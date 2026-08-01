Hàng triệu tài xế trên cả nước lưu ý: Từ 1/1/2028, xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu chuyến đi với Bộ Công an

Một quy định mới sẽ tác động trực tiếp đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên cả nước.

Từ ngày 1/1/2028, hoạt động của xe hợp đồng sẽ có thêm một yêu cầu mới khi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an trước khi thực hiện mỗi chuyến đi.

Quy định này được nêu tại Nghị định số 218/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ.

Theo đó, từ ngày 1/1/2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có trách nhiệm kết nối và chia sẻ dữ liệu về nội dung hợp đồng vận tải hành khách với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) trước khi xe khởi hành.

Sắp tới xe hợp đồng sẽ kết nối dữ liệu với Bộ Công an trước mỗi chuyến đi (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Theo quy định, dữ liệu từ hệ thống của Bộ Công an sẽ được khai thác để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và các nghiệp vụ có liên quan. Đồng thời, dữ liệu cũng được kết nối, chia sẻ với Bộ Xây dựng (Cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Tài chính (Cục Thuế, Cục Hải quan) và UBND cấp tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, theo báo Chính Phủ.

Bộ Công an sẽ ban hành quy định và hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ cũng như sử dụng dữ liệu hợp đồng vận tải hành khách.

Bên cạnh yêu cầu về chia sẻ dữ liệu, Nghị định cũng tiếp tục siết chặt hoạt động của xe hợp đồng nhằm bảo đảm đúng loại hình kinh doanh vận tải theo quy định.

Cụ thể, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách, không được bán vé, không được thu tiền của từng hành khách, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau.

Đồng thời, doanh nghiệp không được sử dụng xe hợp đồng để đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các địa điểm cố định khác do doanh nghiệp thuê hoặc hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

Ngoài các quy định đối với xe hợp đồng, Nghị định 218/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với lái xe kinh doanh vận tải.

Theo đó, việc tổ chức tập huấn sẽ do Sở Xây dựng tại các địa phương đảm nhiệm thay vì doanh nghiệp vận tải như trước. Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thông báo thời gian tổ chức tập huấn, tiếp nhận danh sách đăng ký của các đơn vị kinh doanh vận tải, tổ chức lớp học, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cho học viên đủ điều kiện.

Các khóa tập huấn có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Người tham gia phải học đầy đủ chương trình mới đủ điều kiện dự kiểm tra. Bài kiểm tra kéo dài 120 phút, được chấm theo thang điểm 10 và người đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được cấp Giấy chứng nhận tập huấn có thời hạn 5 năm.

Trường hợp chưa đạt yêu cầu sẽ được kiểm tra lại sau tối thiểu 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt tập huấn.

Đáng chú ý, Nghị định cũng bổ sung hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với những địa phương có hệ thống phần mềm chuyên dụng, ngân hàng câu hỏi và cơ chế chấm điểm tự động.

Hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả của học viên sẽ được Sở Xây dựng lưu trữ trong thời hạn 5 năm theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Theo quy định, Nghị định số 218/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/8/2026, trong đó quy định về kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải hành khách với Bộ Công an sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Quy định mới bổ sung cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.