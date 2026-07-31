Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay của nhiều ngân hàng cho thấy, thu nhập của nhân viên ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa. Nhiều nhà băng tăng mạnh thu nhập cho nhân viên. Ở nhóm lãnh đạo, thu nhập của nhiều "sếp" ở mức hàng tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Tăng lương, có nơi 46 triệu đồng/tháng

Nửa đầu năm, nhiều ngân hàng tiếp tục cải thiện chế độ đãi ngộ cho người lao động khi lợi nhuận duy trì tăng trưởng tích cực.

Tại LPBank, thu nhập của cán bộ, nhân viên ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm các ngân hàng được khảo sát. Theo báo cáo tài chính, thu nhập bình quân mỗi nhân viên đạt gần 37 triệu đồng/tháng, tăng 10 triệu đồng so với năm ngoái.

Đáng chú ý, mức tăng thu nhập diễn ra trong bối cảnh quy mô nhân sự của LPBank gần như không thay đổi.

Thu nhập của nhân viên nhiều ngân hàng tăng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Techcombank tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng có chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhất thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng chi gần 2.730 tỷ đồng cho quỹ lương, tăng hơn 22,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Techcombank còn chi thêm hơn 530 tỷ đồng cho phụ cấp và các khoản thu nhập khác, nâng tổng thu nhập dành cho người lao động lên hơn 3.260 tỷ đồng.

Bình quân, mỗi nhân viên Techcombank nhận 39 triệu đồng tiền lương/tháng, tăng 6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả phụ cấp và các khoản khác, thu nhập bình quân đạt khoảng 46 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, tại VIB, tổng chi phí dành cho cán bộ, nhân viên giảm khoảng 166 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn gần 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ngân hàng tinh gọn lực lượng lao động với tốc độ nhanh hơn mức giảm quỹ lương nên thu nhập bình quân vẫn tăng. Mỗi nhân viên VIB nhận khoảng 36,5 triệu đồng/tháng, cao hơn năm trước.

Trái ngược với xu hướng trên, VPBank ghi nhận thu nhập bình quân của nhân viên sụt giảm dù tổng chi cho người lao động vẫn tăng.

Theo báo cáo tài chính, VPBank đã chi khoảng hơn 3.850 tỷ đồng cho cán bộ, nhân viên trong nửa đầu năm, tăng khoảng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lượng nhân sự bình quân tăng mạnh từ hơn 15.340 người lên hơn 18.000 người, khiến mức thu nhập bình quân giảm đáng kể.

Theo đó, thu nhập bình quân bao gồm tiền lương và các khoản khác giảm từ gần 41 triệu đồng xuống còn gần 36 triệu đồng/người/tháng. Riêng tiền lương bình quân giảm từ gần 38 triệu đồng xuống còn hơn 32 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo VPBank nhận thu nhập tiền tỷ trong 6 tháng

Trong khi thu nhập bình quân của nhân viên VPBank giảm do quy mô nhân sự tăng nhanh, nhiều lãnh đạo cấp cao của ngân hàng lại ghi nhận mức thu nhập tăng đáng kể.

Dẫn đầu là ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank - với khoản tiền lương được chi trả 6,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 14% so với mức gần 5,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi tháng, Tổng Giám đốc VPBank nhận khoảng 1,1 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngô Chí Dũng nhận hơn 1,7 tỷ đồng, tương đương gần 290 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bùi Hải Quân và Lỗ Bằng Giang cùng được chi trả hơn 1,6 tỷ đồng trong 6 tháng, tương ứng gần 270 triệu đồng/tháng/người.

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Nhung sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nhận 319 triệu đồng trong kỳ, tương đương khoảng 53 triệu đồng/tháng.

Ở nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Daniel Ashton Carroll được chi trả 1,2 tỷ đồng, bình quân khoảng 200 triệu đồng/tháng, trong khi ông Mai Xuân Hùng nhận 600 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/tháng.

Ban Kiểm soát của VPBank cũng ghi nhận mức tăng thu nhập đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm, tổng tiền lương và thù lao dành cho Ban Kiểm soát đạt hơn 4,8 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với mức hơn 3,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.