Hành động thiết thực của một thương hiệu sức khỏe tại sự kiện diễu binh

Trạm sức khỏe giữa ngày hội lịch sử

Trong những ngày hàng triệu người dân hướng về trung tâm Thủ đô, Dược Hậu Giang - doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam, đã dựng hai Trạm Khách tại ngã tư Kim Mã – Núi Trúc và vỉa hè Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, Hà Nội), hoạt động từ ngày 30/8 - 2/9. Tại đây, thương hiệu đã mang đến nhiều sản phẩm hữu ích, nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho người dân tham gia các hoạt động sự kiện A80 trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, lại phải di chuyển và đứng chờ hàng giờ.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ NattoEnzym (*) với công dụng hỗ trợ tan cục máu đông, hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ do huyết khối, đặc biệt hữu ích cho người trung niên và cao tuổi khi tham gia sự kiện đông người. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Bocalex (*) – viên sủi bổ sung vitamin, giúp giảm mệt mỏi, tiếp thêm năng lượng cho người dân trong quá trình chờ xem diễu binh, diễu hành cũng như dõi theo các chương trình văn hóa nghệ thuật…

Ngoài ra, Dược Hậu Giang còn chuẩn bị Hapacol 650 - sản phẩm giúp hỗ trợ giảm đau, hạ sốt để người dân giữ được sự thoải mái trong suốt những ngày lễ hội. Bên cạnh đó, người dân ghé qua Trạm Khách của thương hiệu còn được tặng Bipp C giúp bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng và sản phẩm Counterpain có công dụng làm dịu cảm giác đau mỏi xương khớp. Nhờ đó, nhiều người dân và du khách đã được tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội với một thể trạng tốt.

Người dân được hỗ trợ, tư vấn và tặng sản phẩm ngay tại Trạm Khách của Dược Hậu Giang

Chị Minh Phượng (37 tuổi, Hà Nội) - một trong số vị khách quen thuộc của Trạm Khách Dược Hậu Giang trên đường Tràng Thi chia sẻ: "Những ngày ở ngoài đường chờ xem tổng duyệt rồi đại lễ chính thức, ai cũng mệt, riêng tôi chân tay ê ẩm. Được ghé trạm để nghỉ, nhận thuốc bôi và viên sủi khiến tôi thấy rất ấm lòng, nhất là trong một dịp đặc biệt như này."

Thông điệp sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng

Hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng người Việt, Dược Hậu Giang bền bỉ theo đuổi sứ mệnh "vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn", phục vụ cộng đồng bằng những sản phẩm chất lượng, an toàn. Đằng sau những hỗ trợ về thể chất, quà tặng, sự hiện diện của Dược Hậu Giang tại A80 còn gửi đi thông điệp về tinh thần đoàn kết và sẻ chia, qua đó khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sẵn sàng sát cánh cùng người dân trong những dấu mốc lịch sử của dân tộc.

Những món quà, hỗ trợ về mặt thể chất của Dược Hậu Giang đã để lại nhiều dấu ấn đẹp tại A80.

Với Dược Hậu Giang, sự sẻ chia, yêu thương không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao, mà được thể hiện qua những hành động giản dị: từ lời quan tâm, hỏi han, những tư vấn tận tình đến những viên sủi tiếp thêm năng lượng, thuốc giảm đau giúp bước chân nhẹ nhàng hay chiếc quạt, chai nước mát… Những điều nhỏ bé ấy đã tạo nên sự tin cậy, gắn bó giữa thương hiệu và cộng đồng, để tình đoàn kết dân tộc không chỉ được khơi dậy trong ngày lễ, mà còn được bồi đắp qua từng ngày.

Sự kiện A80 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Bên cạnh những khoảnh khắc hào hùng của buổi lễ diễu binh, diễu hành, những hành động ý nghĩa, nhân văn của các doanh nghiệp mà nổi bật là Dược Hậu Giang, đã để lại nhiều dấu ấn đẹp. Chính điều đó cũng đã góp phần làm nên một A80 trọn vẹn hơn, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện với tinh thần trách nhiệm chăm lo sức khỏe cộng đồng.

(*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữ bệnh.