Hạt dẻ cười có 8 lợi ích tuyệt vời nhưng ăn quá nhiều coi chừng 'hại thân'

Hạt dẻ cười là một loại hạt quen thuộc thường thấy trong khay bánh kẹo ngày Tết của chúng ta. Ngoài vẻ ngoài bắt mắt và vị ngon khó cưỡng, loại hạt này còn mang lại rất nhiều lợi ích bất ngờ.

Bài viết dưới đây sẽ cho bạn đọc hiểu hơn về những ích lợi và những tác dụng phụ của hạt dẻ cười.

1. Giá trị dinh dưỡng của 100g hạt dẻ cười Calo - 557 Carbohydrate - 28g Chất xơ - 10,3g Chất béo - 44,4g Chất đạm - 20,6g

Hạt dẻ cười mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

2. Lợi ích sức khỏe của hạt dẻ cười

2.1. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hạt dẻ cười chứa nhiều chất béo tốt như chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn. Chất béo không bão hòa có trong hạt dẻ cười giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

Hạt dẻ cười có nhiều lợi ích cho những người bệnh đái tháo đường và giúp hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ. Đó là do một lượng lớn hợp chất thực vật phytosterol tốt trong hạt dẻ cười. Phytosterol là các hợp chất tự nhiên có trong phần lipid của thực vật. Nó làm giảm sự hấp thụ của carbohydrate trong chế độ ăn uống trong cơ thể.

Hạt dẻ cười cũng hỗ trợ làm giảm chứng viêm ở tim. Viêm tim có thể dẫn đến đột quỵ tim và các bệnh tim mạch khác. Hạt dẻ cười có chứa polyphenol, hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách thúc đẩy các đặc tính chống viêm, cải thiện các tế bào nội mạc lót bên trong của tim và mạch máu.

Chất béo lành mạnh có trong hạt dẻ cười giúp hỗ trợ giảm huyết áp . Ngoài ra, chúng rất giàu chất chống oxy hóa , carotenoid, polyphenol, vitamin E và vitamin C. Tất cả những chất dinh dưỡng này giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu rất hiệu quả.

Hạt dẻ cười có nhiều lợi ích cho những người bệnh đái tháo đường.

2.2. Giàu chất chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm

Hạt dẻ cười rất giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như lutein, beta-carotene, selen, flavonoid, proanthocyanidins và gamma-tocopherol. Các chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và các gốc tự do trong cơ thể.

Ngoài ra, lutein, beta-carotene và flavonoid giúp giảm tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa tổn thương cơ thể do tuổi tác và cải thiện màu da.

Vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, cũng có trong hạt dẻ cười. Nó giúp giảm oxy hóa và ngăn ngừa hoặc giảm thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Kết quả là, nó làm giảm viêm và thúc đẩy quá trình lão hóa lành mạnh.

Hạt dẻ cười cũng chứa nhiều vitamin E giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da từ bên trong. Chúng cũng kiểm soát lượng insulin và thúc đẩy lưu thông máu, giúp giảm mụn trứng cá. Vitamin E cũng giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư tuyến tiền liệt do viêm nhiễm.

Các chất béo thực vật có trong hạt dẻ cười giúp hỗ trợ giảm huyết áp, làm đẹp da và bảo vệ tim mạch.

2.3. Các chất trong hạt dẻ cười thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hạt dẻ cười chứa đồng, mangan, vitamin B6, phốt pho và thiamine. Các khoáng chất và chất dinh dưỡng này giúp bổ sung hệ vi sinh vật (môi trường vi sinh trong sức khỏe đường tiêu hóa).

Hệ vi sinh vật củng cố đường ruột, hình thành biểu mô ruột và bảo vệ chống lại các tác nhân gây bệnh. Nó cũng làm giảm viêm trong ruột và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, chất xơ cao trong hạt dẻ cười giúp điều chỉnh quá trình tiêu hóa bằng cách bổ sung lượng lớn vào phân và hỗ trợ cải thiện nhu động ruột.

