đạn trong vòng 5 đến 10 giây, ngay cả trong điều kiện căng thẳng", người đại diện của Polyot nhấn mạnh.

Ông cho biết lô máy phóng lưới đôi Duplet đầu tiên sẽ được chuyển đến cho quân đội Nga tại khu vực tác chiến đặc biệt tại Ukraine ngay trong tháng 7/2026.

Sự nguy hiểm của UAV Ukraine

Chỉ tính từ đầu năm 2026, Ukraine đã nâng mạnh năng lực sản xuất UAV tầm xa và đồng thời đưa thêm các tên lửa hành trình do trong nước phát triển vào biên chế.

Theo ước tính của các chuyên gia, kể từ tháng 3, hơn hai chục cuộc tập kích đã khiến khoảng 20% công suất lọc dầu của Nga bị gián đoạn.

Ông Michael Kofman, chuyên gia quân sự tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định các đòn đánh của Ukraine hiệu quả hơn trước nhờ công nghệ UAV được cải thiện và khả năng triển khai các đợt tấn công quy mô lớn.

Ông cho rằng chính diện tích lãnh thổ quá rộng của Nga vốn từng được coi là lợi thế phòng thủ thì giờ đây lại trở thành điểm yếu.

"Hệ thống phòng không Nga phải bảo vệ cả chiến tuyến dài khoảng 1.200km, đồng thời bao phủ một lãnh thổ khổng lồ với vô số cơ sở hạ tầng phân tán", ông Kofman nói.

Theo số liệu Bộ Quốc phòng Nga công bố, lực lượng này tuyên bố đã bắn hạ 8.849 UAV Ukraine trong tháng 5/2026, tăng mạnh so với 3.676 chiếc hồi tháng 1 và 2.504 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Các số liệu này bao gồm cả UAV bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Dù nhiều chuyên gia cho rằng Nga thường phóng đại số lượng UAV bị đánh chặn, nhưng chính những con số này cũng cho thấy quy mô các cuộc tập kích đang tăng rất nhanh.

Theo công ty tình báo quốc phòng Janes, khoảng 35% số vụ tấn công thành công được xác minh của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong năm nay diễn ra riêng trong tháng 6.

Cũng theo Janes, mục tiêu của Ukraine là gây tổn hại nền kinh tế Nga cũng như làm suy giảm hình ảnh của Tổng thống Vladimir Putin với vai trò người bảo vệ đất nước.

Đây chính là những lý do khiến Nga đặt hy vọng rất lớn vào hệ thống phóng lưới kép Duplet.