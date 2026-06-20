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Hậu duệ Leopard 2 lộ diện với ‘cánh tay robot’ hộ tống

Hải Yến
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Mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới của KNDS được thiết kế để phối hợp với các hệ thống không người lái, mở ra cách tác chiến hoàn toàn mới.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2.

Tập đoàn KNDS đã giới thiệu mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới mang tên CAPINT (CAPacité INTermédiaire - Năng lực trung gian), được phát triển dành cho quân đội Pháp và có thể định hình lại cách các lực lượng châu Âu tiến hành chiến tranh thiết giáp.

CAPINT được phát triển trên khung gầm của Leopard 2A8 và sử dụng động cơ diesel công suất 1.500 mã lực.

Một trong những đặc điểm nổi bật của mẫu xe tăng này là khả năng kết nối với các hệ thống không người lái, cho phép triển khai các “robot hộ tống” hoạt động song song với xe tăng nhằm mở rộng khả năng trinh sát và nâng cao nhận thức tình huống trên chiến trường.

Phương tiện này cũng sở hữu tỷ lệ công suất trên trọng lượng được cải thiện, giúp tăng khả năng cơ động trên địa hình gồ ghề hoặc phức tạp.

Kiến trúc kỹ thuật số mở giúp CAPINT có thể mở rộng và thích ứng với các yêu cầu tác chiến thay đổi, đồng thời cho phép nâng cấp liên tục và tương thích với các hệ thống tác chiến đa miền.

KNDS cho biết đã tận dụng kinh nghiệm từ các dòng xe tăng Leclerc và Leopard trước đây để trang bị cho CAPINT hỏa lực mạnh hơn, khả năng bảo vệ tốt hơn và năng lực đối phó UAV.

Binh sĩ chiến đấu trên Leopard 2.

Tháp pháo có thể khai hỏa khi đang di chuyển

Trái tim của mẫu xe tăng mới là tháp pháo ASCALON, một hệ thống vũ khí không người lái có khả năng mở rộng, được trang bị pháo nạp đạn tự động cỡ 120mm.

ASCALON đã bắn thử hơn 300 viên đạn. KNDS cho biết hệ thống này đã lập nên “cột mốc đầu tiên trên thế giới” khi trình diễn khả năng khai hỏa động khi xe tăng đang di chuyển trên nguyên mẫu thử nghiệm vào đầu năm 2026.

Hệ thống tương thích với các loại đạn tiêu chuẩn của NATO, cho phép sử dụng chung với các kho dự trữ đạn hiện có của các quốc gia đồng minh.

Tháp pháo của CAPINT hiện vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Những chiếc xe tăng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào thập niên 2030.

Theo NextGen Defense
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Tags

vũ khí

Leopard 2

cánh tay robot

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