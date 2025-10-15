Hệ sinh thái hàng trăm tỷ của Shark Bình giờ ra sao?

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2001, tiền thân là Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), ban đầu hoạt động trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp, sau đó chuyển hướng sang thương mại điện tử vào năm 2005.

Shark Bình trước khi bị khởi tố.

Sau đó, doanh nghiệp dần mở rộng sang các lĩnh vực thanh toán trực tuyến, vận chuyển và giao hàng, thanh toán ngoại tuyến, cho vay trực tuyến, giáo dục, xây dựng doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Chỉ ba năm sau khi thành lập, công ty của ông Bình đã được định giá khoảng 6 triệu USD, giúp ông sở hữu khối tài sản ước tính hơn 2 triệu USD - con số ấn tượng với một doanh nhân trẻ thời điểm đó.

Năm 2013 đánh dấu bước ngoặt lớn khi ông Nguyễn Hòa Bình tái cấu trúc toàn bộ PeaceSoft thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, nay là CTCP Tập đoàn NextTech.

Theo thông tin được công bố, NextTech Group hiện đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp, tập trung ở các lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và giáo dục - xã hội.

Ở mảng công nghệ tài chính (fintech), tập đoàn xây dựng và rót vốn cho nhiều dự án nổi bật như cổng thanh toán Ngân lượng, ví điện tử Vimo, nền tảng thanh toán AlePay, hệ thống mPOS và NextPay.

Trong đó, “gà đẻ trứng vàng” được nhắc đến nhiều nhất là Công ty CP Cổng Trung gian Thanh toán Ngân lượng. Thành lập năm 2012, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin. Khởi đầu với vốn 52,7 tỷ đồng, Ngân lượng nhiều lần tăng vốn, có thời điểm lên gần 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1/2024, vốn điều lệ giảm trở lại mức 52,7 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, các khoản đầu tư đáng chú ý gồm Bot bán hàng, Cnvloyalty, Coolmate, Ladipage, Myspa.

Trong mảng logistics điện tử, đơn vị sở hữu các thương hiệu Boxme, HeyU, FastGo.

Còn mảng giáo dục - xã hội có sự góp mặt của TopCV, Schola, Tick.com.

Hệ sinh thái đồ sộ giờ ra sao?

Trong hơn 20 dự án từng ra mắt dưới thương hiệu PeaceSoft hoặc NextTech, hiện nhiều dự án đã dừng hoạt động hoặc biến mất khỏi thị trường như Shipchung.vn, Weshop, chodientu.vn. Một số khác hoạt động cầm chừng như FastGo.

Về NextTech, tập đoàn này được thành lập từ tháng 2/2013, trụ sở chính ở Hà Nội.

Số vốn điều lệ ghi nhận cao nhất của NextTech là ở thời điểm cuối tháng 12/2020, lúc đó doanh nghiệp tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Song thông tin cập nhật gần đây cho thấy vốn điều lệ của NextTech đã giảm mạnh xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng vào thời điểm tháng 10/2023.

Sau đó, Ngân Lượng - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech - cũng giảm từ quy mô vốn hàng trăm tỷ đồng về khoảng 52,7 tỷ đồng.

Hiện tại Tập đoàn NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nắm 70% vốn điều lệ.

Ở giai đoạn đầu, bà Đào Lan Hương góp 30% vốn và giữ chức Phó Chủ tịch. Đến năm 2017, bà rời vị trí này, sau đó cùng ông Bình và một số cá nhân khác thành lập CTCP Công nghệ và Sáng tạo trẻ Teky Holdings (vốn điều lệ 20 tỷ đồng).

Theo thay đổi đăng ký kinh doanh tháng 5/2020, bà Hương đã thoái toàn bộ vốn khỏi NextTech. Khi đó, ông Nguyễn Huy Hoàng trở thành cổ đông mới, nắm 30% vốn, còn ông Bình giữ 70%.

Đến tháng 12/2020, NextTech tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỷ đồng (70%).

Tuy nhiên, ngày 5/10/2023, vốn điều lệ giảm mạnh xuống hơn 4,2 tỷ đồng, ông Bình góp 2,94 tỷ đồng (70%).

Đến 31/10/2023, vốn điều lệ không thay đổi nhưng xuất hiện cổ đông mới Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải (0,5%).

NextTech còn vận hành quỹ đầu tư Next100, gắn liền với hoạt động đầu tư của ông Nguyễn Hòa Bình.

Ngoài vai trò doanh nhân, ông Bình còn được biết đến là một “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Trong 5 mùa tham gia, ông đã chốt 40 thương vụ đầu tư, bao gồm cả hợp tác với các “shark” khác, nhưng số vốn giải ngân thực tế không nhiều.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kết quả điều tra các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự. Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn NextTech.



