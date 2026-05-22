Hệ thống Cơm thố Bách Khoa bị tố kém vệ sinh, chủ cửa hàng dùng chìa khóa xe máy "gẩy" dị vật rơi vào thố sốt

Khu chế biến nhếch nhác, cáu bẩn

Sau nhiều ngày thâm nhập, tìm hiểu các đơn vị cung cấp suất cơm văn phòng trên địa bàn Hà Nội, nhóm phóng viên Lao Động trong vai người xin làm phụ bếp đã tiếp cận khu vực chế biến thực phẩm của hệ thống nhà hàng Cơm thố Bách khoa.

Bên trong nhà bếp chế biến đồ ăn tại Cơm thố Bách Khoa - Ảnh: Báo Lao Động

Ghi nhận tại cơ sở Cơm thố Bách khoa ở địa chỉ 84 Nguyễn Văn Lộc (phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội), khu vực bếp được bố trí phía sau căn nhà 4 tầng, rộng chừng 15m2, đồng thời là nơi nấu nướng, rửa bát đĩa và tập kết thực phẩm.

Trên bàn sơ chế, thịt xá xíu để hở trong một chậu lớn; trên kệ bếp là túi thịt gà đang chờ rã đông, nhưng không có biện pháp bảo đảm vệ sinh. Không gian bếp nhếch nhác, ẩm thấp, mặt bếp cáu bẩn, dầu mỡ bám đặc quánh. Chiếc muôi lớn dùng để đảo cơm thố, đặt trực tiếp trên mặt bếp ướt nhẹp.

Các loại sốt dùng để tẩm ướp thực phẩm đựng trong những chiếc xô, ca nhựa không che đậy. Nem lụi đã chế biến được bảo quản trong tủ đông, đựng chung nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Tại khu vực chế biến, nam nhân viên tên Hùng (tên nhân vật đã được thay đổi) mặc áo cộc tay, quần đùi, không đeo găng tay, nhưng vẫn trực tiếp sơ chế thực phẩm, thái heo quay và các món ăn kèm để phục vụ khách.

Trong lúc làm việc, người này thừa nhận phần lớn heo quay không được chế biến tại quán, mà nhập từ bên ngoài.

"Heo quay này đa phần không quay ở đây, phải đặt chỗ khác mang về. Cửa hàng bé thế này lấy đâu ra chỗ làm. Bên em có hai quán, diện tích cũng chỉ như thế này thôi", Hùng nói.

Chủ cửa hàng Cơm thố Bách khoa trực tiếp dùng chìa khóa xe máy “gẩy” dị vật rơi vào thố sốt - Ảnh: Báo Lao Động

Tại khu bếp, khi phóng viên bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh thì chị Hương (tên nhân vật đã được thay đổi) - chủ cơ sở Cơm thố Bách khoa (số 84 Nguyễn Văn Lộc) tỏ ra thản nhiên.

"Trông vậy thôi, pha một ca nước rửa bát rồi rửa ào cái là xong. Nhân viên ở đây quen việc hết rồi", chị Hương nói.

Đặc biệt, phóng viên còn ghi nhận nhiều hình ảnh phản cảm trong khâu sơ chế thực phẩm tại cơ sở này.

Ngay trên bệ bếp ga đặt nhiều thố đựng sẵn nước sốt dùng để chế biến món ăn, nhưng không hề được che đậy. Trong lúc giới thiệu, một dị vật rơi thẳng vào thố sốt.

Khi phóng viên thắc mắc: "Cái gì đây?", chủ cơ sở chỉ đáp ngắn gọn: "Rau rơi vào thôi", rồi dùng ngay đầu chìa khóa xe máy gạt dị vật ra ngoài trước khi tiếp tục chế biến.

Hành động diễn ra trong tích tắc nhưng đủ cho thấy sự cẩu thả đáng báo động trong khâu bảo quản và xử lý thực phẩm tại cơ sở này.

Hệ thống phủ khắp Hà Nội

Trong phần giới thiệu đăng trên website, Cơm thố Bách Khoa mở đầu là quán nhỏ, của ông Nguyễn Văn Thiệp ( Founder & CEO) và bà Đỗ Thị Tuyết Mai (Co-Founder). Hiện tại, hệ thống Cơm thố Bách Khoa đang có hơn 40 cơ sở trên các tỉnh thành cả nước.

"Là một trong những thương hiệu cơm ngon của người Việt, với sứ mệnh tôn vinh giá trị ẩm thực Việt Nam, đăc biệt đến từ hạt gạo. Là món ăn phù hợp với đại đa số thực khách, mức giá bình dân nhưng chất lượng được khẳng định sánh ngang với nhà hàng 5 sao", doanh nghiệp giới thiệu.

Theo khảo sát trên trang Fanpage với 16 nghìn lượt theo dõi, giá các phần cơm của nhà hàng ở mức khá cao so với mức chi tiêu của sinh viên, hay ngay cả giới văn phòng.

Mức giá các phần cơm tại Hệ thống cửa hàng Cơm thố Bách Khoa

"Từ ngày 1/5/2026, một số món cơm tại hệ thống sẽ được điều chỉnh nhẹ về giá. Sự thay đổi này xuất phát từ việc chi phí nguyên liệu, vận hành và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng được nâng cao", nhà hàng thông báo.

Cụ thể, một phần cơm thố xíu gà có giá 65 nghìn đồng; nếu dùng cơm cháy sẽ là 80 nghìn đồng. Một phần combo tiết kiệm cháy bò có giá 90 nghìn đồng, nếu dùng cơm thố bò sẽ giảm nhẹ còn 80 nghìn đồng/suất.

Cơm thố Bách Khoa hiện nay có ở khắp các ứng dụng gọi đồ ăn online như GrabFood hay ShopeeFood. Theo thống kê trên "sàn cam", lượt bán cơm của hãng này đạt số lượng khá lớn. Chẳng hạn, cơm thố xá xíu đã có hơn 10 nghìn người mua; còn cơm thố bò tiêu đen hay cơm thố ba chỉ cũng đạt hơn 1 nghìn lượt mua...

Được biết, trong năm 2021, Cơm thố Bách Khoa đã đăng ký thành công nhãn hiệu độc quyền; đạt Top 10 thương hiệu uy tín thương hiệu quốc gia;Top 100 thương hiệu uy tín 3 Miền Việt Nam; Đạt tiêu chuẩn cơ sở đạt chuẩn TVSTP.