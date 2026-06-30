Hàng trăm mẫu nhí hội tụ tại Vietnam Iconic Runway Season 9 ở Nha Trang

Mới đây, Vietnam Iconic Runway Season 9 với chủ đề "Feeling The Wave" đã được tổ chức tại Nha Trang, quy tụ hàng trăm mẫu nhí, các nhà thiết kế, nghệ sĩ cùng nhiều khách mời đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bước sang mùa thứ 9, Vietnam Iconic Runway tiếp tục hướng đến việc xây dựng một sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi kết hợp giữa thời trang, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, giáo dục kỹ năng và các hoạt động cộng đồng. Qua nhiều mùa tổ chức, chương trình đã trở thành nơi để nhiều tài năng nhí có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển sự tự tin và tiếp cận môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

Tiết mục ca hát, múa do các tài năng nhí thể hiện.

Hơn trăm mẫu nhí hội tụ.

Lấy chủ đề "Feeling The Wave", chương trình truyền tải hình ảnh những con sóng như biểu tượng của sức sống, sự kết nối và khát vọng vươn xa. Theo Ban tổ chức, cũng như mỗi con sóng bắt đầu từ những gợn nước nhỏ, mỗi tài năng nhí đều có hành trình riêng để nuôi dưỡng đam mê và từng bước tỏa sáng trên sân khấu.

Thông điệp của chương trình năm nay không chỉ hướng đến nghệ thuật mà còn đề cao sự kết nối giữa con người, văn hóa, thiên nhiên và những giá trị tích cực dành cho trẻ em Việt Nam.

Nha Trang được lựa chọn là địa điểm tổ chức Vietnam Iconic Runway Season 9 với mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa thông qua nghệ thuật. Trong khuôn khổ chương trình, các tài năng nhí tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như khám phá các danh thắng của thành phố biển, quảng bá văn hóa địa phương, giới thiệu những món ăn đặc trưng như nem nướng Nha Trang, yến sào Khánh Hòa, bánh căn, bún sứa, đồng thời ghi hình các hoạt động truyền thông tại nhiều địa điểm nổi tiếng.

Các mẫu nhí đều tự tin đi catwalk khi xuất hiện trên sân khấu.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu "The Green Runway", được thiết kế với cảm hứng từ đại dương. Hình ảnh vỏ sò kết hợp những lớp sóng mềm mại tạo nên không gian trình diễn hiện đại, đồng thời truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với thiên nhiên. Theo Ban tổ chức, định hướng của Vietnam Iconic Runway là xây dựng một sân chơi nghệ thuật mang giá trị giáo dục, nhân văn và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Vietnam Iconic Runway Season 9 có sự tham gia của hàng trăm mẫu nhí đến từ hơn 10 tỉnh, thành trên cả nước. Chương trình quy tụ các đại sứ hình ảnh gồm Nguyễn Huỳnh Yến Trang, Gabi Bảo Uyên, Nguyễn Lưu Hoài An, Vũ Ngọc Bảo Trâm và Rosie Bảo Anh. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nhà thiết kế Phạm Gia Hưng, Đinh Phương Trình, Linh Phương và Trần Thanh Mẫn với nhiều bộ sưu tập được đầu tư công phu, đa dạng phong cách.