GAC Toyota, liên doanh của hãng xe Nhật Bản tại Trung Quốc, vừa đăng tải hình ảnh hé lộ một mẫu SUV mới sử dụng công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Xe dự kiến được giới thiệu tại sự kiện báo chí diễn ra vào sáng 27/11, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quảng Châu. Toyota chưa công bố tên gọi của mẫu xe mới.

Tuy nhiên, dựa trên hình dáng và thời điểm ra mắt, nhiều nguồn tin dự đoán đây có thể là một mẫu SUV phát triển từ Highlander.

Đây cũng sẽ là mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động đầu tiên của Toyota, bổ sung vào danh mục xe điện hóa gồm xe thuần điện (BEV), hybrid cắm sạc (PHEV), hybrid tự sạc (HEV) và xe chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV).

Với công nghệ EREV, xe sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện nhằm bổ sung năng lượng cho pin, không trực tiếp truyền lực tới bánh xe.

Toyota chưa xác nhận các thông số về tầm hoạt động, dung lượng pin của mẫu xe EREV mới.

Màn ra mắt mẫu EREV đầu tiên tại Trung Quốc đánh dấu bước tiến mới của Toyota ở lĩnh vực xe năng lượng mới này. Theo các nguồn tin, hãng xe Nhật đặt mục tiêu sản xuất 200.000 xe EREV trong năm 2027, trước khi nâng sản lượng lên khoảng 400.000 chiếc vào năm 2028.

Kế hoạch trên diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về giá tại Trung Quốc ngày càng gay gắt, gây sức ép lên biên lợi nhuận của các mẫu xe thuần điện sử dụng pin dung lượng lớn.

Một lãnh đạo Toyota từng chia sẻ với Nikkei rằng sự tập trung của thị trường vào xe BEV đang khiến cạnh tranh giữa các hãng xe tại Trung Quốc ngày càng khốc liệt, kéo theo những cuộc đua giảm giá. Trong khi đó, xe EREV có thể giảm bớt áp lực này nhờ sử dụng bộ pin nhỏ hơn, qua đó tiết kiệm chi phí sản xuất.

Mẫu SUV EREV sắp ra mắt tại Trung Quốc không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh Highlander tại Mỹ. Toyota vẫn dự kiến phân phối mẫu SUV 3 hàng ghế thuần điện này cho thị trường Mỹ từ phiên bản 2027. Xe có cấu hình 7 chỗ và được sản xuất tại nhà máy Georgetown, bang Kentucky.

Tại Mỹ, Highlander thuần điện có hai tùy chọn pin. Bản XLE dẫn động cầu trước sử dụng pin 77 kWh, cho phạm vi hoạt động ước tính 462 km/lần sạc.

Các phiên bản XLE và Limited dẫn động 4 bánh được trang bị pin 95,8 kWh, với tầm hoạt động tối đa 515 km/lần sạc. Dù có thể chung tên gọi, phiên bản EREV tại Trung Quốc và Highlander bản thuần điện ở Mỹ được phát triển với hệ truyền động riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu của từng thị trường.