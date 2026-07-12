Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe tay ga mới: Thiết kế thể thao, ABS 2 kênh, thách thức Honda SH và Vario

Mẫu xe tay ga mới sở hữu thiết kế và trang bị hiện đại, gây ấn tượng mạnh không kém Honda SH 160i.

Sau khi giới thiệu JET SL 125, SYM tiếp tục mở rộng dòng xe tay ga thể thao với mẫu JET SL+ 158 phiên bản 2026 tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản gồm TCS và C-TCS, có giá bán lần lượt 108.000 Tân Đài tệ và 111.000 Tân Đài tệ (tương đương khoảng 88,3 triệu đồng và 90,8 triệu đồng).

Ngay sau khi ra mắt, JET SL+ 158 nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế đậm chất thể thao, gợi nhớ đến Honda Vario. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED kép sắc sảo, kết hợp các đường nét góc cạnh mang đến diện mạo mạnh mẽ. Hai bên thân xe được thiết kế nhằm tối ưu tính khí động học, trong khi phần đuôi vuốt cao càng nhấn mạnh phong cách thể thao của mẫu xe.

Dù hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế cá tính, SYM vẫn giữ nhiều chi tiết thực dụng phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày. Xe sử dụng tay lái truyền thống, sàn để chân tương đối rộng và phẳng, giúp người dùng thuận tiện khi di chuyển trong đô thị hoặc chở theo đồ đạc.

Bên dưới yên xe là khoang chứa đồ có dung tích lớn, đủ để chứa một mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, túi xách hay đồ dùng hằng ngày. Đây được xem là một trong những trang bị quan trọng đối với xe tay ga phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố.

Khoang lái được trang bị màn hình LCD kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành. Về an toàn, JET SL+ 158 sở hữu phanh đĩa trên cả hai bánh, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) – những trang bị thường xuất hiện trên các dòng xe tay ga cao cấp như Honda SH 160i.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe là động cơ xi-lanh đơn dung tích 158 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 16 mã lực. Với thông số này, JET SL+ 158 có công suất tương đương Honda SH 160i, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố đạt khoảng 47 km/lít, hứa hẹn khả năng vận hành tiết kiệm.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng được tinh chỉnh theo hướng thể thao, giúp tăng độ ổn định khi phanh gấp hoặc vào cua ở tốc độ cao. Điểm đáng chú ý là phía sau xe được trang bị giảm xóc đôi, khác với Honda Vario chỉ sử dụng giảm xóc đơn. Thiết kế này không chỉ tăng vẻ khỏe khoắn mà còn cải thiện độ ổn định khi chở thêm người hoặc di chuyển trên mặt đường gồ ghề.

Với thiết kế thể thao, động cơ 158 cc mạnh mẽ cùng hàng loạt trang bị an toàn hiện đại như ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo, SYM JET SL+ 158 được định vị ở phân khúc xe ga cao cấp, cạnh tranh với nhiều đối thủ như Honda Vario hay Honda SH 160i trên thị trường. Hiện SYM mới giới thiệu mẫu xe tại Đài Loan và chưa công bố kế hoạch phân phối tại các thị trường khác.



