Hạt nảy mầm có thực sự vô hại? Ăn vào có thể làm tan cục máu đông như lời đồn lan truyền trên mạng? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Trong những năm gần đây, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều hay đậu phộng ngày càng trở thành món ăn vặt quen thuộc trong nhiều gia đình. Chúng được xem là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu chất béo tốt, protein và nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, song song với xu hướng “ăn lành mạnh”, trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít thông tin gây tranh cãi như: ăn hạt dễ gây tăng cân, hạt có thể làm tan cục máu đông, hay các loại hạt nảy mầm là độc hại.

Hạt nảy mầm thường có vị ngọt tự nhiên hơn và kết cấu giòn nhẹ sau khi sấy khô lại.

Những lời đồn này khiến nhiều người băn khoăn: liệu các loại hạt có thực sự tốt như chúng ta vẫn nghĩ?

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, phần lớn những thông tin lan truyền trên mạng đang bị hiểu sai hoặc thổi phồng. Bác sĩ dinh dưỡng từng chia sẻ rằng các loại hạt là một phần quan trọng của chế độ ăn lành mạnh, nhưng chúng không phải “thần dược”. “Hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa, chất xơ và vi chất dinh dưỡng, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, không có loại thực phẩm nào có thể tự mình điều trị bệnh hay làm tan cục máu đông,” chuyên gia này nhấn mạnh.

Ăn hạt có khiến bạn tăng cân?

Một trong những nỗi lo phổ biến nhất là các loại hạt chứa nhiều calo nên dễ gây béo. Trên thực tế, điều này không hoàn toàn đúng.

Các nghiên cứu dinh dưỡng lớn cho thấy việc bổ sung hạt vào chế độ ăn uống hợp lý không làm tăng nguy cơ béo phì. Ngược lại, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn hạt có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Nguyên nhân là vì hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa, protein và chất xơ - những thành phần giúp tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, người ăn hạt có thể giảm cảm giác thèm ăn vặt hoặc tiêu thụ ít thực phẩm giàu năng lượng khác.

Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition từng cho thấy việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn kiêng hạn chế calo không làm tăng cân, mà còn giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ giảm cân tốt hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ăn với lượng vừa phải. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị khoảng 10g hạt mỗi ngày - tương đương một nắm nhỏ. Nếu ăn nhiều hơn, lượng chất béo và calo tích lũy có thể trở nên đáng kể.

Hàm lượng vitamin (đặc biệt là nhóm B, C) và các chất chống oxy hóa thường tăng cao hơn so với hạt ở trạng thái "ngủ"

Ăn hạt có thể làm tan cục máu đông?

Một tin đồn phổ biến khác cho rằng ăn hạt có thể “làm tan cục máu đông”, nhờ hàm lượng axit béo không bão hòa và vitamin E.

Thực tế, đúng là các loại hạt có lợi cho sức khỏe tim mạch. Chúng giúp giảm cholesterol xấu (LDL), hỗ trợ kiểm soát triglyceride và góp phần cải thiện tuần hoàn máu.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng ăn hạt có thể trực tiếp làm tan cục máu đông.

Các bệnh liên quan đến huyết khối hoặc tắc mạch máu là vấn đề y khoa nghiêm trọng, thường cần đến thuốc chống đông hoặc các phương pháp điều trị chuyên khoa. Vì vậy, việc trông chờ vào một loại thực phẩm đơn lẻ để điều trị là hoàn toàn không thực tế.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng hạt chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chứ không phải phương pháp chữa bệnh.

Nếu hạt mọc mầm kèm theo các dấu hiệu như có mùi lạ (mùi mốc, mùi dầu ôi), bề mặt bị nhớt, hoặc có vết đen/vàng lạ, bạn nên vứt bỏ ngay để tránh ngộ độc.

Hạt nảy mầm có độc không?

Một quan niệm khác khiến nhiều người lo lắng là các loại hạt nảy mầm có thể gây độc.

