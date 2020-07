Hé lộ dàn khí tài Ấn Độ mua khẩn cấp giữa căng thẳng với Trung Quốc

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau vụ đụng độ hôm 15/6 ở thung lũng Galwan khiến 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

Defense News cho biết, Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ (DAC) cuối tuần trước đã phê duyệt các dự án mua sắm trị giá lên tới 5,55 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh, việc đẩy nhanh các chương trình nâng cấp, mua sắm vũ khí được thực hiện do tình hình hiện tại cũng như sự cần thiết phải củng cố các lực lượng vũ trang để bảo vệ biên giới, phù hợp với lời kêu gọi của Thủ tướng Modi về xây dựng một Ấn Độ tự cường.



DAC đã phê duyệt các chương trình mua sắm với chi phí khoảng 5,55 tỷ USD.

Theo Defense News, Ấn Độ sẽ nâng cấp 59 tiêm kích MiG-29 hiện có và mua mới 21 chiếc từ Nga với chi phí khoảng 1 tỷ USD. Ngoài ra, New Delhi cũng sẽ đặt hàng thêm 12 tiêm kích Su-30MKI do Nga sản xuất từ công ty Hindustan Aeronautics do nhà nước sở hữu với chi phí 1,53 tỷ USD.

Su-30 MKI. Ảnh: AFP

Một số chương trình trong nước cũng được phê duyệt, trong đó có sản xuất đạn dược cho bệ phóng rocket đa nòng Pinaka; nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-2; tên lửa hành trình tấn công mặt đất Nirbhay và tên lửa Astra (tầm bắn khoảng 80km).



Trong số các vũ khí Ấn Độ đặt mua khẩn cấp từ nước ngoài có pháo tự hành hạng siêu nhẹ M777 của Mỹ, hệ thống phòng không vác vai Igla-S của Nga và tên lửa dẫn đường chống tăng Spike của Israel.

Pháo tự hành M777. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong số các chương trình mua sắm khí tài, có 25 chương trình là của Lục quân và Không quân, 10 chương trình của Hải quân.



Lục quân Ấn Độ dự kiến tiếp tục bổ sung các loại vũ khí, đạn dược sử dụng cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, cùng các loại súng phòng không, pháo, tên lửa, lựu pháo.

Defense News dự đoán Không quân Ấn Độ sẽ mua thêm nhiều tên lửa không đối không, không đối đất, bom thông minh, các vũ khí dẫn đường chính xác.

Cuối tháng 6/2020, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, Thư ký Quốc phòng Ajay Kumar đã có chuyến thăm Nga, gặp gỡ với Bộ trưởng nước chủ nhà Sergei Shoigu và Phó Thủ tướng Yury Borisov cùng lãnh đạo tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport nhằm thúc đẩy các chương trình mua sắm quốc phòng, cũng như thúc đẩy Nga sớm bàn giao các hệ thống phòng không S-400 mà New Delhi đã ký hợp đồng với Moscow từ vài năm trước.

Một quan chức Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này đã đề nghị Nga cung cấp ngay các linh kiện cho tiêm kích Su-30MKI, tàu ngầm lớp Kilo và xe tăng T-90. New Delhi cũng mua sắm khẩn cấp các loại tên lửa và đạn dược đặc biệt dành cho các loại tiêm kích, xe tăng và tàu ngầm do Nga sản xuất mà Ấn Độ hiện đang sử dụng./.