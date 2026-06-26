Hầu hết sinh viên theo học Thạc sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ) như Bảo Ngọc đều được tiền hỗ trợ học phí khoảng 16.000 đô

Cư dân mạng tiếp tục bàn tán về thư mời nhập học thạc sĩ của Bảo Ngọc.

Giữa những ồn ào, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc lên tiếng xin lỗi vì ê-kíp sử dụng AI trong quá trình xử lý hình ảnh thư trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ), những tranh luận trên mạng xã hội vẫn chưa dừng lại. Bên cạnh câu chuyện về lá thư nhập học, thông tin về việc "học bổng toàn phần" hay học bổng hỗ trợ trị giá 15.000 USD mà Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận được tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận.

Trước đó, Bảo Ngọc cho biết cô trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại SIPA, thuộc Đại học Columbia. Theo thông tin được công bố, người đẹp nhận danh hiệu SIPA Environmental Fellow, đi kèm khoản hỗ trợ học phí trị giá 15.000 USD. Ban đầu, nhiều người hiểu đây là một thành tích nổi bật và xem khoản hỗ trợ này là học bổng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin trên website của chương trình, không ít cư dân mạng bắt đầu đặt thêm câu hỏi về bản chất của khoản tiền này.

Theo thông tin giới thiệu của chương trình Environmental Science and Policy trên trang chủ của trường, phần lớn sinh viên nhập học đều nhận được tài trợ dưới nhiều mức hỗ trợ khác nhau. Website của chương trình cho biết mức hỗ trợ trung bình dành cho khóa tuyển sinh hiện tại vào khoảng 16.000 USD mỗi sinh viên. Thậm chí, vào niêm khóa 2024 hơn 90% sinh viên theo học chương trình đều nhận được khoản hỗ trợ tài chính này. Cụ thể, trong những đãi ngộ, điều kiện nhập học có thông tin như sau: "Hầu hết sinh viên đều nhận được fellowship (khoản hỗ trợ tài chính/học bổng). Mức hỗ trợ trung bình gần 16.000 USD".

Trường ghi rõ hầu hết sinh viên đều nhận mức hỗ trợ tương đương với Hoa hậu Bảo Ngọc

Trong năm học 2024, trường cho biết 90% sinh viên nhập học thạc sĩ sẽ được hỗ trợ mức chi phí trên

Từ những thông tin trên, nhiều ý kiến cho rằng khoản 15.000 USD của Bảo Ngọc thuộc nhóm fellowship hỗ trợ học phí được chương trình cấp cho nhiều sinh viên đủ điều kiện, thay vì là học bổng toàn phần hoặc một giải thưởng chỉ dành riêng cho số ít ứng viên xuất sắc. Trong môi trường giáo dục quốc tế, fellowship là thuật ngữ dùng để chỉ khoản hỗ trợ tài chính do trường hoặc đơn vị đào tạo cấp cho người học. Giá trị và điều kiện của fellowship có thể khác nhau giữa từng chương trình và từng ứng viên, nên không thể đồng nhất với khái niệm "học bổng toàn phần" hay "miễn học phí".

Chính điều này đã tạo nên nhiều luồng quan điểm trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng ví von fellowship như một "voucher giảm học phí" vì đây là khoản hỗ trợ trực tiếp vào học phí và được trao cho phần lớn sinh viên của chương trình. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác cách so sánh này, cho rằng fellowship vẫn là một hình thức hỗ trợ tài chính dựa trên quy định và tiêu chí xét chọn của nhà trường, không phải là chương trình giảm giá đại trà mà bất kỳ ai cũng mặc nhiên được nhận.

Đến thời điểm hiện tại, Bảo Ngọc chưa có thêm chia sẻ liên quan đến bản chất của khoản fellowship 15.000 USD ngoài thông tin đã công bố trước đó. Trong khi đó, cuộc tranh luận trên mạng xã hội vẫn tiếp diễn, với nhiều ý kiến cho rằng việc công bố rõ ràng hơn về loại hình hỗ trợ tài chính ngay từ đầu có thể giúp tránh những cách hiểu khác nhau và hạn chế các tranh cãi không đáng có.

Cư dân mạng tiếp tục bàn tán, thắc mắc việc Bảo Ngọc đăng tải nội dung "ho tuition" trong bức thư mời đầu tiên

Hoa hậu Bảo Ngọc nói gì về thư mời nhập học thạc sĩ gây tranh cãi?

Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Đại học Columbia là hoàn toàn chính xác và toàn bộ quá trình ứng tuyển được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường. Cô tiết lộ trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm đó. Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc chủ động xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và đã được phía nhà trường chấp thuận. Theo cô, điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính áp dụng cho kỳ nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi chính thức nhập học vào năm sau.





Đáng chú ý nhất trong lần lên tiếng này là việc Bảo Ngọc thừa nhận hình ảnh thư tuyển sinh đăng tải trên fanpage đã được xử lý bằng công cụ AI. Theo chia sẻ từ nàng hậu, admin quản lý fanpage đã sử dụng AI để hỗ trợ che và bảo mật một số thông tin cá nhân trước khi công khai tài liệu. Trong quá trình này, công cụ AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, dẫn đến việc xuất hiện những chi tiết không phản ánh đúng nguyên trạng tài liệu gốc, trong đó có dòng chữ "ho tuition" gây tranh cãi. Trong thông cáo, Bảo Ngọc xin chịu trách nhiệm và gửi lời xin lỗi vì diễn biến câu chuyện vừa qua.

Bảo Ngọc khẳng định việc cô sẽ đi học là có thật, nhưng can thiệp AI chỉnh ảnh nên xuất hiện nhiều thông tin gây xôn xao dư luận

Bảo Ngọc nhấn mạnh: "Lý do Bảo Ngọc lựa chọn chưa công bố đầy đủ phần thông tin này bởi khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD chỉ gắn với kỳ nhập học năm 2026. Khoản hỗ trợ sẽ được phía nhà trường xem xét lại, không còn là điều kiện chắc chắn khi thời điểm nhập học đã được chuyển sang năm 2027. Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc đã ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới công chúng, Bảo Ngọc xin nhận trách nhiệm về sự sơ suất này và thành thật xin lỗi khán giả đã quan tâm và góp ý. Bảo Ngọc luôn trân trọng mọi sự quan tâm, theo dõi cũng như những góp ý từ công chúng, và xem đây là bài học lớn để bản thân cũng như đội ngũ làm việc cẩn trọng hơn trong tất cả những chia sẻ sau này. Một lần nữa, Bảo Ngọc chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian lắng nghe và nhìn nhận sự việc một cách đầy đủ hơn".

Bảo Ngọc sắp là thí sinh Việt Nam chinh chiến Miss World

Ảnh: FBNV