Hành động toan tính của Thuỳ Tiên khi ồn ào kẹo rau củ vừa bại lộ

Sau hơn 2 tháng "im hơi lặng tiếng", Hoa hậu Thuỳ Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng". Thông tin này ngay lặp tức gây xôn xao dư luận. Hình ảnh và những thông tin khi Thuỳ Tiên bị bắt khiến cư dân mạng bàn tán. Trong đó, chi tiết liên quan đến việc Hoa hậu Thuỳ Tiên bất ngờ chuyển vai trò khi vụ kẹo rau củ vừa nổ ra khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, vào khoảng cuối năm 2024, Thuỳ Tiên thông báo "đứa con tinh thần" là kẹo rau củ sẽ ra mắt. Sau đó, đến khoảng tháng 2/2025, Quang Linh, Hằng Du Mục liên tục phải lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn "thổi phồng" công dụng của sản phẩm như "Một viên này bằng một dĩa rau".

Đến đầu tháng 3/2025, một người tiêu dùng cũng là TikTok nổi tiếng đã mang viên kẹo này đi kiểm nghiệm, kết quả viên kẹo này không chứa lượng chất sơ như công bố, từ đó ồn ào nổ ra. Đến ngày 6/3, Hoa hậu Thuỳ Tiên lên tiếng xin lỗi.

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị khởi tố liên quan đến vụ ồn ào kẹo rau củ

Trong thông tin vừa được công bố, hồi cuối tháng 2/2025 - nghĩa là thời điểm sản phẩm này bắt đầu có vấn đề, Thuỳ Tiên đã có hành động được cư dân mạng đánh giá là là "toan tính". Theo đó, Hoa hậu Thuỳ Tiên từ vai trò là người hợp tác làm ăn chung, hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần sang hợp đồng quảng bá. Điều này đồng nghĩa với việc vai trò cổ đông của Thuỳ Tiên đối với kẹo rau củ Kera đã sẽ bị loại bỏ.

Trong tâm thư được đăng tải vào đầu tháng 3/2025, Hoa hậu Thuỳ Tiên nói về vai trò của mình là "đang hợp tác quảng bá". Khi đó, cô chia sẻ: "Tiên luôn coi trọng chất lượng sản phẩm và nguyên tắc làm việc của Tiên là chỉ hợp tác với những sản phẩm mà bản thân Tiên đã sử dụng qua và sản phẩm này mình đã dùng liên tục vài tháng nay và cho tới tận bây giờ".

Thuỳ Tiên đã có hành động đề nghị chuyển vai trò từ cổ đông sang hợp tác quảng bá khi sản phẩm có vấn đề

Ngoài ra, thời điểm đó, Hoa hậu Thuỳ Tiên cho biết lý do hợp tác là vì: "Tiên quyết định đồng hành với sản phẩm này vì nó đặc biệt phù hợp với bản thân Tiên – một người không ăn được nhiều loại rau. Hơn nữa, Tiên rất tâm đắc với mục tiêu của nhãn hàng trong việc quảng bá các sản phẩm nông sản Việt Nam – một điều mà Tiên rất ủng hộ".

Tuy nhiên, trong thông tin mới nhất được cơ qua chức năng cung cấp, sản phẩm này đã được Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng. Tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng , trong đó Thuỳ Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng .

Thuỳ Tiên từng xuất hiện trong các clip quảng bá, livestream bán viên kẹo rau củ này

Tối ngày 19/5, mở rộng điều tra vụ án, sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối người tiêu dùng liên quan đến Công ty cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Chị em Rọt, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.