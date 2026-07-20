Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Ấn Độ tràn sang Việt Nam với giá rẻ kỷ lục - Nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tiền nhập khẩu

Việt Nam đã chi hơn 1,7 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm.

Nhập khẩu ngô của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026 khi nhu cầu nguyên liệu cho ngành thức ăn chăn nuôi và chế biến duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, Brazil tiếp tục giữ vững vị trí nhà cung cấp lớn nhất, trong khi lượng ngô nhập khẩu từ Ấn Độ tăng đột biến, gấp hàng trăm lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu ước tính, trong tháng 6/2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 1,52 triệu tấn ngô, trị giá 392 triệu USD, tăng lần lượt 80% về lượng và 82% về kim ngạch so với tháng trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng ngô nhập khẩu đạt gần 6,8 triệu tấn, với kim ngạch khoảng 1,71 tỷ USD, tăng 53% về lượng và 48% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo thị trường, Brazil tiếp tục là nguồn cung lớn nhất của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, nước này xuất sang Việt Nam 2,34 triệu tấn ngô, trị giá 577 triệu USD, tăng tới 133% về lượng và 131% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn cung từ Brazil hiện chiếm 44,3% tổng lượng và 43,7% tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của Việt Nam, qua đó củng cố vị thế là đối tác cung ứng chủ lực cho thị trường trong nước.

Ở chiều ngược lại, Argentina - nhà cung cấp lớn thứ hai - ghi nhận xu hướng suy giảm. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 1,63 triệu tấn ngô từ quốc gia Nam Mỹ này với kim ngạch 411 triệu USD, giảm 17% về lượng và 19% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, Argentina vẫn chiếm khoảng 31% tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu ngô của Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh nhập khẩu năm nay là Ấn Độ. Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, lượng ngô nhập khẩu từ thị trường này đã tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 504.200 tấn ngô từ Ấn Độ với kim ngạch gần 127,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng nhập khẩu tăng hơn 310 lần (30.900%), trong khi giá trị tăng hơn 45 lần (4.400%), phản ánh mức giá xuất khẩu của nguồn cung này đã giảm đáng kể.

Theo đánh giá của thị trường, ngô Ấn Độ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với doanh nghiệp Việt Nam nhờ giá bán cạnh tranh, khả năng cung ứng khối lượng lớn và lịch giao hàng linh hoạt, giúp các nhà nhập khẩu chủ động hơn trong quản lý tồn kho.

Bên cạnh yếu tố giá, chất lượng ngô xuất khẩu của Ấn Độ cũng được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã đầu tư nhiều hơn vào khâu làm sạch, phân loại và kiểm soát độ ẩm, giúp sản phẩm đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của ngành chế biến thức ăn chăn nuôi, từ đó tạo niềm tin cho khách hàng và gia tăng các đơn hàng lặp lại.

Việt Nam hiện là một trong khoảng 30 quốc gia có sản lượng ngô lớn trên thế giới. Tuy nhiên, sản lượng trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu ngày càng tăng của ngành chăn nuôi, khiến nước ta đồng thời nằm trong nhóm những quốc gia nhập khẩu ngô lớn nhất toàn cầu, sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ai Cập.

vVệc gia tăng nhập khẩu các loại ngũ cốc và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phản ánh nhu cầu sản xuất trong nước tiếp tục mở rộng, đặc biệt đối với ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm và công nghiệp chế biến xuất khẩu.

Trong bối cảnh nhu cầu thức ăn chăn nuôi tiếp tục gia tăng, xu hướng phụ thuộc vào nguồn ngô nhập khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Sự dịch chuyển nguồn cung, đặc biệt là vai trò ngày càng lớn của Brazil và sự nổi lên của Ấn Độ, đang góp phần định hình lại thị trường nhập khẩu ngô của Việt Nam trong năm 2026.