Hành trình tìm con đặc biệt gian nan của chàng sĩ quan trẻ: “Con đang đợi ba mẹ đủ mạnh mẽ để đón con về”

Khát khao tìm con suốt 3 năm dù vợ chồng cách nhau 200km

Cách đây 3 năm, chị Đinh Thị Bích Ngọc (sinh năm 1998, quê An Giang), một giáo viên mầm non hiền lành, nên duyên vợ chồng cùng Thượng úy Lê Xuân Hồng (sinh năm 1995). Anh Hồng là một sĩ quan trẻ đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Họ bước vào hôn nhân với niềm tin giản dị: chỉ cần yêu thương và cố gắng, hạnh phúc sẽ đủ đầy. Thế nhưng, điều tưởng chừng tự nhiên nhất với nhiều gia đình – tiếng cười trẻ thơ – lại trở thành khát khao kéo dài suốt hơn ba năm của anh chị.

Niềm vui từng đến rất sớm khi chỉ một tháng sau ngày cưới, chị Ngọc biết mình mang thai. Tuy nhiên, ở tuần thai thứ 6, kết quả siêu âm cho thấy thai trống (không có phôi phát triển). Chồng ở xa, chị một mình đối diện với cú sốc tinh thần ấy.

Câu chuyện của vợ chồng chị Ngọc - anh Hồng (2 người ngồi giữa) khiến bác sĩ Hiền đã rất xúc động.

“Khi bác sĩ nói thai không phát triển, tôi gần như sụp xuống”, chị Ngọc nhớ lại.

Sau biến cố đầu tiên, hai vợ chồng càng trân trọng nhau hơn, dành dụm từng khoảng thời gian hiếm hoi để động viên, tiếp thêm niềm tin cho nhau. Năm 2023, sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận chị Ngọc có dự trữ buồng trứng thấp, trong khi anh Hồng có tỷ lệ tinh trùng dị dạng cao. Giải pháp được đưa ra là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Anh Hồng công tác tại Cà Mau còn chị Ngọc thì làm việc ở An Giang, 2 vợ chồng cách nhau 200km nên việc “tìm con” lại càng gian nan. Mỗi lần thăm khám là một lần sắp xếp công việc, xin phép đơn vị, canh giờ xe chạy. Có những lần, hai vợ chồng chỉ kịp gặp nhau vội vã tại bến xe trước buổi khám, khám xong lại chia tay mỗi người một hướng.

“Trong suốt quá trình điều trị, hầu như tôi đi một mình. Chồng công tác xa, không phải lúc nào cũng xin được phép”, chị Ngọc chia sẻ. Nhưng là giáo viên mầm non, ngày ngày tiếp xúc với trẻ nhỏ, nỗi khao khát làm mẹ trong chị lại càng trở nên da diết.

Lần IVF đầu tiên không thành công, giấc mơ làm cha mẹ thêm một lần dang dở. Do đặc thù công việc và áp lực tài chính, anh chị buộc phải tạm gác lại hành trình tìm con. Không ít lời bàn tán, dị nghị từ bên ngoài khiến người trong cuộc thêm tổn thương, nhưng may mắn là hai bên gia đình luôn thấu hiểu, không tạo áp lực.

“Chúng tôi tự nhủ với nhau rằng, con chưa đến không phải vì con không thương ba mẹ, mà là con đang đợi ba mẹ đủ mạnh mẽ để đón con về”, anh Hồng nói.

Đầu năm 2025, khi biết đến chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn “Yêu thương lan tỏa”, anh Hồng quyết định nộp hồ sơ với hy vọng mong manh nhưng chân thành. Và rồi, phép màu đã mỉm cười. Tại buổi lễ công bố, khi tên anh chị được xướng lên là một trong 10 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF, cả hai đã không giấu được những giọt nước mắt xúc động.

Hành trình “tìm con” của các quân nhân thường gặp nhiều khó khăn

Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, hành trình tìm con của các cặp vợ chồng quân nhân luôn đặc biệt gian nan. “Họ chịu áp lực kép: khoảng cách địa lý, thời gian hạn chế, gánh nặng tài chính và tâm lý cô đơn, nhất là với người vợ thường phải đi thăm khám một mình. Nhưng ở họ luôn có sự kiên cường, lạc quan và tình yêu bền bỉ dành cho gia đình”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Bác sĩ Hiền cũng nhấn mạnh, dù y học đã có nhiều tiến bộ, hành trình tìm con vẫn cần rất nhiều niềm tin và sự kiên trì. "Khi đã quyết tâm, các cặp vợ chồng không hề đơn độc. Nụ cười của con trẻ trong tương lai sẽ xóa nhòa mọi vất vả hôm nay", bác sĩ Hiền nói.

Thượng úy Lê Xuân Hồng cũng chia sẻ: “Trong quân ngũ, chúng tôi quen với những nhiệm vụ khó khăn, nhưng hành trình tìm con có lẽ là thử thách lớn nhất của cuộc đời mình. Gói hỗ trợ này không chỉ là sự giúp đỡ về tài chính, mà còn tiếp thêm cho vợ chồng tôi niềm tin rằng vòng tay đón con sẽ không còn quá xa”.

Là một trong những gia đình quân nhân từng nhận hỗ trợ IVF 100% chi phí năm 2021 – Thiếu tá Lò Khắc Quỳnh và chị Tô Thị Tuyết – đã chia sẻ câu chuyện thành công sau gần 10 năm mong con. Ngay lần chuyển phôi đầu tiên, vợ anh chị Tuyết mang song thai, khép lại hành trình dài đầy nước mắt bằng niềm hạnh phúc vỡ òa.

Những câu chuyện ấy không chỉ là kết quả của y học, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của yêu thương, của niềm tin không bỏ cuộc. Với anh Hồng và chị Ngọc, hành trình vẫn đang tiếp diễn, nhưng hy vọng đã sáng rõ hơn bao giờ hết – hy vọng về một ngày ngôi nhà nhỏ sẽ vang lên tiếng khóc chào đời mà họ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.