Hạt dẻ cười thúc đẩy các vi khuẩn lành mạnh được gọi là men vi sinh có tác động siêu có lợi đối với sức khỏe đường ruột. Probiotics giúp tăng hấp thu các chất dinh dưỡng lành mạnh như protein, vitamin và khoáng chất từ chế độ ăn uống. Chúng còn giúp loại bỏ vi khuẩn có hại ra khỏi đường ruột. Chúng cũng giúp hạ thấp mức độ pH trong ruột kết, giúp phân đi qua nó một cách thuận lợi.

2.4. Hạt dẻ cười tăng cường sức khỏe tình dục

Hạt dẻ cười chứa một lượng L-arginine lành mạnh, mà cơ thể chúng ta sử dụng để tạo ra oxit nitric. Nó giúp thúc đẩy lưu lượng máu khi bạn cảm thấy hưng phấn khi quan hệ tình dục .

Vitamin E trong hạt dẻ cười giúp cải thiện chức năng cương dương và giảm sản xuất estrogen trong cơ thể nam giới. Hạt dẻ cười là một loại hạt phổ biến đối với nam giới ở Trung Đông vì chúng thúc đẩy chất lượng của tinh trùng cũng như tăng cường chất lượng cương dương. Hạt dẻ cười là một trong số ít thực phẩm giàu đặc tính kích thích tình dục.

2.5. Dẻ cười rất hữu ích cho phụ nữ

Hạt dẻ cười cũng giúp ngăn ngừa và chữa hội chứng buồng trứng đa nang ở phụ nữ. Đó là bởi vì nó làm giảm lượng insulin trong cơ thể và cân bằng nội tiết tố. Hạt dẻ cười có chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh như kali, canxi, folate, sắt, và một lượng protein và chất xơ cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé. Nhưng phụ nữ mang thai luôn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ bất cứ thứ gì trong thai kỳ.

2.6. Hạt dẻ cười cải thiện chất lượng giấc ngủ

Hạt dẻ cười rất giàu melatonin, một loại hormone được giải phóng trong cơ thể để khiến chúng ta buồn ngủ. Melatonin là một hormone giấc ngủ điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức và chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Do đó, ăn hạt dẻ cười vào buổi tối trước khi đi ngủ 2-3 giờ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ăn hạt dẻ cười có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.

2.7. Tốt cho bệnh nhân đái tháo đường

Hạt dẻ cười là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Chúng có hàm lượng carbohydrate thấp giúp giải phóng ít đường hơn trong máu khi cơ thể chúng ta chuyển hóa carbohydrate thành đường. Do đó, chúng giúp giảm lượng đường trong máu và có giá trị chỉ số đường huyết thấp.

Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp được khuyến khích cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 vì chúng giải phóng lượng đường trong máu thấp và giảm lượng đường trong máu. Tuy nhiên, bệnh nhân đái tháo đường chỉ nên ăn tối đa 1 phần hạt dẻ cười (khoảng 30g hạt dẻ cười) mỗi ngày là đủ.

2.8. Hạt dẻ cười giúp giảm cân

Hạt dẻ cười có nhiều chất xơ. Tiêu thụ chất xơ có thể giúp bạn giảm cân vì nó giúp bạn no lâu hơn và giảm lượng calo tiêu thụ, cả hai đều hỗ trợ giảm cân.

Hạt dẻ cười cũng cải thiện tỷ lệ trao đổi chất của bạn, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Chúng chứa chất béo lành mạnh như chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn. Những chất béo này có thể hòa tan và không tích tụ trong cơ thể để gây tăng cân . Kết quả là, hạt dẻ cười giúp bạn giảm cân.