Trong đời sống hàng ngày, một số thực phẩm nảy mầm như khoai tây có thể sinh ra chất độc, vì vậy nhiều người mặc nhiên cho rằng mọi loại thực phẩm nảy mầm đều nguy hiểm.

Tuy nhiên, đối với nhiều loại hạt, quá trình nảy mầm thực tế lại có thể làm tăng giá trị dinh dưỡng. Khi hạt bắt đầu nảy mầm, tinh bột sẽ bị phân giải, trong khi hàm lượng axit amin và axit béo tăng lên. Điều này khiến các chất dinh dưỡng trở nên dễ hấp thụ hơn đối với cơ thể.

Ngoài ra, các hợp chất như axit phytic hay tanin – vốn có thể gây vị chát và cản trở hấp thu khoáng chất – thường giảm xuống sau khi hạt nảy mầm.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên tự ý ươm hạt tại nhà để ăn. Quá trình nảy mầm đòi hỏi môi trường ẩm và nhiệt độ thích hợp – điều kiện rất thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Nếu không kiểm soát tốt vệ sinh, hạt có thể bị nhiễm khuẩn và gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bạch quả giúp ức chế sự kết tập tiểu cầu, làm máu ít bị đông vón và lưu thông trơn tru hơn qua các mao mạch nhỏ

Hạt bạch quả: ngon nhưng không phải “thuốc chữa bệnh”

Bên cạnh các loại hạt phổ biến, bạch quả cũng thường được nhắc đến với nhiều công dụng được cho là “thần kỳ”, đặc biệt là khả năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng ăn bạch quả có thể chữa bệnh tiểu đường.

Thậm chí, nếu ăn sống hoặc ăn quá nhiều, bạch quả còn có thể gây ngộ độc. Hạt bạch quả chứa một số chất độc tự nhiên như ginkgotoxin và axit hydrocyanic. Những chất này có thể gây buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí co giật nếu tiêu thụ quá mức.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu ăn bạch quả, cần nấu chín kỹ và chỉ nên ăn với lượng rất hạn chế. Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với độc tố trong bạch quả, nên tốt nhất tránh sử dụng.

Chỉ nên tiêu thụ khoảng 30 - 50g hạt dinh dưỡng mỗi ngày (tương đương khoảng một nắm tay nhỏ)

Ăn hạt thế nào cho đúng?

Dù tồn tại nhiều lời đồn khác nhau, hầu hết chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng các loại hạt vẫn là thực phẩm lành mạnh nếu sử dụng đúng cách.

Một số nguyên tắc cơ bản khi ăn hạt gồm:

- Ưu tiên hạt nguyên chất, không tẩm muối hoặc gia vị.

- Ăn với lượng vừa phải, khoảng một nắm nhỏ mỗi ngày.

- Không dùng hạt thay thế hoàn toàn bữa ăn chính.

- Bảo quản hạt ở nơi khô ráo để tránh nấm mốc.

Ngoài ra, nếu đã tiêu thụ nhiều hạt trong ngày, nên giảm lượng dầu mỡ trong các món ăn khác để cân bằng tổng lượng chất béo.

Đừng tin tuyệt đối vào “thần dược” trên mạng

Các loại hạt rõ ràng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tim mạch đến cung cấp dưỡng chất quan trọng. Tuy nhiên, việc thổi phồng công dụng của chúng thành “thực phẩm chữa bệnh” là điều không có cơ sở khoa học.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sức khỏe tốt đến từ một chế độ ăn uống cân bằng, lối sống lành mạnh và sự tư vấn y khoa đúng cách khi cần thiết.

Vì vậy, thay vì chạy theo những lời đồn trên mạng, cách tốt nhất là tiêu thụ các loại hạt một cách hợp lý và khoa học – để chúng thực sự trở thành người bạn đồng hành của sức khỏe, chứ không phải nguồn gốc của những hiểu lầm dinh dưỡng.