Hạt dẻ cười rất giàu chất dinh dưỡng lành mạnh và ít calo. Những đặc tính này cũng giúp giảm cân do chúng tạo ra cảm giác no giúp ngăn chặn sự thèm ăn. Cơ thể chúng ta không thể hấp thụ tất cả lượng calo từ hạt dẻ cười. Chúng chỉ có thể hấp thụ 5% tổng lượng calo, do đó giúp giảm cân lành mạnh . Một nắm hạt dẻ cười mỗi ngày vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ buổi tối có thể giúp bạn giảm cân một cách tự nhiên.

Ăn hạt dẻ cười trong chế độ ăn kiêng giúp giảm cân lành mạnh và giảm huyết áp.

3. Một số tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều hạt dẻ cười

- Có thể dẫn đến tăng huyết áp

Tiêu thụ hạt dẻ cười quá mức có thể gây tăng huyết áp. Ngoài ra, bạn có thể bị choáng, mờ mắt, lú lẫn và ngất xỉu. Ngoài ra, tiêu thụ hạt dẻ cười rang muối có thể làm tăng nồng độ natri trong máu của bạn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khác nhau, bao gồm cả tăng huyết áp.

- Có thể ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa

Hạt dẻ cười chứa nhiều chất xơ. Do đó, tiêu thụ hạt dẻ cười với số lượng lớn sẽ làm rối loạn tiêu hóa của bạn và gây tiêu chảy, chuột rút, đau bụng, đau ruột và hội chứng ruột kích thích . Fructan có trong hạt dẻ cười cũng có thể gây dị ứng ở đường tiêu hóa.

- Dị ứng

Những người bị dị ứng các loại hạt nên tránh ăn hạt dẻ cười. Dị ứng hạt dẻ cười có thể dẫn đến nôn mửa, khó nuốt, ngứa ngáy trong miệng, nghẹt mũi, chuột rút và buồn nôn.

- Có thể gây ra nguy cơ sỏi thận

Hạt dẻ cười có chứa oxalat và methionine. Ăn quá nhiều hạt dẻ cười có thể làm tăng giải phóng oxalat và methionine trong cơ thể. Oxalat có thể liên kết với canxi và kali, tạo ra canxi và kali oxalat. Đồng thời, methionine có thể chuyển đổi thành cysteine và dẫn đến hình thành sỏi thận cystine.

- Có thể gây tăng cân

Ăn hạt dẻ cười quá mức có thể gây tăng cân. Đó là bởi vì ăn một lượng hạt dẻ cười nhiều hơn mức khuyến nghị hàng ngày sẽ làm tăng lượng calo hấp thụ, dẫn đến tăng cân.

- Có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Ăn hạt dẻ cười rang có thể làm tăng nguy cơ ung thư cho cơ thể. Hạt dẻ cười rang ở nhiệt độ cao có thể hình thành acrylamide, một chất gây ung thư chịu trách nhiệm phát triển các tế bào ung thư trong cơ thể và có thể làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư.

Ăn hạt dẻ cười điều độ có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đồng thời tránh được các tác dụng phụ.

Hạt dẻ cười là loại hạt lành mạnh cho cơ thể con người vì chúng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, E; folate, protein, chất xơ và khoáng chất.

Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, beta-carotene, zeaxanthin, anthocyanins và proanthocyanidins. Những chất dinh dưỡng này chữa lành chứng viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cải thiện chất lượng giấc ngủ, tiêu hóa và thúc đẩy giảm cân.

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ có lợi khi bạn ăn chúng một cách điều độ. Tiêu thụ quá nhiều hạt dẻ cười cũng có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như dị ứng, tăng cân, nguy cơ ung thư, sỏi thận, các vấn đề tiêu hóa và huyết áp cao.

Ăn hạt dẻ cười điều độ có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích về sức khỏe đồng thời tránh được bất kỳ tác dụng phụ nguy hại nào. Do đó, hãy ăn một nắm (khoảng 30g) hạt dẻ cười mỗi ngày. Nó có thể giúp cung cấp tất cả các lợi ích sức khỏe của loại hạt này.